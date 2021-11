1 klastingą ligą lengva supainioti su koronavirusu: įspėja saugotis

Salmonelė yra bakterija, kuri sukelia apsinuodijimą maistu. Toks pavadinimas jai buvo priskirtas, kuomet prieš 125 metus, šią bakteriją atrado daktaras Salmonas. Būtent jo garbei ji ir yra pavadinta.

Salmonelioze vadiname ligą, kuria žmonės susirgo apsikrėtę nuo salmonelių infekcijos. Šia liga gali susirgti bet kas, tačiau ypač pažeidžiami yra jauni vaikai, pagyvenę žmonės, nėščios moterys ir kiti, kurių imuninė sistema nusilpusi.

Kokie yra apsinuodijimo salmonelėmis simptomai?

Kai kurie ligos simptomai yra labai panašūs į pasaulyje siaučiančio koronaviruso simptomus.

NHS teigia, kad pagrindiniai trys salmoneliozės viruso simptomai yra naujai atsiradęs ir nuolat erzinantis kosulys, aukšta temperatūra ir skonio bei kvapo praradimas.

Salmoneliozė išsivysto, kuomet su maistu arba nebūtinai nuryjame salmonelių bakterijų. Simptomai pradeda atsirasti nuo 12 iki 72 valandų.

Tipiški infekcijos simptomai yra viduriavimas, skrandžio spazmai, kartais vėmimas ir karščiavimas.

Simptomai paprastai trunka nuo keturių iki septynių dienų ir jiems nereikia gydymo, nors kraštutiniais atvejais sergantiems pacientams reikia ligoninės priežiūros dėl dehidratacijos, kuri gali būti pavojinga.

Žmonės, užsikrėtę salmonelėmis, turėtų nepamiršti gerti daug skysčių.

Kaip plinta salmonelės?

Salmonelės dažniausiai plinta užterštame maiste, kuris nėra tinkamai apdorotas. Dažniausiai šios bakterijos gyvena mėsoje arba kiaušiniuose. Svarbu suprasti, kad tinkamai apdorotame maiste bakterijos žūsta.

Vaisiai, daržovės ir vėžiagyviai taip pat gali būti apkrėsti salmonelėmis ir jas platinti, jeigu auga prastame dirvožemyje arba yra netinkamai nuplaunami prieš dedant juos vartoti, rašo thesun.co.uk.

Vėžliai, vėžiagyviai ir naminiai ropliai gali pernešti bakterijas, o šunys, katės ir graužikai taip pat kartais gali jomis užkrėsti savo šeimininkus. Be to, salmonelė gali būti perduodama ir per žmogų, jeigu yra prasta jo higiena, pavyzdžiui, nesilaikoma tinkama rankų plovimo higiena.