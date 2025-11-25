 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Dienos testai

Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-25 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 07:10

Šiandien kalendoriuje išskirtos dvi datos – šv. Kotryna, dar vadinama Senbernių diena, ir Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena.

Dienos testas

Šiandien kalendoriuje išskirtos dvi datos – šv. Kotryna, dar vadinama Senbernių diena, ir Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena.

0

Šv. Kotryna buvo kankinė, pasak legendos, žiauriai nužudyta už tikėjimą. Kankinėmis tampa ir smurto prieš moteris aukos – tarptautinė statistika rodo, kad net 90 proc. artimoje aplinkoje smurtą patiriančių asmenų yra moterys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tema – skaudi ir opi, o problemos mastas yra daug didesnis nei daugelis gali pagalvoti. Ar žinote, kiek moterų pasaulyje, Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, yra patyrę smurtą ar seksualinę prievartą?

Šis klausimas ir dar daugiau – antradienio teste. Pasitikrinkite, kiek klausimų pavyks atsakyti?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testastrečiadienio testasantradienio testas.

 

 

 

 

