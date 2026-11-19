Vienas ryškiausių pavyzdžių – Lampėdžiuose esančių Gervių, Kulautuvos, Vytauto ir Romuvos gatvių rekonstrukcija. Pagal pirminę sutartį darbai turėjo trukti vos septynis mėnesius, tačiau dalį jų sustabdžius ir vėliau pakeitus sutartį projektas užtruko apie ketverius metus.
Panaši tendencija matoma ir kituose objektuose. Dar rugpjūtį M. K. Čiurlionio tilto remontą planuota baigti iki rugsėjo pabaigos, tačiau apie grįžimą prie įprastos eismo tvarkos paskelbta tik spalio pabaigoje, o pavasarį uždaryta Julijanavos gatvė eismui atverta tik lapkritį.
Dabar daugelio vairuotojų akys nukrypusios į dar kelis svarbius Kauno infrastruktūros projektus – nuo 2024-ųjų besitęsiančią H. ir O. Minkovskių gatvės rekonstrukciją bei šiemet pradėtus Baltų prospekto, Šilainių plento ir Baltijos gatvės remontus.
H. ir O. Minkovskių gatvę planuoja atverti dar iki švenčių
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis tv3.lt portalui sakė, kad H. ir O. Minkovskių gatvės rekonstrukcija užsitęsė dėl senų požeminių komunikacijų.
Pradėjus kasimo darbus paaiškėjo, jog dar sovietmečiu pakloti ESO elektros kabeliai yra ne tame gylyje, kuris buvo nurodytas dokumentuose, ir patenka tiesiai į suprojektuotą kelio sankasą.
„ESO šiems darbams turėjo parengti projektą ir samdyti rangovą. Bendrai šių tinklų iškėlimas užtruko papildomai apie aštuonis mėnesius. Šiandien visos kliūtys jau pašalintos“, – teigia A. Pakalniškis.
Pasak savivaldybės atstovo, šioje gatvėje jau atlikta apie 80 proc. numatytų darbų, o viena svarbiausių likusių užduočių – rekonstruoti geležinkelio pervažą.
Automobilių eismą visoje H. ir O. Minkovskių gatvėje planuojama atnaujinti dar iki žiemos švenčių, o galutinai projektą užbaigti 2027 metų pavasarį.
Kiek kitokia situacija – Šilainiuose, kur vyksta Baltų prospekto kapitalinis remontas atkarpoje nuo Prūsų gatvės iki LSMU Kauno ligoninės. Pasak A. Pakalniškio, šiame ruože požeminiai tinklai jau sutvarkyti, o remontas kol kas vyksta pagal grafiką.
„Šiais metais turime tikslą įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, o važiuojamojoje dalyje pakloti asfalto dangą. Baltų prospekto rekonstrukcijos sutartis galioja iki 2028 metų vidurio, tad likę darbai persikels į kitus metus“, – nurodo A. Pakalniškis.
Kodėl ne viskas einasi pagal planą?
Požeminės komunikacijos – vienas dažniausių iššūkių, su kuriais susiduria senesnes miesto gatves atnaujinantys kelininkai. Prieš pradedant kasimo darbus remiamasi topografinėmis nuotraukomis ir archyviniais brėžiniais, vis dėlto realus vaizdas neretai skiriasi nuo dokumentuose užfiksuotų duomenų.
ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė aiškina, kad, pavyzdžiui, elektros kabeliai įprastai klojami norminiame 0,7–1,0 metro gylyje, tačiau faktinis atstumas nuo žemės paviršiaus ilgainiui gali pakisti.
„Tam įtakos gali turėti pasikeitusios žemės paviršiaus altitudės, anksčiau vykdyti gatvės įrengimo darbai ar supilti papildomi grunto sluoksniai. Tokiais atvejais pakinta tinklo gylis nuo esamo paviršiaus, nors pats kabelis lieka toje pačioje vietoje“, – sako R. Juodkienė.
Bendrovės atstovė taip pat atkreipia dėmesį, kad abiejų gatvių rekonstrukcijos projektus savo lėšomis rengė Kauno miesto savivaldybė, o ESO pagal juos vykdė su elektros tinklais susijusius darbus.
H. ir O. Minkovskių gatvėje bendrovė rekonstravo transformatorių pastotes, iškėlė 0,4 kV oro liniją bei apsaugojo 10 kV kabelį – visus šiuos darbus ESO baigė šių metų birželio 3 dieną. Tuo metu Baltų prospekte dabar vykdomas 10 kV kabelių linijų apsaugojimas ir klojami rezerviniai vamzdžiai.
„Baltų prospekte pirmąjį ir antrąjį darbų etapus, esant palankioms oro sąlygoms, planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. Trečiasis etapas numatytas 2027 metų kovo–gruodžio mėnesiais, o ketvirtasis – nuo 2027 metų liepos iki 2028 metų liepos, derinant juos su savivaldybės vykdomais gatvės rekonstrukcijos etapais“, – nurodo R. Juodkienė.
Trukdo ir nenugriautas namas, ir gretimos statybos
Rekonstrukcijos darbus atliekančios bendrovės „Kauno tiltai“ Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Arnoldas Bukelis tv3.lt portalui patvirtino, kad H. ir O. Minkovskių gatvėje jau paklota apie 95 proc. asfalto dangos ir įrengta turbožiedinė sankryža, toliau įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai.
Tačiau pašnekovas taip pat pridūrė, kad visiškai užbaigti projekto šiemet neleido ne tik netinkamas gruntas ar požeminiai tinklai – kiekvieną kartą juos aptikus tenka nustatyti savininką, derinti techninius sprendinius ir laukti savivaldybės sprendimų dėl papildomų darbų finansavimo.
„Darbų eigai įtakos turi ir greta vykstančios statybos bei užtrukęs šilumos trasos keitimas. Dalies darbų negalime užbaigti dėl dar nenugriauto gyvenamojo namo H. ir O. Minkovskių g. 37, o kai kuriose atkarpose takus įrengsime tik tuomet, kai gretimų sklypų vystytojai atlaisvins teritoriją“, – vardija A. Bukelis.
Pasak A. Bukelio, viršutinį asfalto sluoksnį nuspręsta kloti kitąmet, kad šviežios dangos nesugadintų statyboms naudojama sunkioji technika ir mažėjanti oro temperatūra.
Kita vertus, pasak pašnekovo, žiemos sezonui vairuotojams bus užtikrinta asfaltuota važiuojamoji dalis per visą gatvę, o atšalus orams žemės, pagrindų ir asfaltavimo darbams bus taikoma technologinė pertrauka.
Apie rekonstrukcijos darbus Baltų prospekte, kur, savivaldybės duomenimis, generalinis rangovas yra „Kauno tiltai“, o tiesioginius darbus atlieka subrangovai „Kauno keliai“, nekomentavo nė viena iš šių bendrovių.
A. Bukelis paaiškino, kad „Kauno tiltai“ ten fiziškai nedirba, nes darbus vykdo subrangovai, todėl pasiūlė kreiptis į savivaldybę. Tačiau į ją nukreipė ir patys subrangovai – „Kauno kelių“ atstovai taip pat atsisakė atsakyti į pateiktus klausimus apie Baltų prospekto darbus ir nurodė, kad visą informaciją suteiks Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyrius.
Kauno miesto savivaldybė įvardijo pagrindines vėlavimo priežastis ir preliminarius terminus, tačiau dalis redakcijos pateiktų klausimų liko neatsakyti.
Pavyzdžiui, Miesto tvarkymo skyriaus atstovai nepakomentavo, ar H. ir O. Minkovskių gatvės rekonstrukcijos eigai bei galutiniam terminui gali turėti įtakos Kauno apygardos teisme nagrinėjamas ginčas dėl privataus turto paėmimo visuomenės poreikiams.
Viešai skelbiamais duomenimis, savininkai ginčija savivaldybės pasiūlytą maždaug 200 tūkst. eurų kompensaciją už H. ir O. Minkovskių g. 37 esantį gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus ir 55 kv. m sklypo dalį, o kol skundą nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas, gyventojai neprivalo išsikraustyti ir statinių nugriauti negalima.
Taip pat savivaldybė neatsakė, ar vėluojančių projektų rangos sutartyse oficialiai jau buvo pratęsti darbų atlikimo terminai ir ar rangovams dėl užsitęsusių darbų buvo taikomos sutartinės sankcijos.
Tad kol institucijos ir rangovai aiškinasi atsakomybės ribas bei laukia teismų sprendimų, Kauno vairuotojams belieka apsišarvuoti kantrybe.
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