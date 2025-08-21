Pasirodė dvasinis „Lamborghini Countach“ įpėdinis: sukūrė dėl vienos rimtos priežasties

Negalėdamas rasti modernaus superautomobilio, kuris suteiktų nefiltruotą klasikinio „Lamborghini Countach“ vairavimo patirtį, jis įkūrė kompaniją „Garagisti & Co“ ir sukūrė savo svajonių automobilį – GP1.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
GP1 dizainą kūrė Angelo Guerra, anksčiau dirbęs „Bugatti“ ir „Rimac“. Jo užduotis buvo pasiekti „Porsche 911 GT3 RS“ lygio prispaudžiamąją jėgą, tačiau be agresyvių aerodinaminių elementų. Dėl to anglies pluošto kėbulas atrodo elegantiškai ir subtiliai primena M. Escudero mylimą „Lamborghini Countach“.
Superautomobilio širdis – specialiai šiam projektui Italijos kompanijos „Italtecnica“ sukurtas 6,6 litro atmosferinis V12 variklis. Be jokios elektrifikacijos, jis generuoja 790 AG ir 700 Nm sukimo momentą.
Nors šie parametrai galbūt neatrodo rekordiniai, esmė slypi svoryje – tuščio automobilio svoris nesieks nė tonos.
Vairavimo malonumą užtikrins reta šiais laikais šešių laipsnių mechaninė pavarų dėžė, sukurta britų „Xtrac“. Prognozuojama, kad GP1 iki 100 km/val. įsibėgės per 2,5 sekundės, o maksimalus greitis sieks 350 km/val.
Asketiška dvivietė kabina sukurta vairuotojui ir jo pojūčiams. Čia nėra jokių blaškančių elementų – nerasite nei informacinės sistemos ekrano, nei liečiamųjų mygtukų. Netgi ant vairo nėra nė vieno valdiklio.
Kiekvienas iš 25 planuojamų pagaminti egzempliorių bus rankų darbo ir pritaikytas pagal individualius kliento pageidavimus. Tiesa, toks malonumas nebus pigus – pradinė GP1 kaina siekia 2,85 milijono eurų be mokesčių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!