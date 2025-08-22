Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Neįtikėtini mainai Floridoje: legendinis „Ferrari F40“ iškeistas į visureigį ir lagaminą grynųjų

2025-08-22 15:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 15:01

Automobilių pasaulyje nutinka sandorių, kurie priverčia aiktelėti net ir visko mačiusius. Būtent toks įvykis neseniai užfiksuotas Floridoje, kur vienas klientas į „Ineos“ atstovybę atvyko su pasiūlymu iškeisti „Ferrari F40“ į naują visureigį ir solidžią krūvą grynųjų.

„Furlonger Specialist Cars“ dirbtuvėse modifikuotas „Ferrari F40“ (nuotr. Organizatorių)

Automobilių pasaulyje nutinka sandorių, kurie priverčia aiktelėti net ir visko mačiusius. Būtent toks įvykis neseniai užfiksuotas Floridoje, kur vienas klientas į „Ineos" atstovybę atvyko su pasiūlymu iškeisti „Ferrari F40" į naują visureigį ir solidžią krūvą grynųjų.

0

 

Klientas gavo tai, ko ir tikėjosi – iš salono jis išvažiavo su naujutėlio „Ineos Grenadier“ raktais ir 2,4 milijono dolerių kišenėje. Pranešama, kad praktišką visureigį naujasis savininkas naudos savo ūkyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

George'as Ratcliffe'as, „Ineos Automotive“ Amerikos padalinio prezidentas, portalui „Newsweek“ papasakojo, kad salono vadovas išgirdęs tokį pasiūlymą nedvejojo. „Jis pardavėjui davė aiškų nurodymą: „Turi jį [Ferrari] paimti ir greitai parduoti“. Taip klientui buvo išrašytas 2,4 mln. dolerių čekis.“ O štai sekančią dieną atstovybė įsigytą „Ferrari“ automobilį pardavė už 2,5 mln. dolerių. 

Šis sandoris puikiai iliustruoja neblėstančią „Ferrari F40“ vertę. „F40 yra analoginių „Ferrari“ superautomobilių viršūnė, pasaulinės klasės modelis, kuris įkvepia ištisą automobilių entuziastų kartą“, – portalui Newsweek teigė Brianas Raboldas, „Hagerty“ automobilių rinkos analizės viceprezidentas.

„Nors tai yra labiausiai paplitęs iš visų prestižinių „Ferrari“ modelių, jis taip pat yra bene labiausiai išgrynintas. Tai vienas iš retų automobilių, kurių pagaminta daugiau nei 1000 vienetų, tačiau vertė vis tiek viršija 2 milijonus dolerių“, – pridūrė jis.

Šio modelio paklausą patvirtina ir artėjančių aukcionų duomenys. Šią savaitę „RM Sotheby's“ aukcione bus parduodami du F40 modeliai: vieno, nuvažiavusio vos 224 mylias, vertė siekia 2,2-2,6 mln. dolerių, o itin retos „F40 LM GTC“ modifikacijos kaina gali pasiekti net 9,5 mln. dolerių. Tuo tarpu JAV viešai parduodamų F40 kainos svyruoja nuo 2,3 iki 3,79 mln. dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

