Naujos eros STI vizija: „Subaru“ pristatė elektrinę koncepciją, bet nelaidoja ir klasikinio variklio

Gamintojas pristatė ne vieną, o du koncepcinius automobilius, rodančius, kaip galėtų atrodyti ateities STI modeliai. Ir nors vienas iš jų, kaip ir tikėtasi, buvo elektrinis, didžiausia staigmena tapo antrasis – varomas benzinu.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
„Subaru“ stendas buvo padalintas į dvi dalis – „Nuotykių“ ir „Našumo“. Būtent pastarojoje ir buvo pristatyti abu STI konceptai, pavadinti „Performance-E“ ir „Performance-B“.
Pavadinimai aiškiai nurodo skirtingas filosofijas. „Performance-E“ – tai futuristinis, aerodinamiškai nugludintas elektrinis sedanas. Savo proporcijomis jis labiau primena „Legacy“, o ne „Impreza“ modelį, o jo dizainas kupinas sprendimų, skirtų didinti prispaudžiamąją jėgą. Būtent šiam modeliui „Subaru“ skyrė daugiausiai dėmesio savo pristatyme.
Tačiau daugelio entuziastų akys krypo į antrąjį konceptą. „Performance-B“ – tai visiška elektrinio modelio priešingybė. Savo siluetu ir agresyvia, tipiškai japoniška stilistika, masyviais buferiais ir gausiais aptakais, jis yra akivaizdi užuomina į naujos kartos „Impreza WRX STI“.
Deja, „Subaru“ buvo itin šykšti techninių detalių. Patvirtinta tik tiek, kad abu modeliai turės nuolatinę visų varančiųjų ratų pavarą.
Elektrinė versija turės grindyse integruotą bateriją, o benzininė – klasikinį „Subaru“ opozicinį variklį.
Ar bent vienas iš šių konceptų pasieks serijinę gamybą – kol kas neaišku. „Subaru“ teigia, kad abu modeliai yra tik ateities vizija. Tačiau automobilių entuziastai visame pasaulyje neabejotinai laiko kumščius už vieną konkretų modelį. Nesunku atspėti, už kurį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!