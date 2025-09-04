Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Vienam Zodiako ženklui – perspėjimas dėl pinigų: šiandien ypač rizikinga

2025-09-04 06:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 06:11

Šiandien verta pradėti darbus, kurie duos ilgalaikę naudą nuo namų remonto iki svarbių pažadų ar naujų planų. Intuicija bus sustiprėjusi, tad pasitikėkite savo vidiniu balsu ir drąsiai priimkite sprendimus. Ramybė ir taika su aplinkiniais padės išvengti bereikalingų ginčų. Sąmoningumo praktikos suteiks dvasinės stiprybės ir vidinės šviesos.

Vienam Zodiako ženklui – perspėjimas dėl pinigų: šiandien ypač rizikinga(nuotr. 123rf.com)

Šiandien verta pradėti darbus, kurie duos ilgalaikę naudą nuo namų remonto iki svarbių pažadų ar naujų planų. Intuicija bus sustiprėjusi, tad pasitikėkite savo vidiniu balsu ir drąsiai priimkite sprendimus. Ramybė ir taika su aplinkiniais padės išvengti bereikalingų ginčų. Sąmoningumo praktikos suteiks dvasinės stiprybės ir vidinės šviesos.

0

AVINAS. Šiandien jūsų žvilgsnis kryps į karjeros klausimus ir ambicingus tikslus. Gali kilti noras įrodyti savo jėgą bei parodyti, kad galite daugiau nei kiti tikisi. Jei išlaikysite discipliną, pasieksite matomų rezultatų.

JAUTIS. Mintys labiau suksis apie žinias, keliones ar gyvenimo prasmės paieškas. Norėsis praplėsti akiratį ir atrasti naujų horizontų. Pasitikėjimas savo idėjomis padės pritraukti žmones, kurie jus palaikys.

DVYNIAI. Šiandien gali suaktyvėti klausimai, susiję su bendrais resursais ir atsakomybe. Norėsis labiau kontroliuoti situacijas, bet tam prireiks kantrybės. Tinkamas metas paleisti tai, kas nebetarnauja jūsų augimui.

VĖŽYS. Santykiai ir partnerystė iškils į pirmą planą. Galite jausti didesnį poreikį harmonijai ir sąžiningam bendravimui. Bendros pastangos su artimaisiais atneš didelę naudą.

LIŪTAS. Darbo rutina ir kasdieniai įsipareigojimai reikalauja daugiau dėmesio. Jei sugebėsite išlikti nuoseklūs, atsivers galimybės sustiprinti savo padėtį. Verta susitelkti į sveikatos ir gyvenimo būdo gerinimą.

MERGELĖ. Šiandien jūsų pasaulį pagyvins kūryba ir noras džiaugtis gyvenimu. Įkvėpimo galite rasti tiek santykiuose, tiek savo veikloje. Kuo labiau leisite sau išreikšti jausmus, tuo daugiau sulauksite šilumos.

SVARSTYKLĖS. Šeimos ir namų reikalai taps svarbiausi. Galite norėti sustiprinti ryšius su artimaisiais ar imtis tvarkymo, kuris atneš jaukumo. Jūsų ramybė taps pagrindu kitiems.

SKORPIONAS. Šiandien daug bendrausite, o informacijos srautas gali būti intensyvus. Naujos idėjos uždegs norą veikti ir įkvėps ateities planus. Pasidalinkite savo mintimis – jos gali sulaukti pritarimo.

ŠAULYS. Daugiau dėmesio skirsite finansams ir materialiniam saugumui. Ši diena tinkama peržiūrėti išlaidas ir aiškiau sudėlioti prioritetus. Pasitikėjimas savo jėgomis leis pasijusti tvirčiau.

OŽIARAGIS. Diena suteiks ryžto ir drąsos imtis to, kas ilgai atrodė sudėtinga. Jausite, kad nuo jūsų sprendimų priklauso daug. Pasinaudokite šia proga sustiprinti savo įtaką.

VANDENIS. Šiandien norėsis ramybės ir atsitraukimo nuo triukšmingų reikalų. Vidinės įžvalgos bus vertingos, jei leisite sau sustoti ir išgirsti save. Tai tinkama diena atleisti senas nuoskaudas.

ŽUVYS. Draugai ir bendraminčiai šiandien gali tapti svarbiu įkvėpimo šaltiniu. Bendra veikla suteiks daugiau jėgų nei darbas vieniems. Pasidalintos idėjos padės aiškiau pamatyti ateities kryptį.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

