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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Subaru“ priėmė radikalų sprendimą: Europoje nebeliks modelių, dėl kurių markę pamėgo vairuotojai

2026-10-22 10:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 10:24
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Japonijos automobilių gamintoja „Subaru“ rengiasi vienam didžiausių pokyčių savo istorijoje. Iki 2027 metų pabaigos bendrovė ketina nutraukti automobilių su vidaus degimo varikliais prekybą Europoje. Tai reiškia, kad Europoje nebegalėsime įsigyti „Subaru“ automobilių su opoziciniais „Boxer“ varikliais, kurie dešimtmečius buvo neatsiejama „Subaru“ dalis.

Elektrinis „Subaru e-Outback“ universalas (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (22)

Japonijos automobilių gamintoja „Subaru“ rengiasi vienam didžiausių pokyčių savo istorijoje. Iki 2027 metų pabaigos bendrovė ketina nutraukti automobilių su vidaus degimo varikliais prekybą Europoje. Tai reiškia, kad Europoje nebegalėsime įsigyti „Subaru“ automobilių su opoziciniais „Boxer“ varikliais, kurie dešimtmečius buvo neatsiejama „Subaru“ dalis.

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Dar 1966 metais pristatytas „Subaru 1000“ buvo pirmasis markės automobilis su opoziciniu varikliu. Nuo tada tokios konstrukcijos jėgos agregatai tapo vienu pagrindinių japonų gamintojo išskirtinumų. Kartu su visų varančiųjų ratų sistema jie padėjo suformuoti „Subaru“ reputaciją ir pelnyti ištikimų pirkėjų būrį.

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Tačiau Europos rinkoje ši istorija artėja prie pabaigos. „Subaru“ nusprendė, kad 2027 metų pabaigoje nutrauks tradicinį variklį turinčių automobilių prekybą Europoje.  

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Pagrindinė sprendimo priežastis – griežtėjantys Europos Sąjungos reikalavimai. Gamintojas nurodo, kad automobilių gamai taikomi vidutinės CO2 emisijos apribojimai ir nauji saugumo bei pagalbinių vairavimo sistemų reikalavimai vis labiau apsunkina modelių pritaikymą Europos rinkai. Santykinai nedideliam gamintojui tokios investicijos tampa sunkiai pateisinamos.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Japonų atsakas Europos ir Korėjos milžinams: „Subaru“ pristatė didžiausią savo elektromobilį

Pirmiausia pasitrauks „Outback“

Pokyčiai vyks palaipsniui. Dar šiais metais Europoje turėtų baigtis dabartinės kartos „Subaru Outback“ prekyba. Šiame modelyje montuojamas 2,5 litro atmosferinis keturių cilindrų opozicinis benzininis variklis, išvystantis 169 AG.

2027 metais iš prekybos bus išimti ir „Impreza“, „Crosstrek“ bei „Forester“. Šiuose modeliuose naudojamas 2,0 litro „e-Boxer“ variklis su švelniojo hibrido sistema, kurio galia siekia 136 AG.

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Įdomu tai, kad kitose rinkose bendrovė neketina taip greitai atsisakyti šios konstrukcijos. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose parduodamos „Forester“ ir „Crosstrek“ hibridinės versijos, turinčios 2,5 litro opozicinį variklį ir galingesnę elektrinę pavarą.

Tačiau Europoje tokių modelių kol kas neplanuojama pristatyti. Taigi, užuot pasiūliusi naujos kartos hibridus, „Subaru“ nusprendė pereiti prie vien elektrinių automobilių.

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Šis sprendimas aktualus ir Lietuvos vairuotojams. Oficialioje „Subaru“ modelių gamoje šiuo metu vis dar yra „Outback“, „Crosstrek“ ir „Forester“.

Kol kas nėra paskelbta, kada tiksliai baigsis kiekvieno iš šių modelių prekyba Lietuvoje. Vis dėlto, jeigu bus laikomasi visai Europai numatyto grafiko, norintys įsigyti naują „Subaru“ su opoziciniu benzininiu varikliu turės apsispręsti iki 2027 metų pabaigos arba tol, kol atstovybės turės neparduotų automobilių.

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Atsisakius modelių su vidaus degimo varikliais, Europos „Subaru“ gamoje turėtų likti trys elektromobiliai: „Solterra“, „Uncharted“ ir „E-Outback“.

Visi jie sukurti bendradarbiaujant su „Toyota“. „Solterra“ yra techniškai giminingas „Toyota bZ4X“, „E-Outback“ – „Toyota bZ4X Touring“, o „Uncharted“ – „Toyota C-HR+“.

 

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