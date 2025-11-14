 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Įspėja Zodiako ženklus: penktadienis atneš netikėtų emocijų

2025-11-14 06:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 06:20

Lapkričio 14-osios horoskopas: diena, kai galimi trikdžiai.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 14-osios horoskopas: diena, kai galimi trikdžiai.

REKLAMA
0

Ši diena gali atnešti netikėtų emocijų ir ginčų, todėl prieš reaguodami į provokacijas ar konfliktus skirkite laiko apmąstymui. Dėl stiprios energijos įtampos patartina vengti skubotų sprendimų, rizikingų darbų, kelionių ir finansinių įsipareigojimų. Naudinga sutvarkyti nesibaigiančius reikalus, pasiryžti emociniam ar fiziniam apsivalymui, daugiau dėmesio skirti sveikatai bei mitybai. Pasaulyje ši diena gali atnešti informacijos sumaištį, diplomatinę įtampą ar technologinius trikdžius, todėl vertėtų remtis logika, o ne emocijomis – taip išsaugosite aiškų protą ir vidinį stabilumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Šiandien verta vengti emocinių protrūkių, ypač bendraujant su artimais žmonėmis, nes žodžiai gali būti suprasti klaidingai. Neleiskite skubėjimui ar ambicijai perimti kontrolės, nes tai gali išvarginti tiek jus, tiek aplinkinius. Geriausia dieną skirti kūrybinei ar raminančiai veiklai, kuri padeda atsipalaiduoti.

REKLAMA
REKLAMA

JAUTIS. Gali kilti vidinės įtampos, susijusios su šeimos ar namų reikalais, todėl neskubėkite priimti sprendimų. Nuoširdus pokalbis ir kantrybė padės išvengti nesusipratimų. Venkite ginčytis dėl smulkmenų, nes jos gali virsti rimtais nesutarimais.

REKLAMA

DVYNIAI. Per didelis informacijos srautas gali sukelti sumišimą, todėl pasistenkite susitelkti į vieną svarbiausią dalyką. Nepasiduokite pagundai aiškintis santykius, nes šiandien žodžiai gali skaudinti labiau nei įprastai. Skirkite laiko poilsiui ir minčių tvarkai.

VĖŽYS. Finansiniai sprendimai reikalauja apdairumo, nes ši diena nėra palanki rizikai ar impulsyviems pirkiniams. Pasistenkite nepasiduoti nuotaikų svyravimams, jie gali trukdyti objektyviai matyti situaciją. Ramesnis tempas ir paprasti darbai atneš stabilumo jausmą.

REKLAMA
REKLAMA

LIŪTAS. Šiandien svarbu išlikti santūriems, nes stiprios emocijos gali paskatinti netikėtus sprendimus. Aplinkinių reakcijos gali būti nenuspėjamos, todėl geriau klausyti nei kalbėti. Pasitikėjimas savimi bus stiprybė, jei išlaikysite vidinę ramybę. 

MERGELĖ. Venkite pervargimo, nes jūsų energija šiandien gali būti nepastovi. Pernelyg didelis noras kontroliuoti situacijas sukels įtampą tiek darbe, tiek namuose. Leiskite dalykams vykti sava eiga ir skirkite laiko poilsiui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

SVARSTYKLĖS. Bendravime gali kilti painiavos, todėl stenkitės būti aiškūs ir išklausyti kitus. Nepasitikėkite paviršutiniška informacija, patikrinkite faktus prieš veikdami. Geriausia dieną praleisti ramesniame tempe, vengiant ginčų ar varžymosi. 

SKORPIONAS. Vidinė jėga šiandien labai stipri, bet svarbu ją nukreipti tinkama linkme. Per didelis spaudimas kitiems ar sau gali sukelti konfliktus. Ramus tonas ir savitvarda padės išvengti nereikalingų įtampos bangų.

REKLAMA

ŠAULYS. Norėsis imtis naujų idėjų, bet prieš veikdami įsitikinkite, kad viską gerai apgalvojote. Skubėjimas ar neapgalvoti žodžiai gali sukelti nesusipratimų. Vakare tinkamas metas apmąstyti, kur dedate savo energiją.

OŽIARAGIS. Darbo srityje gali kilti nenumatytų kliūčių, todėl elkitės lanksčiai ir neverskite įvykių vykti greičiau. Neleiskite emocijoms diktuoti sprendimų, nes tai gali atnešti nenumatytų pasekmių. Ramus tonas padės išlaikyti profesionalumą ir vidinę pusiausvyrą.

REKLAMA

VANDENIS. Šiandien gali pasireikšti bendravimo sunkumai, todėl geriau atidėti svarbius pokalbius. Nepasikliaukite pirmu įspūdžiu, nes aplinkiniai gali būti labiau įsitempę nei atrodo. Skirkite laiko veikloms, kurios ramina ir stiprina savijautą.

ŽUVYS. Gali kilti noro pasitraukti nuo įtampos, tačiau per didelis užsidarymas savyje tik didins sumaištį. Ieškokite pusiausvyros tarp veiklos ir poilsio, tarp tylos ir pokalbio. Tylūs apmąstymai padės aiškiau pamatyti kas iš tiesų svarbu.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

Lapkričio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.10-11.16: svečiuose – Donalda Meiželytė
Lapkričio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.03-11.09: svečiuose – radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis
Spalio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.27-11.02: svečiuose – atlikėjas Paulius Pročkys-Baggy B
Spalio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.20-10.26: svečiuose – stilistė Marija Palaikytė
Spalio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.13-10.19: svečiuose – buvusi TV laidų vedėja Laura Imbrasienė
Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų