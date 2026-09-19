Dyzeliniams vilkikams meta rimtą iššūkį: naujasis „Volvo“ viena įkrova nuvažiuoja iki 700 km

Pirmieji naujos kartos sunkvežimiai jau nuriedėjo nuo gamybos linijos Tuvės gamykloje Geteborge. „Volvo“ naujuosius elektrinius modelius pristatė balandį, o dabar pradėjo jų gamybą ir pristatymą klientams.
Didžiausia naujiena – ilgesniems maršrutams skirtas „FH Aero Electric“. Iki šiol didelis sunkiasvorių elektromobilių ribojimas buvo ne tik baterijų talpa, bet ir jų užimama vieta bei dėl papildomo svorio mažėjanti naudingoji apkrova.
Nauja elektrinė ašis atlaisvino vietos baterijoms
„Volvo“ šią problemą sprendė sukūrusi naują elektrinę ašį. Du elektros varikliai ir šešių laipsnių pavarų dėžė integruoti į galinę ašį, todėl važiuoklėje atsirado daugiau vietos baterijoms. Būtent tai leido padidinti bendrą sukauptos energijos kiekį ir pasiekti iki 700 km nuvažiuojamą atstumą.
„FH Aero Electric“ elektros sistema gali išvystyti iki 460 kW galią, o bendroji junginio masė gali siekti iki 48 tonų. Priklausomai nuo pasirinktos baterijų konfigūracijos, naudingoji apkrova gali siekti iki 28 tonų.
Gamintojas numatė ir megavatų įkrovimo sistemą MCS. Naudojant 700 kW galios įkrovimo stotelę baterijos nuo 20 iki 80 proc. gali būti įkrautos maždaug per 50 minučių. Su 350 kW CCS įkrovikliu tam prireikia apie 85 minučių.
Tokie parametrai reiškia, kad elektrinis vilkikas jau gali būti naudojamas ir tarpmiestiniuose ar ilgesniuose magistraliniuose maršrutuose, kuriuose iki šiol daugiausia dirbo dyzeliniai sunkvežimiai.
Likusi gama – iki 470 km
Kartu su „FH Aero Electric“ atnaujinti ir elektriniai „Volvo FH“, „FM“ bei „FMX“. Juose naudojama naujos kartos elektrinė pavara, o viena įkrova, priklausomai nuo versijos ir eksploatacijos sąlygų, galima nuvažiuoti iki 470 km.
Gamintojas pabrėžia, kad deklaruojamas nuotolis nėra nekintamas dydis. Jam įtakos turi sunkvežimio ir krovinio masė, oro sąlygos, vėjas, maršrutas bei vairuotojo važiavimo stilius. Todėl realiomis sąlygomis nuvažiuojamas atstumas gali būti mažesnis.
„Su ilgesniu nuvažiuojamu atstumu ir platesnėmis pritaikymo galimybėmis pereiti prie elektrinio transporto tampa lengviau“, – sako „Volvo Trucks“ prezidentas Rogeris Almas.
Naujos kartos elektriniai sunkvežimiai bus gaminami ne tik Geteborge, bet ir „Volvo Trucks“ gamykloje Gente, Belgijoje.
Šią savaitę naujoji gama pristatoma Hanoveryje vykstančioje „IAA Transportation 2026“ parodoje. Lankytojams ji atvira rugsėjo 15–20 dienomis, o rugsėjo 14-oji buvo skirta žiniasklaidai.
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