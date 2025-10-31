Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Naujos eros STI vizija: „Subaru“ pristatė elektrinę koncepciją, bet nelaidoja ir klasikinio variklio

2025-10-31 19:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 19:08

Trys raidės – STI (Subaru Tecnica International), kiekvienam japoniškų automobilių entuziastui reiškia viena – bekompromisį sportiškumą. Būtent todėl Tokijo mobilumo parodoje „Subaru“ stendas sulaukė milžiniško dėmesio.

Subaru Performance-E (nuotr. gamintojo)

0

Gamintojas pristatė ne vieną, o du koncepcinius automobilius, rodančius, kaip galėtų atrodyti ateities STI modeliai. Ir nors vienas iš jų, kaip ir tikėtasi, buvo elektrinis, didžiausia staigmena tapo antrasis – varomas benzinu.

„Subaru“ stendas buvo padalintas į dvi dalis – „Nuotykių“ ir „Našumo“. Būtent pastarojoje ir buvo pristatyti abu STI konceptai, pavadinti „Performance-E“ ir „Performance-B“.

Pavadinimai aiškiai nurodo skirtingas filosofijas. „Performance-E“ – tai futuristinis, aerodinamiškai nugludintas elektrinis sedanas. Savo proporcijomis jis labiau primena „Legacy“, o ne „Impreza“ modelį, o jo dizainas kupinas sprendimų, skirtų didinti prispaudžiamąją jėgą. Būtent šiam modeliui „Subaru“ skyrė daugiausiai dėmesio savo pristatyme.

Tačiau daugelio entuziastų akys krypo į antrąjį konceptą. „Performance-B“ – tai visiška elektrinio modelio priešingybė. Savo siluetu ir agresyvia, tipiškai japoniška stilistika, masyviais buferiais ir gausiais aptakais, jis yra akivaizdi užuomina į naujos kartos „Impreza WRX STI“.

Deja, „Subaru“ buvo itin šykšti techninių detalių. Patvirtinta tik tiek, kad abu modeliai turės nuolatinę visų varančiųjų ratų pavarą.

Elektrinė versija turės grindyse integruotą bateriją, o benzininė – klasikinį „Subaru“ opozicinį variklį.

Ar bent vienas iš šių konceptų pasieks serijinę gamybą – kol kas neaišku. „Subaru“ teigia, kad abu modeliai yra tik ateities vizija. Tačiau automobilių entuziastai visame pasaulyje neabejotinai laiko kumščius už vieną konkretų modelį. Nesunku atspėti, už kurį.

