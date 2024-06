Astos Stašaitytės tėvus dėl jos perspėjo medikai: turi 1 savybę

Laidoje A. Stašaitytė atviravo, kad horoskopų atžvilgiu yra skeptiška, tačiau ne viena N. Šulijos įžvalga ją nustebino – astrologas bedė it pirštu į akį.

„Negaliu būti skeptiška mokslo atžvilgiu, yra toks mokslas – astrologija, negaliu jo niekaip vertinti, jis toks yra, tikrai nesu skeptiška. O horoskopų atžvilgiu esu labai skeptiška todėl, kad tai labai priklauso nuo interpretacijos, nuo žmogaus, kuris horoskopą sudaro, todėl nesirenku tikėti žmogumi, jeigu tikiu Dievu“, – paaiškino viešnia.

Atvėrė širdį apie savo jautriąją pusę

Vis tik, laidų vedėja leidosi į savotišką žaidimą su N. Šulija, kurio esmė – patvirtinti arba paneigti teiginius apie Astą, kurie įrašyti žvaigždėse.

Kaip pastebėjo N. Šulija, A. Stašaitytės gimimo dieną Saulė buvo Ožiaragio ženkle, kas reiškia, kad tokie žmonės yra labai racionalūs, siekiantys konkretaus tikslo, kryptingi, todėl žvelgiant į tokias moteris galima pagalvoti, kad jos – tikros ledo karalienės.

Kita vertus, Mėnulis tada buvo Vėžio ženkle, kas lemia, kad žmonės yra jautrūs, lengvai įsižeidžiantys, pasiduodantys emocijoms.

„Astos prigimtyje kažkokiu keistu būdu dera du pradai. Vienas pradas yra nepaprastai racionalus ir kryptingas, o kitas yra absoliučiai neracionalus, bet nepaprastai emocingas“, – apibendrino N. Šulija.

Laidos viešnia nė nesudvejojo ir patikino, kad šie teiginiai puikiai apibūdina ją ir, kaip teigė, vienais gyvenimo etapais labiau veikė Saulė, kitais – Mėnulis. Dėl šių persipinančių pradų nepažįstantys jos asmeniškai moterį mato vienaip, o susipažinę artimiau išvystą tikrąją Astą.

„Kalbant apie mane – žmogutį, kuris ne televizijoje, ne darbe, o tikrąjį žmogutį, kuris gyvena namie, eilėraščiuose, ištisai zyziančiose savo galvoje mintyse, aš esu daugiau Mėnulio gavusi. Aš esu labai jautri – čia jūs kaip pirštu į akį, čia jau ir medikai įspėjo dėl to net mano tėvus, kai dar buvau maža, kad aš esu perdėm jautri.

Tuo tarpu jeigu paklaustumėte mano kolegų, buvusių darbuotojų, kai turėjau įmonę, ar gal net žiūrovų, jie tikrai nupieštų jums Astą, kad vaje, ji tikslą žinanti.

Kažkokiu būdu aš atrodau ta ledo karalienė, mane daug kas vadina, kol nesusipažįsta asmeniškai, pasikėlusia, labai išdidžiai einančia per gyvenimą. Reiškia tiems, kas mano Astutės, to žmogučio kurie nepažįsta, kažkodėl aš atrodau tokia“, – atviravo A. Stašaitytė.

Silpnumą pavertė savo stiprybe

Vis tik, persipinanti Saulės ir Mėnulio įtaka turėjo savo kainą – reikėjo laiko ir vidinių kovų, kol tapo tokia, kokia yra šiandien.

„Kol mėgindavo tartis tos dvi Astos, būdavo daug vidinių konfliktų ir sunkesnių etapų būtent su vidinės ramybės paieškom savyje. Bet kai aš pasidaviau, kai vis tik sąmoningai pradėjau siekti džiugios ramybės, turbūt vis tik atidaviau didesnę duoklę Mėnuliui, <...> nebeslepiu nei savo jautrumo, nei silpnumo. Silpnumą paversti savo stiprybe reikėjo daug metų.“

Kaip moteris teigė laidoje, šioje kelionėje tikrosios savęs atsiskleidimo link įtakos turėjo skaudūs asmeninio gyvenimo įvykiai, t. y. skyrybos su buvusiu vyru, taip pat bėgantys metai, sukaupta patirtis, atėjusi branda, sąmoningumas.

Galiausiai A. Stašaitytė sako supratusi, kad nieko nebeturi vytis, nieko įrodinėti, nes jau viską, ką norėjo, įrodė ir beliko galiausiai imti pažinti save, tai, ko nori gyvenime, kokia nori būti.

Moteris priduria – ne kartą teko girdėti pasakymų, kad kai kurie veiksmai nebūdingi Ožiaragiams ir ne viena šių Zodiako ženklų atstovų savybė jai buvo nepriimtina, todėl aiškiai žinojo, kokia būti nenori.

„Būta daug situacijų gyvenime, kai manęs klausia: „Tu gi Ožiaragis, kodėl tu pasiduodi, kodėl tu nekovoji, kas su tavim vyksta?“ ir aš visada atsakydavau, kad man labai nepatinka daug Ožiaragio savybių kituose žmonėse, kitose moteryse ypač, aš nenoriu būti <...> boba su kiaušais. Aš nenoriu būti tokia.

Aš noriu būti be penkių minučių alpstanti, gležna moteris, kuriai reikia pagalbos, nebebijoti jos paprašyti. Aš sąmoningai pradėjau lipdyti, kokia tikrai nenoriu būti, kurių Ožiaragio savybių aš nenoriu“, – laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ kalbėjo žinoma moteris ir pridūrė, kad jai užsibrėžtą tikslą pasiekti pavyko ir keistis įmanoma.

Prakalbo apie tikėjimo vaidmenį

Daug svarbesnį vaidmenį nei astrologija ar horoskopai A. Stašaitytės gyvenime užima tikėjimas, vis tik, į N. Šulijos teiginį, kad dėl minėtos Saulės padėties žmonės būna arba labai filosofiški, arba tikintys, ji žvelgia skeptiškai:

„Ar tikrai ta Saulės padėtis man gimstant lėmė? Lėmė mano gimimas katalikiškoje šeimoje, babytė, kuri gyveno per siaurą vieškelį nuo bažnyčios. <...> Ir dabar mano santykis su Aukščiausiuoju ir su bažnyčia yra toks, kad man tai naudinga, man to reikia, be tikėjimo aš pražuvusi. Man nekyla klausimų tikėti ar netikėti.“

Vis tik, kaip teigė N. Šulija, Astos horoskope yra viena jautri vieta, atsakinga už asmeninius santykius. Aiškindamas apie planetų išsidėstymą, astrologas dėstė.

„Gimimo metu Venera leidosi žemyn, ji buvo ties horizonto linija. <...> Venera yra tai, kas gražu, vadinasi, vyras gražuolis, bet šalia Veneros buvo dar ir Neptūno planeta, Neptūnas yra planeta-piktavalė.

Vadinasi, gražuolis tai gražuolis, bet tas ryšys, santykis neprivalo susiklostyti sėkmingai. Neptūnas lašina lėtus nuodus žmogaus gyvenime“, – aiškino N. Šulija.

A. Stašaitytė besijuokdama atsakė: „Aš negaliu komentuoti, nes išeis, kad vėl apkalbinėju savo buvusį vyrą.“

Tačiau užsiminus, kad tai – prigimtinės savybės, kurias atsinešame, o tai, ką atsinešame, gyvenime ir pritraukiame, žinoma moteris tvirtai sako, kad yra „nei vampyrė, nei nuodytoja“ ir tai iliustruoja jos asmeninė patirtis – draugų rate išsako gražų žodį ir bendrauja atvirai.

Vienas teiginys nustebino

Galiausiai, N. Šulijai pradėjus kalbėti apie tai, kad kai kiti patekę į stresinę situaciją pasimeta, „Astos protas įjungia aukštesnę pavarą“, laidų vedėja nustebo. „Nustebinot mane – labai asmeniška įžvalga“, – sakė ji.

„Ištįso net veidelis, nes tai yra tikrai apie mane. Jei draugo gyvenime yra, tarkim, didelė liga, baisus pasimetimas, aš nieko nežinau – surandu pasą, paskambinu gydytojai, suorganizuoju gėlių, kelintą valandą kokius tyrimus pasidaryti – aš viską padarau, ypač už kitą, greitai, mobiliai, labai organizuotai, kai, tuo tarpu, tarkim, to draugo antra pusė, sesuo tikra, visi yra pasimetę“, – kalbėjo A. Stašaitytė ir pridūrė, kad kai situacija nurimsta, ji atsitraukia, nes darbas padarytas.

Prieš atsisveikinant, N. Šulija pažėrė gerų žinių – tąkart jis teigė, kad birželio pradžioje prasidės asmeninio pripažinimo laikas, ji turės daugiau jėgų, asmeninio žavesio, įtakos, taps ryški ir matoma, o šį laiką lydės visos iš to išeinančios pasekmės, taip pat ir asmeniniame gyvenime, tad gali atsirasti norinčių sulaukti daugiau jos dėmesio.

„Gali būti rimta konkurencinė kova. Žmogus pripažįstamas, matomas būna stiprus ir ryškus ir tada asmeniniai ryšiai ir santykiai būna malonus priedas prie to, koks asmuo yra“, - kalbėjo N. Šulija.

Visą pokalbį su Asta Stašaityte laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ galite žiūrėti straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

„Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ – sekmadieniais, 20.30 val. per TV3 Plus ir tv3.lt!