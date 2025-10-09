Naujas ginklas prieš kalbančius telefonu prie vairo: pradedamos naudoti dirbtinio intelekto valdomos kameros

Sistema veikia paprastu, bet efektyviu principu: ant viadukų ar kitų aukštų taškų sumontuota aukštos raiškos kamera specialiu kampu filmuoja pro automobilių priekinius stiklus. DI algoritmas realiu laiku analizuoja vaizdą, ieškodamas specifinių požymių – vairuotojo rankų padėties ir rankoje laikomo telefono.
Užfiksavęs galimą pažeidimą, algoritmas automatiškai padaro įkalčio nuotrauką. Tačiau, siekiant išvengti klaidų ir užtikrinti griežtus privatumo reikalavimus, galutinį sprendimą visada priima žmogus.
Kiekvieną nuotrauką peržiūri ir patvirtina du policijos pareigūnai. Tik po jų patvirtinimo pradedama pažeidimo nagrinėjimo procedūra. Visa kita vaizdo medžiaga, kurioje pažeidimų neužfiksuota, yra nedelsiant ir automatiškai ištrinama. Sistema neatlieka biometrinio asmenų atpažinimo ir neįrašo jokių perteklinių duomenų.
Vokietijos teisinė bazė buvo specialiai pritaikyta šiai technologijai, leidžiančiai tikslinę pažeidimų fiksaciją, bet ne masinį sekimą. Svarbu ir tai, kad visi kameromis stebimi ruožai yra aiškiai pažymėti specialiais ženklais, taip ne tik informuojant vairuotojus, bet ir atliekant prevencinę funkciją.
Pirminiai rezultatai rodo, kad technologija patikimai atpažįsta pažeidimus ir gerokai palengvina įrodymų rinkimą. „Monocam“ sistema – tai naujos kartos įrankis kovoje su vienu pavojingiausių įpročių keliuose. Sėkmingas šio pilotinio projekto įgyvendinimas gali atverti kelią panašių technologijų diegimui ir kitose Europos šalyse.
