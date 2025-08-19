Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Toyota“ pristatė naują hibridą: nauja sistema padeda emisijas sumažinti 90 proc.

2025-08-19 21:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 21:09

Naujos kartos iš tinklo įkraunamas hibridinis „Toyota Prius" Brazilijoje buvo pritaikytas naudoti ne tik benziną, bet ir etanolį. Automobilių gamintojo teigimu, toks sprendimas leidžia itin ženkliai sumažinti anglies dvideginio emisijas.

Toyota Prius Plug-in Hybrid (nuotr. gamintojo)

Naujos kartos iš tinklo įkraunamas hibridinis „Toyota Prius“ Brazilijoje buvo pritaikytas naudoti ne tik benziną, bet ir etanolį. Automobilių gamintojo teigimu, toks sprendimas leidžia itin ženkliai sumažinti anglies dvideginio emisijas.

Pasak „Toyota“ atstovų, pilnai įkrautos baterijos ir etanolio derinys gali sumažinti automobilio CO2 emisijas net iki 90 procentų.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Prototipas išoriškai nesiskiria nuo bet kurio kito naujos kartos „Toyota Prius Plug-in Hybrid“ modelio, o jo išskirtinumą atskleidžia tik specialūs grafiniai elementai ant durelių.

Nors „Toyota“ detaliai neatskleidė, kokie techniniai pakeitimai buvo atlikti pritaikant variklį etanoliui, manoma, kad jie nėra esminiai.

Šis žingsnis yra nuosekli gamintojo strategijos dalis Brazilijos rinkoje. „Toyota“ vietinė atstovybė jau siūlo Brazilijoje gaminamas hibridines „Corolla“ ir „Corolla Cross“ versijas, pritaikytas naudoti ir benziną, ir etanolį (angl. flex-fuel). Vis dėlto, šis „Prius“ yra pirmasis toks iš tinklo įkraunamas hibridas.

Etanolis yra priskiriamas biokuro kategorijai, kuri leidžia ženkliai sumažinti CO2 emisijas. „Toyota“ šią technologiją mato kaip dar vieną būdą mažinti taršą, išsaugant vidaus degimo variklius.

Kompanija anksčiau yra įsipareigojusi didinti investicijas į savo padalinį Brazilijoje, akcentuojant naujų mobilumo sprendimų kūrimą ir vietinę gamybą.

Nors šio konkretaus prototipo ateitis kol kas nėra aiški, „Toyota“ planuoja plėsti „Flex-fuel“ modelių gamą Brazilijoje, todėl neatmetama, kad ateityje pasirodys ir serijinės gamybos iš tinklo įkraunami hibridai, varomi etanoliu.

Etanolis (E100) Brazilijoje yra plačiai paplitęs ir lengvai prieinamas kuras. Šalis į jo gamybą iš cukranendrių pradėjo investuoti dar XX a. aštuntajame dešimtmetyje, per naftos krizę.

Šiandien Brazilija yra didžiausia pasaulyje rinka automobiliams, galintiems naudoti kelias degalų rūšis.

Tuo tarpu Europoje etanolio (E85) prieinamumas yra gerokai menkesnis, o dažniausiai jis naudojamas tik kaip priedas benzine.



