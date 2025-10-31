„Porsche“ – didžiulėje krizėje: postą paliekantis vadovas atvirai prabilo apie realią situaciją

Jis taip pat įvardijo pagrindinę problemą – aklas ir oportunistinis statymas už elektromobilius. „Mums trūksta pinigų iš dviejų trečdalių pagrindinių mūsų rinkų“, – teigė O. Blume. Tai – skaudus realybės pripažinimas iš vieno pelningiausių pasaulio gamintojų vadovo lūpų.
„Porsche“ pristatė galingiausią visų laikų „911 Turbo S“(44 nuotr.)
Porsche 911 Turbo S (nuotr. gamintojo)
Šis radikalus nuosmukis, pasak ekspertų, yra tiesioginė pasekmė ilgalaikio realybės ignoravimo ir ideologinio bandymo „padaryti teisingą dalyką“.
„Porsche“ ambicingas tikslas – pasiekti, kad 80 proc. pardavimų iki 2030 metų sudarytų elektromobiliai – nuo pat pradžių buvo atitrūkęs nuo realios rinkos paklausos. Tačiau gamintojas ilgai ignoravo ženklus ir priėmė sprendimus, kurie, pasirodo, buvo pražūtingi.
Didžiausia klaida įvardijamas sprendimas nutraukti vidaus degimo varikliu varomo „Macan“ gamybą ir pakeisti jį tik elektrine versija. Taip pat pradėta „Macan“, „Cayenne“, „Panamera“ ir net legendinio 911 modelio elektrifikacija.
Autopilotas reportažas apie „Dacia“ ir „Porsche“(12 nuotr.)
Autopilotas reportažas apie „Dacia“ ir „Porsche“ (nuotr. stop kadras)
Šie žingsniai ne tik padidino automobilių kainas, bet ir sumažino jų patrauklumą tikriesiems markės gerbėjams.
„Porsche“ įsisuko į klasikinę „mirties spiralę“: išlaidos investicijoms į nenorimą technologiją šovė į stratosferą, o pajamos iš pardavimų – krito. Rezultatas – pelningiausias koncerno prekės ženklas per mažiau nei dvejus metus virto milijardinius nuostolius skaičiuojančia įmone.
Prie krizės prisidėjo ir kiti veiksniai: sumažėjusi paklausa Kinijoje, JAV muitų politika ir karas Ukrainoje. Tačiau pagrindine priežastimi išlieka klaidinga produktų strategija.
Vis dėlto, panašu, kad „Porsche“, skirtingai nei kiti gamintojai, nusprendė nebeignoruoti realybės.
Koncernas jau pakeitė strateginę kryptį ir paskyrė naują vadovą – Michaelą Leitersą, kurį O. Blume pavadino „tikru sportinių automobilių profesionalu“.
Pasak O. Blume, bendrovė jau ėmėsi veiksmų ir atlieka masines investicijas į visiškai lanksčias pavaros sistemas: vidaus degimo variklius, hibridus ir elektromobilius. Tai turėtų užtikrinti „labai tvirtą poziciją ateityje“.
Nors postą paliekantis vadovas ir žada, kad „aiškus teigiamas postūmis bus matomas jau kitais metais“, kyla klausimas – ar ši skaudi ir brangiai kainavusi „Porsche“ kelionė į dugną apskritai buvo būtina?
Šaltinis:
tv3.lt
