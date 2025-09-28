1 nekaltas ženklas išduoda, kad jūsų organizme vyksta kažkas ne taip: nepraleiskite pro akis

Pasak vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkės Ievos Sauserytės, galvos skausmų rūšių yra daugiau nei pusantro šimto, tad svarbu atskirti, kada galima išsisukti stikline vandens ir poilsiu, o kada būtina skubiai kreiptis į medikus.
Simptomai, rodantys, kad reikia rimtesnės pagalbos
„Galvos neskauda šiaip sau – tai ženklas, kad kažkas mūsų organizme vyksta ne taip“, – pabrėžia I. Sauserytė.
Pasak vaistininkės, jei skausmo priežastis aiški – pavyzdžiui, dehidratacija – problema dažniausiai išsprendžiama išgėrus vandens ir elektrolitų.
Tačiau jei skausmas kartojasi, yra labai stiprus ar jį lydi papildomi simptomai, tokie kaip mirgėjimas akyse, karščiavimas, vėmimas, kūno tirpimas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į šeimos gydytoją ar vaistininką.
Kasdienės galvos skausmo priežastys
I. Sauserytės teigimu, galvos skausmas dažnai užklumpa netikėtai – ir ne visada dėl akivaizdžių priežasčių.
Dažniausi kaltininkai:
- įtampos skausmas dėl streso, nerimo ar intensyvaus darbo grafiko;
- miego trūkumas;
- ilgas laikas prie ekranų;
- per mažas vandens kiekis organizme;
- peršalimas, gripas, sinusitas ar kitos infekcijos;
- kraujospūdžio ar širdies ritmo svyravimai.
„Vanduo yra labai reikalingas tinkamam smegenų funkcionavimui ir kraujagyslių darbui – jo trūkumas tikrai dažnai sukelia galvos skausmą“, – akcentuoja vaistininkė.
Pasak I. Sauserytės, jei žmogus galvos skausmą patiria kelis kartus per savaitę, o poilsis, vanduo ar nereceptiniai vaistai nepadeda, tai signalas pasikonsultuoti su gydytoju.
Pagalba be recepto ir natūralūs sprendimai
Jei jus kamuoja galvos skausmas, pirmasis klausimas, pasak vaistininkės, visada turėtų būti: „Ar pakankamai gėrėte vandens?“
Taip pat verta skirti laiko poilsiui, meditacijai ar atsipalaidavimo pratimams. Jei skausmas trukdo kasdienei veiklai, gali padėti nereceptiniai analgetikai – paracetamolis, aspirinas ar ibuprofenas.
I. Sauserytė mini, kad galvos skausmą gali sušvelninti ir tam tikri maisto papildai – magnis, vitaminas B2, kofermentas Q10 – bei vėsūs kompresai ant kaktos.
Per dažnai vartojamų vaistų pavojai
Nors pajutę galvos ar kitų kūno zonų skausmą daugelis griebiasi vaistų nuo skausmo, vaistininkė įspėja: nesaikingai vartojamas vaistas gali virsti nuodu organizmui.
„Jei vaistai vartojami neatsakingai – viršijamos dozės, geriami tuščiu skrandžiu ar naudojami kasdien – galima pastebėti sveikatos būklės pablogėjimus“, – įspėja ji.
Pasak jos, priklausomybė gali išsivystyti vartojant kai kuriuos receptinius skausmą malšinančius vaistus, ypač turinčius opioidų.
Kodėl moterys kenčia dažniau?
Statistika rodo, kad migrena moterims pasireiškia 2–3 kartus dažniau nei vyrams.
„Tai gali lemti hormoninės sistemos skirtumai – estrogeno kiekio pokyčiai menstruacijų, nėštumo ar menopauzės metu veikia smegenų kraujagyslių tonusą ir nervų sistemos jautrumą“, – aiškina I. Sauserytė.
Be to, tyrimai rodo, kad moterys dažniau patiria įtampą ir stresą, o tai taip pat prisideda prie galvos skausmų.
Kai skausmas gali būti pavojingas gyvybei
Į medikus būtina kreiptis nedelsiant, jei kartu su galvos skausmu atsiranda pykinimas, vėmimas, karščiavimas.
„Jei skausmas staigus ir labai stiprus, atsiranda kalbos ar judesių sutrikimai, nutirpsta viena kūno pusė, tai gali būti insulto požymis – tokiais atvejais reikia skubios pagalbos“, – pabrėžia vaistininkė.
