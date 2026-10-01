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Ličio kainos per mėnesį krito ketvirtadaliu: augo abejonės dėl baterijų paklausos

2026-10-01 10:33 / šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
2026-10-01 10:33
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Ličio, vienos svarbiausių elektromobilių baterijų žaliavų, kaina Kinijoje per rugsėjį smuko maždaug 25 proc. Kaip skelbia „Bloomberg“, ličio karbonato ateities sandorių kaina Guangdžou biržoje nuo daugiau kaip 160 tūkst. juanių, arba maždaug 21 tūkst. eurų, už toną mėnesio pradžioje nukrito žemiau 120 tūkst. juanių, arba maždaug 15,8 tūkst. eurų.

BMW iX3 elektromobilis (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (74)

Ličio, vienos svarbiausių elektromobilių baterijų žaliavų, kaina Kinijoje per rugsėjį smuko maždaug 25 proc. Kaip skelbia „Bloomberg“, ličio karbonato ateities sandorių kaina Guangdžou biržoje nuo daugiau kaip 160 tūkst. juanių, arba maždaug 21 tūkst. eurų, už toną mėnesio pradžioje nukrito žemiau 120 tūkst. juanių, arba maždaug 15,8 tūkst. eurų.

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Ličio karbonatas plačiai naudojamas elektromobilių ir elektros energijos kaupimo sistemų baterijoms gaminti. Jo kainų kritimą šįkart labiausiai paskatino abejonės, ar baterijų paklausa ir toliau augs taip sparčiai, kad sugertų didėjančią gamybą.

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„Bloomberg“ kalbintas „Benchmark Mineral Intelligence“ analitikas Adamas Megginsonas teigė, kad rinkoje nerimą kelia ne dabartinė paklausa, o tai, ar ji išliks pakankamai stipri artimiausiais mėnesiais.

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(74 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elektrinis „Renault Scenic e-Tech“

Kinijos baterijų gamintojai pastaraisiais metais labai sparčiai plėtė gamybą, tačiau dabar dalis rinkos dalyvių baiminasi, kad pajėgumų jau yra daugiau, nei reikia. Kinijos valdžia šį mėnesį net pristabdė naujų baterijų gamyklų statybą, siekdama pažaboti perteklinę plėtrą.

Papildomų abejonių sukėlė ir nauji duomenys apie ličio atsargas Kinijoje. Vienas privatus tyrimas parodė, kad jų gali būti gerokai daugiau, nei manyta anksčiau. Didesnės atsargos paprastai reiškia silpnesnį spaudimą kainoms kilti.

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Situaciją apsunkina ir lėčiau auganti elektromobilių rinka Kinijoje. Tuo pat metu sparčiai didėja baterijų, skirtų stacionarioms elektros energijos kaupimo sistemoms, gamyba, tačiau įrengiamų kaupiklių kiekis ne visada auga tokiu pat tempu.

Rinkos perspektyvas temdo ir kiti veiksniai – naujas vartojimo mokestis ličio jonų baterijoms, silpnesnis Kinijos ekonomikos augimas bei prekybos kliūtys užsienyje, ypač Europos Sąjungoje.

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Vis dėlto ne visi rinkos dalyviai mano, kad dabartinis kainų kritimas atspindi realų ličio perteklių. „Bloomberg“ kalbintas Čilės bendrovės „CleanTech Lithium“ vadovas Ignacio Mehechas teigė, kad nuosmukį labiau paskatino investuotojų nuotaikos nei esminiai pasiūlos ir paklausos pokyčiai.

Panašios nuomonės laikosi ir konsultacijų bendrovės „Project Blue“ analitikas Jordanas Robertsas. Jo vertinimu, iki metų pabaigos ličio paklausa kai kuriais mėnesiais vis dar gali viršyti pasiūlą, todėl sukauptos atsargos turėtų toliau mažėti, nors ir lėčiau.

Nepaisant nuosmukio, ličio kaina vis dar gerokai aukštesnė nei prieš metus. 2025 metų rudenį tona ličio karbonato Guangdžou biržoje kainavo apie 74 tūkst. juanių, arba maždaug 9,7 tūkst. eurų. Dabar jos kaina siekia beveik 120 tūkst. juanių – apie 15,8 tūkst. eurų.

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