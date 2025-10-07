Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Mechanikų stebuklas Maroke: iš metalo laužo prikeltas lietuvių bagis pasiekė „Baja“ ralio finišą

2025-10-07 11:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 11:56

Pirmadienį finišavo penkias dienas trukęs, pragariškas „Baja Marocco“ ralis. Lietuvių „BRO Racing“ komandai tai buvo tikras ištvermės ir komandinės dvasios išbandymas, paženklintas avarijomis ir gedimais.

„Bro Racing“ komandos ekipažas (nuotr. komandos archyvo)

Pirmadienį finišavo penkias dienas trukęs, pragariškas „Baja Marocco" ralis. Lietuvių „BRO Racing" komandai tai buvo tikras ištvermės ir komandinės dvasios išbandymas, paženklintas avarijomis ir gedimais.

0

Tačiau ryškiausia šių lenktynių istorija – ne rezultatai, o mechanikų stebuklas: per naktį iš metalo laužo prikeltas Aivaro Kavaliausko bagis, su kuriuo ekipažas, priešingai visoms prognozėms, pasiekė finišo liniją.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Dar sekmadienį atrodė, kad A. Kavaliausko ir Mykolo Paulavičiaus lenktynės baigtos. Po smūgio į duobę jų bagis kelis kartus vertėsi ir virto neatpažįstama nuolaužų krūva. Tačiau „BRO Racing“ mechanikai dirbo visą naktį ir, likus vos penkioms minutėms iki starto, sugebėjo prikelti bolidą naujam gyvenimui.

„Kosmosas. Po vakarykštės avarijos, kai atrodė, kad iš bagio nieko neliko, pasiekti finišą – neįtikėtina. Pagarba mechanikams. Iš trečio karto pagaliau išsipildė mano svajonė pabaigti Maroką“, – po finišo džiaugėsi A. Kavaliauskas.

Nuotykių paskutinę dieną netrūko ir kitiems. Komandos vadovas Tomas Mickus, pats kovojęs su techninėmis problemomis, iš pradžių sustojo padėti trasoje sustojusiam Džeraldo Ramoškos ekipažui. Vėliau jis pats pataikė ant aštraus akmens ir prakirto net du ratus. „Teko laukti valandą, kol komandos „raudonasis kryžius“ atvežė atsarginius ratus. Po to važiavome tiesiog tam, kad finišuotume“, – pasakojo T. Mickus.

Deja, sėkmė nusišypsojo ne visiems. Iki ketvirtos dienos greičiausiai iš lietuvių važiavęs Mindaugo Sidabro ekipažas taip ir nesugebėjo išspręsti elektronikos gedimų ir paskutinę dieną nestartavo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„BRO Racing“ komandos ekipažas (nuotr. komandos archyvo)
Juoda diena lietuviams Maroke: avarija, gedimai ir komandos dvasios triumfas dykumoje (2)

