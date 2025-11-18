 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Antradienio horoskopas: štai ką žada žvaigždės kiekvienam Zodiako ženklui

2025-11-18 08:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 08:16

Ši diena kviečia sulėtinti žingsnį, nes jos energija labiau tinka užbaigimui, o ne naujų tikslų kūrimui. Verta peržvelgti pastarųjų savaičių sprendimus, atsirinkti, kas jus stiprina ir paleisti tai, kas vargina ar kelia įtampą. Santykiuose naudinga vengti skubotų žodžių, nes jautresnė nuotaika gali iškreipti toną, todėl ramus bendravimas bus geriausias pasirinkimas. Pasaulyje gali būti juntamas lengvas chaosas informacijos srityje, todėl tikrinkite faktus ir nepasiduokite gandams.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Ši diena kviečia sulėtinti žingsnį, nes jos energija labiau tinka užbaigimui, o ne naujų tikslų kūrimui. Verta peržvelgti pastarųjų savaičių sprendimus, atsirinkti, kas jus stiprina ir paleisti tai, kas vargina ar kelia įtampą. Santykiuose naudinga vengti skubotų žodžių, nes jautresnė nuotaika gali iškreipti toną, todėl ramus bendravimas bus geriausias pasirinkimas. Pasaulyje gali būti juntamas lengvas chaosas informacijos srityje, todėl tikrinkite faktus ir nepasiduokite gandams.

AVINAS. Šiandien verta skirti daugiau dėmesio žmonėms, su kuriais dažnai bendraujate, nes nuo jų nuotaikos gali priklausyti ir jūsų ritmas. Mažesni nesutarimai gali greitai išsispręsti, jei išliksite kantrūs ir išklausysite kitą. Pravartu vengti skubotų pažadų, kurie vėliau gali apsunkinti dienotvarkę.

JAUTIS. Rūpinimasis kasdieniais reikalais šiandien klostysis lengviau, jei nevengsite paprašyti pagalbos ten, kur jos reikia. Smulkūs darbai gali išryškinti tai, kas seniai prašė dėmesio, todėl verta neignoruoti menkiausių ženklų. Kūnui naudinga ramesnė veikla, kuri padės atstatyti vidinį balansą.

DVYNIAI. Kūrybinės idėjos šią dieną gali ateiti netikėtai, todėl verta jas užrašyti, kad neišblėstų. Bendravimas su jums artimais žmonėmis suteiks įkvėpimo ir atgaivins nuotaiką. Pasistenkite neskubėti priimti sprendimų, kurie reikalauja didesnės atsakomybės.

VĖŽYS. Daugiau ramybės atrasite, jei leisite sau sutvarkyti asmenines erdves ar susikurti jaukią aplinką namuose. Emocijos gali kilti bangomis, todėl svarbu neskubėti reaguoti pirmu impulsu. Vakaras tinkamas ramiam poilsiui, kuris padės atgauti vidinę šilumą.

LIŪTAS. Pokyčiai mintyse gali skatinti pradėti pokalbius, kurių ilgai vengėte, todėl verta atvirai įvardyti savo poreikius. Kelionės po miestą ar nedideli išvykimai suteiks gaivos. Bendravime stenkitės atsargiai rinkti žodžius, kad išvengtumėte nereikalingų interpretacijų.

MERGELĖ. Finansiniai reikalai šiandien gali pareikalauti kruopštumo, todėl tikrinkite kiekvieną smulkmeną. Naudinga peržiūrėti išlaidas ir apsvarstyti, kuriose srityse galima sutaupyti be didelių pastangų. Santykiuose vertinkite paprastumą ir aiškumą, kurie padės išvengti nesusipratimų.

SVARSTYKLĖS. Ši diena siūlo pasirūpinti savimi ir skirti laiko tam, kas padeda jaustis tvirčiau. Galite pajusti norą atnaujinti dalį savo planų, kad jie labiau atitiktų dabartinius poreikius. Renkantis veiklas vadovaukitės tuo, kas suteikia vidinę ramybę.

SKORPIONAS. Vidiniai apmąstymai gali atverti naujų suvokimų, todėl nepamirškite stabtelėti ir įsiklausyti į tylą. Pravartu atsiriboti nuo per didelio triukšmo, nes jis gali blaškyti. Pasitikėkite intuicija, kuri padės atskirti tai, kas tikra nuo to, kas tik trukdo.

ŠAULYS. Ryšiai su žmonėmis šiandien gali būti ypač svarbūs, todėl verta palaikyti pokalbius, net jei jie atrodo trumpi. Galite sulaukti netikėtos žinios, kuri padrąsins judėti į priekį. Saugokite energiją ir venkite per didelio įsitraukimo į svetimas dramas.

OŽIARAGIS. Darbinės veiklos gali pareikalauti susikaupimo, tačiau gebėsite rasti sprendimus greičiau nei manėte. Bendravime su kolegomis vertėtų rinktis aiškumą ir konkretumą. Dienos pabaigoje skirkite laiko poilsiui, nes kūnas gali prašyti atokvėpio.

VANDENIS. Idėjos susijusios su ateities planais gali įgauti naują formą, todėl verta jas įvertinti iš kitos perspektyvos. Pokalbiai su įkvepiančiais žmonėmis suteiks papildomos motyvacijos. Raskite laiko veiklai, kuri atpalaiduoja protą.

ŽUVYS. Šiandien gali sustiprėti poreikis atsitraukti nuo išorinio šurmulio, tad pasikliaukite tuo jausmu. Tvarkydami nebaigtus reikalus pajusite palengvėjimą ir aiškesnę kryptį. Emociniam pasauliui padės nuoširdus pokalbis su tuo, kuriuo pasitikite.

