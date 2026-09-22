Kinijos gamintojas pristatė įspūdingą SUV: įdiegė net deguonies generatorių

Visiškai elektrinis D19 pagal Kinijoje naudojamą CLTC bandymų ciklą viena įkrova gali nuvažiuoti iki 720 km. „Leapmotor“ taip pat skelbia, kad greitojo įkrovimo stotelėje per 15 minučių bateriją galima papildyti tiek, kad energijos pakaktų dar maždaug 350 km kelionei.
Tokius rodiklius padeda pasiekti 1000 V aukštos įtampos elektros sistema. Didesnė įtampa leidžia didelę galią perduoti naudojant mažesnę srovę, todėl galima sumažinti energijos nuostolius ir pasiekti didesnę įkrovimo galią.
Galingiausioje elektrinėje D19 versijoje montuojami trys elektros varikliai, išvystantys bendrą 540 kW, arba maždaug 734 AG, galią. Iki 100 km/val. toks automobilis įsibėgėja greičiau nei per 4 sekundes.
Dydžiu lenkia daugelį europietiškų SUV
D19 ilgis siekia 5252 mm, plotis – 1995 mm, o atstumas tarp ašių – 3110 mm. Taigi tai jau tikras didelis šeimyninis SUV, o ne dar vienas vidutinio dydžio elektrinis krosoveris.
Automobilis siūlomas su šešiomis arba septyniomis sėdimomis vietomis. Šešiavietėje versijoje antroje eilėje montuojamos dvi atskiros sėdynės, o septynvietėje naudojamas įprastesnis 2+3+2 išdėstymas.
Elektrinė versija turi ir 176 litrų priekinę bagažinę. Už trečiosios sėdynių eilės lieka 337 litrų bagažo skyrius, o nulenkus galines sėdynes jo talpa viršija 2600 litrų.
Važiuoklėje naudojama pneumatinė pakaba su kintamo slopinimo amortizatoriais. Priekyje montuojama dvigubų skersinių svirčių, o gale – penkių svirčių pakaba.
Salone – funkcija, kurios Europoje beveik nesutiksi
Dar labiau nei galia ar baterijos talpa dėmesį traukia viena neįprasta D19 funkcija – deguonies generatorius. Sistema gali tiekti iki 8 litrų deguonies per minutę. Deguonis gali būti paskleidžiamas salone arba tiekiamas keleiviui per specialų vamzdelį.
Salone netrūksta ir įprastesnės prabangos. Šešiavietėje versijoje antros eilės keleiviai gauna dvi atskiras sėdynes, o viena jų gali būti nustatoma į gamintojo „Zero Gravity“ vadinamą poilsio padėtį. Visos šešios sėdynės gali būti šildomos, keturios – vėdinamos, dalyje jų įrengta masažo funkcija.
Priešais vairuotoją montuojamas 10,25 colio skaitmeninis prietaisų skydelis, centrinėje konsolėje – 17,3 colio multimedijos ekranas, o galinės dalies keleiviams skirtas dar vienas 21,4 colio ekranas.
D19 turi ir projekcinį ekraną su papildytosios realybės funkcija. Svarbiausia informacija rodoma vairuotojo matymo lauke ant priekinio stiklo.
Yra ir versija su benzininiu varikliu
„Leapmotor“ neapsiribojo vien visiškai elektriniu D19. Siūloma ir versija, kurioje ratus taip pat suka elektros varikliai, tačiau papildomą elektros energiją gamina benzininis vidaus degimo variklis.
Šioje versijoje montuojama 80,3 kWh baterija. Vien jos energijos pagal CLTC ciklą pakanka iki 500 km, o kartu su benzininiu varikliu ir 40 litrų degalų baku bendras deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas išauga iki 1300 km.
Automobilį varo du elektros varikliai, kurių bendra galia siekia 400 kW. Aukštos įtampos sistema čia veikia 800 V įtampa, o bateriją nuo 30 iki 80 proc. gamintojas žada įkrauti maždaug per 15 minučių.
Kinijoje „Leapmotor D19“ kainuoja maždaug nuo 28,6 iki 35,1 tūkst. eurų, priklausomai nuo pasirinktos versijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!