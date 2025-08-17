Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ar rasite paslėptą žiedą per 15 sekundžių? Pavyksta akyliausiems

2025-08-17 11:00
2025-08-17 11:00

Ar manote, kad turite aštrų žvilgsnį ir greitą reakciją? Šis optinės iliuzijos iššūkis gali tai patikrinti. Juvelyras F. Hinds pasidalino intriguojančiu paveikslėliu, kuriame paslėptas deimantinis žiedas. Užduotis paprasta tik teoriškai – turite vos 15 sekundžių, kad jį surastumėte. Tačiau spalvinga paplūdimio turgaus scena kupina smulkių detalių, ryškių spalvų ir blizgių objektų, todėl žiedo paieška tampa sudėtingu išbandymu.

Optinė iliuzija (nuotr. socialinių tinklų)

Ar manote, kad turite aštrų žvilgsnį ir greitą reakciją? Šis optinės iliuzijos iššūkis gali tai patikrinti. Juvelyras F. Hinds pasidalino intriguojančiu paveikslėliu, kuriame paslėptas deimantinis žiedas. Užduotis paprasta tik teoriškai – turite vos 15 sekundžių, kad jį surastumėte. Tačiau spalvinga paplūdimio turgaus scena kupina smulkių detalių, ryškių spalvų ir blizgių objektų, todėl žiedo paieška tampa sudėtingu išbandymu.

Tokie testai patraukia ne tik smalsumą, bet ir suteikia progą patikrinti savo stebėjimo gebėjimus. Sėkmingai suradus žiedą per nustatytą laiką, galima pasigirti ne tik gera rega, bet ir stipria vizualine atmintimi bei gebėjimu sutelkti dėmesį, rašoma timesofindia.indiatimes.com.

Kodėl ši iliuzija tokia sudėtinga?

Paveikslėlis – tai vizualinio dėmesio nukreipimo meistriškumo pavyzdys. Ryškūs audiniai, daugybė smulkių detalių ir įvairiaspalviai blizgantys daiktai užgožia mažą, vos įžiūrimą žiedą.

Mūsų akys instinktyviai krypsta į didžiausius arba spalvingiausius objektus, todėl smulkūs elementai lieka nepastebėti.

Psichologai aiškina, kad smegenys linkusios filtruoti „nereikalingą“ informaciją, kad išvengtų perkrovos – būtent dėl to tokie maži objektai, kaip šis žiedas, gali lengvai likti nepastebėti.

Kai laikas ribotas, smegenys pereina į greito skenavimo režimą. Tokiose užduotyse geriausiai sekasi žmonėms, turintiems stiprią vizualinę trumpalaikę atmintį ir puikų selektyvų dėmesį – gebėjimą sutelkti žvilgsnį į svarbiausias detales, ignoruojant foninį triukšmą.

Radus žiedą laiku, tai rodo ne tik gerą regėjimą, bet ir greitą informacijos apdorojimą.

Atsakymas

Žiedas nėra ant stalo. Jis paslėptas taip, kad susilieja su aplinka – tarp objektų, panašių spalva ir forma. Pažvelkite į vietas, kur gausu metalinių daiktų – galbūt jo spindesys paslėptas tarp kitų blizgių papuošalų. Radote?

Jei vis dar nepavyko, žiedą rasite tarp papuošalų vienoje iš prekystalių. Jo apvalus kontūras ir deimanto atspindžiai tampa matomi tik pažvelgus tinkamu kampu. Ir kai tik jį pamatysite, kyla klausimas – kaip galėjote jo nepastebėti anksčiau?

Optinės iliuzijos ne tik smagios, bet ir lavina mūsų protą. Jos aktyvina skirtingas smegenų dalis, gerina koncentraciją bei moko priimti sprendimus esant laiko spaudimui.

Tyrimai rodo, kad reguliarus tokių vizualinių mįslių sprendimas gali netgi pagerinti problemų sprendimo įgūdžius kasdienybėje.

