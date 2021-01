Įsidėmėkite: šie vaikų vardai yra draudžiami

Britų leidinys „The Telegraph“ surinko ir paskelbė įdomiausius teisės aktų draudžiamus vardus ir argumentus – kodėl naujagimį taip krikštyti nevalia.

Kaip atsiranda tokie draudimai? Ogi iš praktikos.

Nutella

Vaiko tokiu vardu įregistruoti nebūtų įmanoma Prancūzijoje – šioje šalyje tai draudžiama dėl to, kad jis padidintų patyčių riziką, be to, būtų pažeistos prekės ženklus ginantys įstatymai, juk „Nutella“ visame pasaulyje žinomas kaip tepamasis kremas su lazdyno riešutais ir kakava.

Princas Williamas

Taip pavadinti vaiką irgi draudžia Prancūzijos teisė. Motyvas – toks vardas vaikystę pasmerktų patyčioms, todėl šis tėvų bandymas buvo atmestas. Naujienų portalo „The Local“ teigimu, kartą nepatenkintas dar vienas keistas gimdytojų bandymas savo atžalą pavadinti Mini Cooper (britiško automobilio markė).

Metallica, Lego, Elvis

Tai žodžiai, kuriuos išgirdus kyla visai kitos asociacijos (išskyrus Elvį – tai vis dėl to vardas). Švedijoje taip pavadinti vaikus panorę tėvai savo teisę turėjo įrodinėti teisme.

Ir jie laimėjo.

IKEA

Ši byla Švedijoje baigėsi tėvų nesėkme – visame pasaulyje žinomos švediškos kompanijos pavadinimu vaikų šioje šalyje vadinti negalima. Netinkamos sąsajos ir prekės ženklas – tokie sprendimo argumentai.

Prince, King, Royal

Naujojoje Zelandijoje net neverta svarstyti tokių vardų variantų – visi jie draudžiami dėl sąsajų su karališkąja britų šeima, kuri ten irgi turi šiokių tokių teisių.

.

Naujoje Zelandijoje bandyta įregistruoti vaiką, kurio vardas susideda iš vieno simbolio – taško.

Akuma

Dėl reikšmes draudžiama Japonijoje. Nes Akuma šios šalies kalboje reiškia „velnias“. Ši byla Japonijoje sulaukė didžiulio dėmesio, į ginčą įsitraukė net šalies vyriausybė.

Robocop, Scrotum, Facebook

Tai nesėkmingi Meksikos gyventojų bandymai. Valdininkams pagailo vaikų su tokiais vardais ateities, mat tai garantuotų patyčias (scrotum yra vyriškų sėklidžių kapšelis). Tėvai manė kitaip.

Linda

Populiarus vardas Vakaruose, taip mergaites krikštija ir kai kurie lietuviai. Tačiau Saudo Arabijoje taip pavadinti vaiką – jokių šansų, nes jie „neatitinka visuomenės tradicijų“.

Penktadienis

Kuo blogas šis vardas? Viename Italijos regione teismas įsakė pakeisti berniuko vardą Venerdi (ital. penktadienis – red. past.) dėl to, kad jis „juokingas ir gėdingas“ bei sumenkina vardų kategoriją. Teismas rado ir sprendimą – liepė berniuką pervadinti Gregorio, mat vaikas gimė tą dieną, kai minima švento Grigorijaus vardynos.

Be to, penktadieniu savo draugą – tinklinio kamuolį – vaidino filmo „Prarastasis“ („Cast Away“) pagrindinis herojus, po lėktuvo katastrofos vienas atsidūręs negyvenamoje saloje.

Mercedes, Chanel

Nevykęs šveicarų bandymas. Vaikas – ne prabangus automobilis ar parfumerija, išaiškino jiems valdžios įstaigos.

@

Tai pavadinti savo vaiką (neaišku, berniuką ar mergaitę) norėta Kinijoje, bet šioje šalyje žmonių vardams draudžiama naudoti simbolius. Lietuviškai šis simbolis vadinamas „eta“, angliškai – „at“, o rusai jį vadina „sabačka“ („šunelis“).

Judas

Tokio vardo negalima įregistruoti Šveicarijoje. Motyvas – sąsajos su religiniu personažu, kuris yra pernelyg negatyvus ir galėtų pakenkti vaikui.

Vilkas

Ispanijoje tėvus papiktino toks civilinės metrikacijos pareigūnų sprendimas – jie atmetė vardą Lobo, kuris ispanų kalboje reiškia vilką. Tiesa, tėvai nepasidavė ir paskelbė viešą peticiją, o kai ją pasirašė daugiau nei 25 000 šalies gyventojų, valdininkai nusileido Vilko tėvams.

1069

JAV – galimybių šalis, tačiau pasivadinti numeriu daugelyje valstijų nėra jokių galimybių. Šiaurės Dakotoje vyras pradėjo teisinį ginčą po to, kai buvo atmestas jo prašymas pakeisti vardą į 1069. Byla nukeliavo iki aukščiausiojo teismo, tačiau ieškovas pralaimėjo visose instancijose.