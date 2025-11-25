Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Šv. Kotryna buvo kankinė, pasak legendos, žiauriai nužudyta už tikėjimą. Kankinėmis tampa ir smurto prieš moteris aukos – tarptautinė statistika rodo, kad net 90 proc. artimoje aplinkoje smurtą patiriančių asmenų yra moterys.
Tema – skaudi ir opi, o problemos mastas yra daug didesnis nei daugelis gali pagalvoti. Ar žinote, kiek moterų pasaulyje, Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, yra patyrę smurtą ar seksualinę prievartą?
Šis klausimas ir dar daugiau – antradienio teste. Pasitikrinkite, kiek klausimų pavyks atsakyti?
