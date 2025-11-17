Ar matote, kas šiame paveikslėlyje ne taip? Pavyksta tik akyliausiems

Tokios užduotys ne tik smagios, bet ir lavina mūsų gebėjimą pastebėti detales, mąstyti kūrybiškai bei greitai priimti sprendimus.
Vienas naujausių iššūkių – rasti klaidą paveikslėlyje, kuriame šeima sėdi prie valgomojo stalo, ir tai padaryti vos per kelias sekundes, rašoma secretlifeofmom.com.
Ar pastebėsite, kas paveikslėlyje ne taip?
Galvosūkiai – tai užduotys, skatinančios susikaupti ir pasukti galvą, tačiau kartu teikiančios pramogą.
Jie primena mini žaidimus, patikrinančius mūsų gebėjimą kritiškai mąstyti, kūrybiškai žvelgti į situacijas ir rasti greitus sprendimus.
Šį kartą jūsų tikslas – surasti klaidą pateiktame paveikslėlyje.
Nuotraukoje matoma laiminga šeima, sėdinti prie valgomojo stalo. Tačiau šiame, rodos, įprastame šeimos vakarienės vaizde slypi vienas netikslumas. Jūs turite tik 11 sekundžių jį pastebėti.
Laikas bėga – pradedam! Užuomina: klaida labai smulki, todėl lengva ją praleisti pro akis.
Atsakymas
Jeigu nepavyko pastebėti, štai klaida: vyro, vilkinčio šviesiai mėlynus marškinius, akiniai yra skirtingi – vienas stiklas kvadrato formos, o kitas ovalus.
