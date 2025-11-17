 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Ar matote, kas šiame paveikslėlyje ne taip? Pavyksta tik akyliausiems

2025-11-17 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 15:50

Internete nuolat plinta įvairūs galvosūkiai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti, tačiau tik pažvelgus atidžiau supranti, kad jie reikalauja kur kas daugiau dėmesio nei tikėtasi.

Galvosūkis: šeimos valgomasis (nuotr. soc. tinklų)

Internete nuolat plinta įvairūs galvosūkiai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti, tačiau tik pažvelgus atidžiau supranti, kad jie reikalauja kur kas daugiau dėmesio nei tikėtasi.

6

Tokios užduotys ne tik smagios, bet ir lavina mūsų gebėjimą pastebėti detales, mąstyti kūrybiškai bei greitai priimti sprendimus.

Vienas naujausių iššūkių – rasti klaidą paveikslėlyje, kuriame šeima sėdi prie valgomojo stalo, ir tai padaryti vos per kelias sekundes, rašoma secretlifeofmom.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar pastebėsite, kas paveikslėlyje ne taip?

Galvosūkiai – tai užduotys, skatinančios susikaupti ir pasukti galvą, tačiau kartu teikiančios pramogą.

Jie primena mini žaidimus, patikrinančius mūsų gebėjimą kritiškai mąstyti, kūrybiškai žvelgti į situacijas ir rasti greitus sprendimus.

Šį kartą jūsų tikslas – surasti klaidą pateiktame paveikslėlyje.

Nuotraukoje matoma laiminga šeima, sėdinti prie valgomojo stalo. Tačiau šiame, rodos, įprastame šeimos vakarienės vaizde slypi vienas netikslumas. Jūs turite tik 11 sekundžių jį pastebėti.

Laikas bėga – pradedam! Užuomina: klaida labai smulki, todėl lengva ją praleisti pro akis.

Atsakymas

Jeigu nepavyko pastebėti, štai klaida: vyro, vilkinčio šviesiai mėlynus marškinius, akiniai yra skirtingi – vienas stiklas kvadrato formos, o kitas ovalus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

