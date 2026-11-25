Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas ir Plungės rajono meras Audrius Klišonis teigia, kad, nepaisant vykdomų didelių magistralinių kelių, tiltų ir viadukų rekonstrukcijos projektų, tiek valstybinės, tiek vietinės reikšmės keliams tvarkyti vis dar trūksta lėšų.
„Situacija niekam nėra nauja – ji nėra gera. Matome, kad magistraliniai keliai, tiltai, viadukai yra tvarkomi, ir tai yra gerai, tačiau kelių finansavimo poreikis išlieka didelis tiek valstybiniame, tiek savivaldybių kelių tinkle. Kartu kyla kainos, vadinasi, realiai už tuos pinigus galime padaryti mažiau. Todėl formuojant kitų metų biudžetą, nors girdime, kad jis bus labai įtemptas, norėtųsi, kad keliai neliktų paskutinėje vietoje, kurios sąskaita būtų sprendžiamos kitos biudžeto problemos“, – sako A. Klišonis.
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Daugiausia gyventojų skundų – dėl susisiekimo infrastruktūros
Kelių priežiūrai ir remontui savivaldybės naudoja ne tik valstybės skiriamas, bet ir savo biudžetų lėšas. LSA duomenimis, 2025 metais prie skirtų 206 mln. eurų savivaldybės iš savo biudžetų papildomai pridėjo apie 330 mln. eurų.
Pasak A. Klišonio, apie investicijų poreikį geriausiai galima spręsti iš to, dėl kokių problemų gyventojai dažniausiai kreipiasi į savivaldybes.
„Bet kurio mero paklausus, turbūt 80 proc. nusiskundimų gauname dėl kelių, šaligatvių, apšvietimo – būtent dėl susisiekimo infrastruktūros. Anksčiau Lietuva savo kelių kokybe galėjo didžiuotis ir prieš latvius, ir prieš lenkus, o šiandien jau į kaimynus žiūrime su pavydu. Ypač į Lenkiją – matome, kiek jie investavo į kelius ir kokį progresą padarė“, – teigia A. Klišonis.
Asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas Šarūnas Frolenko atkreipia dėmesį, kad Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklas driekiasi apie 21 tūkst. kilometrų, tačiau kasmet atnaujinama vidutiniškai vos 300 kilometrų.
„Vos didesnis finansavimas vienais metais dar nereiškia, kad kelių būklė pradės gerėti. Kai kasmet atnaujiname apie 1,5 proc. valstybinės reikšmės kelių tinklo, darbų tempas lieka per lėtas. Kelių projektai planuojami keleriems metams į priekį, todėl ir finansavimas turėtų būti prognozuojamas ilgesniam laikotarpiui. Dabar pernelyg dažnai prie to paties klausimo grįžtame su kiekvienu nauju biudžetu“, – sako Š. Frolenko.
Siūlo grįžti prie iki 2009 metų taikytos finansavimo tvarkos
A. Klišonio teigimu, viena iš priežasčių, kodėl keliams šiandien trūksta lėšų, yra dar per 2009 metų finansų krizę priimti sprendimai, kuriais buvo sumažinta keliams finansuoti skiriama degalų akcizo pajamų dalis.
„Manau, kad turime grįžti prie tos sistemos, kuri buvo iki 2009 metų, kai didžioji akcizo pajamų dalis buvo skiriama kelių priežiūrai ir tvarkymui. Kai prasidėjo finansų krizė, didelė dalis šių lėšų buvo nukreipta kitoms reikmėms. Krizė praėjo, o prie ankstesnio principo taip ir negrįžome. Praėjus 17 metų turime situaciją, kuri nė vieno iš mūsų netenkina“, – sako A. Klišonis.
LSA prezidentas pripažįsta, kad per vienus metus atkurti ankstesnės finansavimo tvarkos nepavyktų, tačiau ragina valstybę susitarti, kokia dalimi kasmet būtų didinamas kelių finansavimas.
„Planingi dalykai negali būti atstatyti iš karto, nes tokių tektoninių lūžių biudžetas neatlaikytų. Bet turi būti susitarimas, kad šiai sričiai pinigai kiekvienais metais būtų didinami, nes kitu atveju bus sunku pasiekti tašką, nuo kurio situacija gerėtų“, – teigia LSA prezidentas.
Ilgalaikis susitarimas dėl kelių finansavimo, pasak Š. Frolenko, leistų iš anksto planuoti projektavimo ir statybos darbus bei nustatyti, per kiek laiko būtų galima atnaujinti prasčiausios būklės kelius.
„Kasmet svarstydami biudžetą iš esmės vėl diskutuojame apie tą pačią problemą – kiek šįkart galime skirti keliams. Tačiau infrastruktūra taip neveikia. Jeigu norime pakeisti jos būklę, turime žinoti, kokiu tempu ją atnaujinsime per artimiausius penkerius ar dešimt metų ir kokio finansavimo tam reikės. Tuomet galima planuoti projektavimo, rangos darbus ir realiai vertinti, kada pradėsime mažinti susikaupusį atsilikimą“, – sako asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas.
Vien kelių perdavimo dokumentams gali prireikti 6 mln. eurų
Papildomų išlaidų gali pareikalauti ir šiemet pradėtas miestų bei miestelių teritorijose esančių valstybinės reikšmės rajoninių kelių perdavimas savivaldybėms.
Nuo 2027 metų perimamiems keliams finansuoti numatyta skirti iki 5 proc. savivaldybių vietinės reikšmės keliams numatytų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. A. Klišonis palankiai vertina patį sprendimą perduoti dalį valstybinių kelių savivaldybėms, tačiau nerimauja dėl šio proceso išlaidų.
„Gerai, kad kelių perdavimas vyksta abiejų šalių susitarimu. Savivaldybės gauna „Via Lietuvos“ pasiūlymus, tarybos priima sprendimus dėl galimo jų perėmimo. Kai kur turime situacijų, kai per miestą ar miestelį einantis valstybinis kelias yra blogesnės kokybės negu šalia esantis savivaldybės kelias, todėl į perėmimą savivaldybės žiūri racionaliai“, – sako jis.
Pasak LSA prezidento, bendrovė „Via Lietuva“ yra apskaičiavusi, kad maždaug 800 kilometrų planuojamų perduoti kelių dokumentams sutvarkyti gali prireikti apie 6 mln. eurų. A. Klišonio nuomone, šias lėšas būtų prasmingiau panaudoti keliams remontuoti.
„Tai kosminiai pinigai. Apie tai kalbame su „Via Lietuva“, Susisiekimo ministerija, esu kalbėjęs su premjeru ir Vyriausybės kancleriu. Turime padaryti tokį modelį, kad pinigai būtų skiriami tam, kam jų reikia, o ne popierių tvarkymui ir biurokratijai. Registrų centras, papildomi matavimai, tikslinimai – vien už procesą perduodant kelią savivaldybei mokėti tokius pinigus yra tiesiog neracionalu“, – teigia A. Klišonis.
Š. Frolenko taip pat primena, kad pasikeitus kelio valdytojui kelio būklė savaime nepagerės.
„Jeigu savivaldybė gali efektyviau prižiūrėti per miestą ar miestelį einantį kelią, toks sprendimas logiškas, tačiau perdavimo kaina negali būti didesnė už kelių atnaujinimą. Kuo mažiau pinigų išleisime pačiam perdavimo procesui, tuo daugiau jų galėsime skirti tam, dėl ko visa tai ir daroma“, – sako Š. Frolenko.
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