Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Porsche“ – didžiulėje krizėje: postą paliekantis vadovas atvirai prabilo apie realią situaciją

2025-10-31 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 13:05

Porsche“ krizė tokia gili, kad apie ją prabilo pats koncerno vadovas. Postą paliekantis Oliveris Blume interviu „Bild am Sonntag“ atvirai pripažino, kad bendrovė yra „didžiulėje krizėje“.

Porsche 911 Turbo S (nuotr. gamintojo)
44

Porsche“ krizė tokia gili, kad apie ją prabilo pats koncerno vadovas. Postą paliekantis Oliveris Blume interviu „Bild am Sonntag“ atvirai pripažino, kad bendrovė yra „didžiulėje krizėje“.

REKLAMA
0

Jis taip pat įvardijo pagrindinę problemą – aklas ir oportunistinis statymas už elektromobilius. „Mums trūksta pinigų iš dviejų trečdalių pagrindinių mūsų rinkų“, – teigė O. Blume. Tai – skaudus realybės pripažinimas iš vieno pelningiausių pasaulio gamintojų vadovo lūpų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Porsche“ pristatė galingiausią visų laikų „911 Turbo S“
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Porsche“ pristatė galingiausią visų laikų „911 Turbo S“

Šis radikalus nuosmukis, pasak ekspertų, yra tiesioginė pasekmė ilgalaikio realybės ignoravimo ir ideologinio bandymo „padaryti teisingą dalyką“.

REKLAMA

„Porsche“ ambicingas tikslas – pasiekti, kad 80 proc. pardavimų iki 2030 metų sudarytų elektromobiliai – nuo pat pradžių buvo atitrūkęs nuo realios rinkos paklausos. Tačiau gamintojas ilgai ignoravo ženklus ir priėmė sprendimus, kurie, pasirodo, buvo pražūtingi.

Didžiausia klaida įvardijamas sprendimas nutraukti vidaus degimo varikliu varomo „Macan“ gamybą ir pakeisti jį tik elektrine versija. Taip pat pradėta „Macan“, „Cayenne“, „Panamera“ ir net legendinio 911 modelio elektrifikacija.

REKLAMA
REKLAMA

Autopilotas reportažas apie „Dacia“ ir „Porsche“
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Autopilotas reportažas apie „Dacia“ ir „Porsche“

Šie žingsniai ne tik padidino automobilių kainas, bet ir sumažino jų patrauklumą tikriesiems markės gerbėjams.

„Porsche“ įsisuko į klasikinę „mirties spiralę“: išlaidos investicijoms į nenorimą technologiją šovė į stratosferą, o pajamos iš pardavimų – krito. Rezultatas – pelningiausias koncerno prekės ženklas per mažiau nei dvejus metus virto milijardinius nuostolius skaičiuojančia įmone.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prie krizės prisidėjo ir kiti veiksniai: sumažėjusi paklausa Kinijoje, JAV muitų politika ir karas Ukrainoje. Tačiau pagrindine priežastimi išlieka klaidinga produktų strategija.

Vis dėlto, panašu, kad „Porsche“, skirtingai nei kiti gamintojai, nusprendė nebeignoruoti realybės.

Koncernas jau pakeitė strateginę kryptį ir paskyrė naują vadovą – Michaelą Leitersą, kurį O. Blume pavadino „tikru sportinių automobilių profesionalu“.

REKLAMA

Pasak O. Blume, bendrovė jau ėmėsi veiksmų ir atlieka masines investicijas į visiškai lanksčias pavaros sistemas: vidaus degimo variklius, hibridus ir elektromobilius. Tai turėtų užtikrinti „labai tvirtą poziciją ateityje“.

Nors postą paliekantis vadovas ir žada, kad „aiškus teigiamas postūmis bus matomas jau kitais metais“, kyla klausimas – ar ši skaudi ir brangiai kainavusi „Porsche“ kelionė į dugną apskritai buvo būtina?

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų