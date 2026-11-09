„Mini“ pristatė neįprastą „Countryman“: bus galima leistis į keliones ir nakvoti gamtoje

Countryman Untamed Edition“ nuo įprasto krosoverio skiriasi ne tik išvaizda – elektrinės jo versijos turės paaukštintą pakabą, pirkėjai galės užsisakyti specialias bekelės padangas, o mėgstantiems stovyklauti gamintojas paruošė ant stogo montuojamą palapinę. Lietuvoje naujasis modelis turėtų pasirodyti 2027 metų pavasarį, o jo kaina prasidės nuo 45,5 tūkst. eurų.
„Countryman“ jau seniai yra didžiausias „Mini“ modelis, tačiau iki šiol jis daugiausia buvo orientuotas į vairuotojus, kuriems reikia erdvesnio automobilio kasdienėms kelionėms. Pristatydamas „Untamed Edition“, gamintojas nusprendė išplėsti krosoverio galimybes ir pasiūlyti versiją, geriau pritaikytą žvyrkeliams, miško keliams bei savaitgalio išvykoms.
Pasak oficialios BMW ir „Mini“ atstovės Lietuvoje „Inchcape Auto“ vadovo Aurimo Tamašausko, tokių automobilių paklausa susijusi su pirkėjų noru turėti vieną transporto priemonę įvairiems poreikiams.
„Automobilių pirkėjai Lietuvoje vertina modelius, kurie yra pritaikyti ne tik patogioms kasdienėms kelionėms, bet ir aktyviam laisvalaikiui ar spontaniškoms išvykoms į gamtą. Šis modelis sukurtas būtent tokiems vairuotojams, kurie nori vieno automobilio ir miestui, ir savaitgalio nuotykiams“, – sako A. Tamašauskas.
Paaukštinta pakaba ir bekelės padangos
Vienas svarbiausių „Countryman Untamed Edition“ pakeitimų – 15 mm paaukštinta pakaba, kuri kartu su specialiais ratais ir padangomis gali padidinti automobilio prošvaisą iki 19 mm, palyginti su standartiniu modeliu. Taip pat pagerinti priekinis užvažiavimo ir išilginio pravažumo kampai, todėl vairuotojui turėtų būti lengviau įveikti nelygius kelio ruožus.
Tiesa, Europoje šie važiuoklės pakeitimai bus siūlomi tik elektrinėms modelio versijoms, o benzininiai „Countryman Untamed Edition“ išlaikys standartinį pakabos aukštį.
Dar viena naujovė – specialiai šiam modeliui sukurtos „Pirelli Scorpion XTM ST“ padangos, montuojamos ant 19 colių lengvojo lydinio ratlankių. Jos skirtos užtikrinti geresnį sukibimą važiuojant žvyrkeliais ir kitomis neasfaltuotomis dangomis, o Europos pirkėjai jas galės pasirinkti iš papildomos įrangos sąrašo.
Atsižvelgdami į naujas padangas bei pakeistą pakabą, inžinieriai taip pat pakoregavo stabdžių antiblokavimo (ABS), stabilumo kontrolės (DSC) ir vairo sistemų nustatymus.
Dalis „Untamed Edition“ versijų bus siūlomos su „ALL4“ visų varančiųjų ratų pavara, kuri padeda išlaikyti sukibimą, kai po ratais atsiduria sniegas, šlapias žvyras ar kita slidi danga. Priklausomai nuo pasirinktos modifikacijos, automobilis taip pat galės vilkti iki 2 tonų sveriančią priekabą.
Vis dėlto, nepaisant šių pakeitimų, „Countryman“ išlieka krosoveriu, o ne specializuotu bekelės visureigiu. Padidinta prošvaisa ir tinkamesnės padangos suteikia daugiau galimybių važiuoti prastesniais keliais, tačiau nepaverčia jo automobiliu, skirtu itin sudėtingai bekelei.
Ant stogo bus galima įsirengti nakvynės vietą
Bene įdomiausia „Countryman Untamed Edition“ naujovė – bendradarbiaujant su Italijos bendrove „Autohome“ sukurta stogo palapinė, kurią galima išskleisti per kelias sekundes.
Palapinės konstrukcijoje naudojami dujiniai amortizatoriai, todėl ją išskleidžiant nereikia rankomis kelti viso korpuso. Iš stiklo pluoštu sutvirtintų medžiagų pagamintas kietasis apvalkalas saugo nuo nepalankių oro sąlygų, o viduje įrengtos panoraminės angos suteikia daugiau šviesos ir leidžia grožėtis aplinka.
Tokiam sprendimui svarbus ir automobilio stogo tvirtumas. Gamintojas nurodo, kad važiuojant leidžiama stogo apkrova siekia iki 75 kg, o automobiliui stovint – iki 300 kg. Tai leidžia naudoti stovyklavimui skirtą palapinę, tačiau prieš ją montuojant būtina įvertinti įrangos svorį ir laikytis gamintojo nustatytų apkrovos ribų.
Be palapinės, „Mini“ paruošė ir daugiau laisvalaikiui skirtų priedų. Bendradarbiaujant su „Helinox“ sukurta sulankstomų kėdžių ir stalų kolekcija, kurią dėl nedidelio svorio bei kompaktiškos konstrukcijos patogu vežiotis automobilyje.
Taigi išsiruošus savaitgaliui į gamtą nebereikėtų ieškoti atskiros vietos nakvynei – užtektų tinkamoje vietoje pastatyti automobilį ir išskleisti ant stogo pritvirtintą palapinę.
Išorėje – papildoma kėbulo apsauga
Nuo įprasto „Countryman“ naujoji versija skirsis ir išvaizda. Priekyje sumontuotos pakeistos radiatoriaus grotelės su vertikaliais elementais, o ratų arkos, slenksčiai ir variklio dangtis padengti tekstūrine matine juoda apsaugine plėvele.
Šie elementai atlieka ne vien dekoratyvinę funkciją – jie padeda apsaugoti dažytus paviršius nuo smulkių akmenukų ir kitų nedidelių pažeidimų, kurių tikimybė padidėja važinėjant žvyrkeliais.
Taip pat pakeistos priekinės ir galinės dugno apsaugos, o ant galinių stogo statramsčių atsirado specialus „Untamed“ logotipas su stilizuotu kalnų motyvu.
Pirkėjams bus siūlomos penkios kėbulo spalvos: „Hideaway Grey“, „Nomad Blue“, „Frozen Nomad Blue“, „Nanuq White“ ir „Midnight Black“. Pastaroji iš naujųjų mėlynų spalvų, „Frozen Nomad Blue“, išsiskiria matiniu paviršiumi – iki šiol tokia apdaila serijinės gamybos „Mini“ modeliuose nebuvo siūloma.
Salone – turistinės įrangos įkvėpti sprendimai
Naujosios versijos interjere taip pat atsiras keletas tik jai būdingų detalių. Sportinės sėdynės bus dekoruotos megzto audinio intarpais, kurių raštas primena natūralias uolienų formas, o apdailoje vyraus tamsūs atspalviai.
Centrinėje konsolėje įrengta naujos formos daiktadėžė su elastiniais tvirtinimo dirželiais, primenančiais naudojamus turistinėse kuprinėse. Salone ir bagažinėje taip pat bus guminiai kilimėliai su trimačiu raštu, kuriuos lengviau prižiūrėti po išvykų į gamtą.
Tuo metu pagrindinės „Countryman“ savybės išliks nepakitusios. Automobilis ir toliau turės erdvų saloną, aukštesnę sėdėjimo poziciją bei galimybę padidinti bagažinės talpą nulenkus galines sėdynes.
Lietuvoje pasirodys 2027 metų pavasarį
Naujojo „Mini Countryman Untamed Edition“ gamyba BMW grupės gamykloje Leipcige, Vokietijoje, turėtų prasidėti 2026 metų lapkritį, o prekyba pasaulio rinkose – 2027 metų pradžioje.
Lietuvoje gamintojas planuoja pasiūlyti tiek benzinines, tiek visiškai elektrines versijas. Tarp jų bus ir benzininis „Countryman S ALL4“ bei elektrinis „Countryman SE ALL4“, abu su visų varančiųjų ratų pavara.
Oficialios „Mini“ atstovės Lietuvoje „Inchcape Auto“ duomenimis, naujasis modelis mūsų šalies salonuose pasirodys 2027 metų pavasarį, o pradinė jo kaina sieks 45 500 eurų su PVM.
Kol kas gamintojas neatskleidžia, kiek papildomai kainuos specialiai „Countryman“ pritaikyta stogo palapinė ir kiti stovyklavimui skirti priedai.
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