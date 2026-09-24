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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Su elektromobiliu užfiksavo įspūdingą rekordą: galutinis rezultatas nustebino net gamintoją

2026-09-24 07:32 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-24 07:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos ralio lenktynininkas Miko Marczykas įsirašė į istoriją pasiekęs naują Gineso pasaulio rekordą. Viena įkrova su serijiniu „Audi A6 Sportback e-tron performance“ jis sugebėjo įveikti net 1 338 kilometrus, taip iš esmės paneigdamas išankstines elektromobilių galimybių ribas.

Miko Marczykas (nuotr. gamintojo)

Lenkijos ralio lenktynininkas Miko Marczykas įsirašė į istoriją pasiekęs naują Gineso pasaulio rekordą. Viena įkrova su serijiniu „Audi A6 Sportback e-tron performance“ jis sugebėjo įveikti net 1 338 kilometrus, taip iš esmės paneigdamas išankstines elektromobilių galimybių ribas.

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Šis rezultatas gerokai pranoksta pačio gamintojo deklaruojamas specifikacijas. Pagal oficialią WLTP metodiką, šios modifikacijos „Audi“ viena įkrova turėtų nuvažiuoti 776–777 kilometrus. Tačiau M. Marczykas sugebėjo šį atstumą viršyti maždaug 72 procentais – elektromobilis be jokio tarpinio įkrovimo papildomai įveikė daugiau nei 560 kilometrų.

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Rekordinis maršrutas nusidriekė per visą Lenkiją. Startavęs Zakopanėje, ekipažas judėjo per Krokuvą, Sandomiežą, Pulavus, Varšuvą, Plocką, Vloclaveką, Torunę ir Grudziondzą. Pasiekęs Trimiesčio aglomeraciją ir Helo pusiasalį prie Baltijos jūros, vairuotojas apsisuko ir važiavo atgal. Automobilis galutinai sustojo tik pusiaukelėje tarp Torunės ir Cechocineko.

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Ekstremalus taupumas

Bandymas toli gražu nebuvo atliekamas steriliomis laboratorijos sąlygomis. Daugiau nei 45 valandas trukusi kelionė vyko įprastame viešajame eisme, nevengiant nei naktinio vairavimo, nei didmiesčių spūsčių piko valandomis.

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Per visą 1 338 km atstumą „Audi“ pademonstravo stebėtiną efektyvumą – vidutinės energijos sąnaudos siekė vos 7,09 kWh/100 km. Oro sąlygos taip pat nebuvo idealios: vidutinė temperatūra kelionės metu siekė apie 15 laipsnių šilumos, o Grudziondze termometro stulpelis buvo nukritęs iki 7 laipsnių.

Gineso rekordui pasiekti buvo pasirinktas galiniais ratais varomas „Audi A6 Sportback e-tron performance“ modelis. Šiame elektromobilyje montuojama 94,9 kWh  talpos baterija, o elektros variklis išvysto 270 kW (367 AG) galią. Maksimaliam efektyvumui užtikrinti M. Marczykas naudojo specialias „Michelin“ padangas, pasižyminčias itin mažu pasipriešinimu riedėjimui.

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Finiše naująjį pasiekimą oficialiai užfiksavo ir patvirtino „Guinness World Records“ teisėja Anouk de Timary. Lenkų lenktynininkas už nugaros paliko ankstesnius rekordininkus – Umitą Sabanci, Kennethą Schofieldą ir Fergalą McGrathą, kurie su „Lucid Air Grand Touring“ buvo įveikę 1 205 kilometrus.

Įdomu tai, kad M. Marczykui ekstremalaus taupumo iššūkiai anaiptol nėra naujiena. Dar 2025 metais jis su ketvirtosios kartos „Škoda Superb“ vienu dyzelino baku sugebėjo nuvažiuoti 2 831 kilometrą, fiksuodamas vos 2,6 l/100 km vidutines sąnaudas. Šis įspūdingas pasiekimas taip pat saugomas Gineso rekordų knygoje.

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