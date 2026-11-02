Vyresnėms nei 40 metų moterims ragina jokiu būdu nedaryti 1 klaidos: atrodysite daug vyresnė

Naujienų portalui tv3.lt vizažistė, grožio kabineto „heilé glam room“ įkūrėja Fausta Meilūnaitė pasakoja, kokių makiažo klaidų vyresnėms nei 40 metų moterims reikėtų vengti ir kokie sprendimai padeda išryškinti brandžios odos grožį.
Kas gali išryškinti raukšleles?
Pasak vizažistės, viena dažniausių klaidų – pernelyg sunkios, riebios ir matinės tekstūros priemonės. Nors gali atrodyti, kad stipriai maskuojanti pudra padės paslėpti odos netobulumus, iš tiesų ji gali išryškinti smulkias raukšleles ir odos nelygumus.
Todėl brandesnei odai specialistė pataria rinktis lengvesnį makiažo pagrindą, kuris sulygintų odos atspalvį, tačiau nepadengtų veido storu kosmetikos sluoksniu.
„Sulaukus 40-ies, problema yra tikrai ne amžius, o netinkamai parinktos makiažo priemonės. Sunkios, riebios, matinį efektą suteikiančios makiažo pagrindo ir kitų veido kosmetikos priemonių tekstūros gali išryškinti raukšleles ir vizualiai sendinti“, – aiškina F. Meilūnaitė.
Pašnekovė pažymi, kad atsargiai reikėtų rinktis ir paakių korektorių. Ji priduria, kad norėdamos paslėpti raukšleles, moterys kartais naudoja pernelyg šviesią priemonę, tačiau ji gali dar labiau atkreipti dėmesį į paakių odos tekstūrą.
„Geriau naudoti lengvą, odos tonui tinkantį produktą ir tepti jį plonu sluoksniu“, – pataria vizažistė.
Pasakė, kokių makiažo klaidų verta vengti vyresnėms moterims
Pasak vizažistės F. Meilūnaitės, viena iš makiažo klaidų, galinčių išryškinti raukšleles, yra pernelyg gausus sausos veido pudros naudojimas. Specialistės teigimu, pudra reikalinga makiažui užfiksuoti, tačiau jos perteklius gali dar labiau pabrėžti odos sausumą ir raukšleles.
Todėl ji pataria rinktis smulkaus malimo pudrą ir naudoti ją minimaliai, daugiausia tose vietose, kuriose reikia užfiksuoti kremines makiažo priemones.
Vizažistė taip pat atkreipia dėmesį į švytėjimą suteikiančius produktus. Jos teigimu, natūralus odos spindesys gali suteikti veidui gyvybingumo, tačiau pernelyg ryškūs, sausi skaistalai gali išryškinti odos tekstūrą.
Ji rekomenduoja visiškai neatsisakyti švytėjimo, bet rinktis subtilias tekstūras ir vengti intensyvaus blizgesio tose veido vietose, kuriose yra daugiau raukšlelių.
„Reikėtų vengti griežto kontūravimo, rinktis daugiau šiltų spalvų, kad veidas neatrodytų pasendintas ir nesugriežtintas. Griežtumas turėtų būti pašalintas iš veido“, – pataria F. Meilūnaitė.
Koks akių makiažas apsunkina žvilgsnį?
Anot vizažistės, vyresnėms nei 40 metų moterims reikėtų vengti griežtų linijų ne tik akių makiaže, bet ir dažant antakius. Jos teigimu, pernelyg tamsūs, ploni ir ryškiai apibrėžti antakiai gali suteikti veidui griežtumo, todėl geriau rinktis švelnesnius, natūralesnius atspalvius.
Specialistė taip pat pabrėžia, kad svarbu išlaikyti natūralią antakių formą ir vengti pernelyg ryškaus jų pradžios kontūro. Pasak jos, antakių pradžia turėtų būti švelniai išsklaidyta, o labiau paryškinti galima vidurį ir uodegėlę. Natūralų rezultatą padeda išlaikyti ir skaidrus arba lengvo atspalvio antakių gelis, kuriuo plaukeliai sušukuojami aukštyn.
„Antakių formos nereikėtų keisti ar jos griežtinti. Labai svarbu, kad antakio pradžia būtų švelniai padažyta, be griežtos linijos. Reikėtų išlaikyti natūralią formą, o spalvą kuo labiau išsklaidyti“, – aiškina specialistė.
Kalbėdama apie akių makiažą, F. Meilūnaitė atkreipia dėmesį į stambius blizgučius, kuriais neretai padengiamas visas judrusis vokas.
„Geriausia nenaudoti stambių blizgučių per visą judrųjį voką, kad nesusidarytų pernelyg ryškaus blizgesio efektas. Geriau rinktis satinines priemones ir švytėjimą palikti tik pačiame voko centre. Jeigu pakritusį voką stipriai užblizginsime, akis atrodys dar labiau pasunkėjusi“, – sako vizažistė.
Dar viena klaida, kurios, anot pašnekovės, reikėtų vengti, – viena tamsi spalva, padengianti visą voką: „Akį apsunkina viena spalva per visą voką, pavyzdžiui, juoda, tamsi ar bordinė. Tokios spalvos neatveria žvilgsnio, o jį dar labiau apsunkina.“
Vizažistė pataria atkreipti dėmesį ir į blakstienų tušą. Jos teigimu, storas priemonės sluoksnis, dėl kurio blakstienos sulimpa, gali apsunkinti visą akių makiažą. Norint atviresnio žvilgsnio, svarbiau tinkamai užriesti blakstienas, o ne padengti jas dideliu kiekiu tušo.
„Daugiausia užtenka vieno ar dviejų blakstienų tušo sluoksnių. Blakstienų užrietimas padeda labiau nei gausus tušo naudojimas, nes akys atrodo atviresnės“, – pataria specialistė.
Tamsūs lūpų dažai ir ryškus kontūras gali sendinti
Lūpų makiaže taip pat svarbu išlaikyti saiką. Pasak F. Meilūnaitės, labai tamsūs atspalviai, pavyzdžiui, sodri bordinė ar tamsiai ruda spalva kartu su ryškiu lūpų kontūru gali suteikti veidui griežtumo.
Be to, itin matinės ir sunkios tekstūros lūpų dažai gali išryškinti lūpų raukšleles, todėl verta rinktis lengvesnius, natūraliau atrodančius produktus.
„Lūpoms geriau nesirinkti labai tamsių atspalvių – bordinės, rudos ar kitų tamsių spalvų, nes jos gali sendinti. Taip pat reikėtų vengti ryškaus lūpų kontūro. Svarbiausia, kad makiažas būtų švelnus ir gaivus“, – teigia specialistė.
Vis dėlto visiškai nude (liet. kūno spalvos) atspalviai taip pat ne visada yra geriausias pasirinkimas. Jeigu lūpų spalva pernelyg susilieja su veido odos tonu, jos gali prarasti išraiškingumą.
Todėl vizažistė rekomenduoja rinktis šiek tiek ryškesnes, bet ne per tamsias spalvas, pavyzdžiui, persikinius ar rožinius atspalvius.
Makiažas neturi slėpti amžiaus
Apibendrindama vizažistė F. Meilūnaitė pabrėžia, kad brandžios moters makiažo tikslas neturėtų būti bandymas paslėpti kiekvieną raukšlelę ar bet kokia kaina atrodyti jaunesnei.
Kur kas svarbiau, anot jos, išryškinti gražiausius veido bruožus, suteikti odai gaivumo ir išsaugoti natūralumą. Kiekvienos moters oda ir veido bruožai skiriasi, todėl makiažo priemones reikėtų rinktis individualiai, atsižvelgiant į tai, ką norima subtiliai pakoreguoti ar paryškinti.
„Makiažu neturime slėpti savo amžiaus ar raukšlių. Jis turi suteikti moteriai pasitikėjimo savimi, padėti jai gerai jaustis, išryškinti gražiausius bruožus ir suteikti veidui gaivumo“, – pabrėžia vizažistė.
Anot jos, vyresnis amžius tikrai nėra priežastis atsisakyti makiažo. Svarbiausia naudoti tinkamas priemones ir nebandyti viso veido paslėpti po storu kosmetikos sluoksniu.
Pašnekovė priduria, kad kartais užtenka lengvai užmaskuoti pigmentinę dėmelę, subtiliai paryškinti skruostus ar suteikti lūpoms spalvos, kad bendras vaizdas taptų gaivesnis.
„Kiekviena moteris yra individuali ir turi savo privalumų. Reikia apgalvoti kiekvieną žingsnį: kur reikia korekcijos, kur paryškinimo, o kur – švelnaus išsklaidymo.
Nereikia bijoti raukšlių – jos yra natūrali brandos dalis. Svarbiausia išsaugoti moters individualumą“, – sako F. Meilūnaitė.
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