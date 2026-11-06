51-erių Živilė Pinskuvienė parodė, ką daro savo veidui: „Neapgaudinėkime savęs...“

Ž. Pinskuvienė parodė, kokiomis procedūromis užsiima, padedančiomis sustangrinti odą.
Živilės Pinskuvienės veido procedūros
Socialiniame tinkle „Facebook“ estetikos klinika „MediAnna estetikos klinika“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame galima matyti pasirodžiusią Ž. Pinskuvienę.
„Ypatingi svečiai MediAnna klinikoje!
Labai džiaugiamės sulaukę @z.pinskuviene mūsų klinikoje. Ačiū už apsilankymą, pasitikėjimą ir galimybę pasirūpinti Jūsų grožiu!
Vizito metu atlikome VOLNEWMER – pažangia radijo dažnio technologija paremtą odos stangrinimo procedūrą, skirtą odos stangrumui ir kokybei gerinti“, – buvo rašoma įraše.
Jame taip pat prabilo pati merė, kuri papasakojo apie procedūrą išsamiau. Ž. Pinskuvienė džiaugėsi, kad rezultatas yra akivaizdus.
„Ar žinote, ką pirmiausia pasakysiu? Mielos moterys, neapgaudinėkime savęs, kad mums po 50 nieko nereikia. Reikia. Procedūra tikrai neskausminga, rezultatą matome akivaizdžiai ir jeigu dar ta situacija keisis, per kelis mėnesius gerės, tai yra puiku.
Tikrai neskausminga, o aš skausmui nesu pakanti. Tai čia neskaudėjo tikrai“, – sakė ji.
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