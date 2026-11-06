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TV3 naujienos > Gyvenimas > Mada ir grožis

51-erių Živilė Pinskuvienė parodė, ką daro savo veidui: „Neapgaudinėkime savęs...“

2026-11-06 14:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 14:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ne pasalptis, kad Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ne vieną kartą buvo įvardijama, kaip viena gražiausių Lietuvos merių, o ne vienam smalsu, kokiomis procedūromis ji užsiima, kad taip ilgai pavyksta išlaikyti jaunystę. Dalijamės šia procedūra su jumis.

Živilė Pinskuvienė (nuotr. BNS, stop kadras)
GALERIJA (5)

Ne pasalptis, kad Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ne vieną kartą buvo įvardijama, kaip viena gražiausių Lietuvos merių, o ne vienam smalsu, kokiomis procedūromis ji užsiima, kad taip ilgai pavyksta išlaikyti jaunystę. Dalijamės šia procedūra su jumis.

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Ž. Pinskuvienė parodė, kokiomis procedūromis užsiima, padedančiomis sustangrinti odą.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Živilė Pinskuvienė Ukmergės miesto šventėje

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Živilės Pinskuvienės veido procedūros

Socialiniame tinkle „Facebook“ estetikos klinika „MediAnna estetikos klinika“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame galima matyti pasirodžiusią Ž. Pinskuvienę.

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„Ypatingi svečiai MediAnna klinikoje!

Labai džiaugiamės sulaukę @z.pinskuviene mūsų klinikoje. Ačiū už apsilankymą, pasitikėjimą ir galimybę pasirūpinti Jūsų grožiu!

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Vizito metu atlikome VOLNEWMER – pažangia radijo dažnio technologija paremtą odos stangrinimo procedūrą, skirtą odos stangrumui ir kokybei gerinti“, – buvo rašoma įraše.

Jame taip pat prabilo pati merė, kuri papasakojo apie procedūrą išsamiau. Ž. Pinskuvienė džiaugėsi, kad rezultatas yra akivaizdus.

„Ar žinote, ką pirmiausia pasakysiu? Mielos moterys, neapgaudinėkime savęs, kad mums po 50 nieko nereikia. Reikia. Procedūra tikrai neskausminga, rezultatą matome akivaizdžiai ir jeigu dar ta situacija keisis, per kelis mėnesius gerės, tai yra puiku. 

Tikrai neskausminga, o aš skausmui nesu pakanti. Tai čia neskaudėjo tikrai“, – sakė ji.

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