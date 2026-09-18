Užsimojo prieš triukšmingus elektromobilius: nori uždrausti dirbtinį variklio garsą

Siūlymas neliečia privalomo įspėjamojo garso, kurį elektromobiliai skleidžia važiuodami nedideliu greičiu. Politikams kliūva papildomos sistemos, kurios sportiškesniems elektromobiliams suteikia dirbtinį variklio ar išmetimo sistemos garsą.
Įspėjamasis garsas išliktų
Elektromobiliai važiuodami nedideliu greičiu yra gerokai tylesni už automobilius su vidaus degimo varikliais. Dėl to Europos Sąjungoje jiems taikomas AVAS – akustinės transporto priemonės įspėjimo sistemos – reikalavimas.
Sistema automatiškai skleidžia garsą automobiliui pajudant, važiuojant maždaug iki 20 km/val. greičiu ir judant atbulomis.
Jos paskirtis – perspėti pėsčiuosius, dviratininkus ir kitus eismo dalyvius apie artėjančią transporto priemonę. Nuo 2021 m. liepos šis reikalavimas taikomas naujai registruojamoms atitinkamoms elektrinėms ir hibridinėms transporto priemonėms.
„Būtini įspėjamieji garsai važiuojant nedideliu greičiu skirti saugumui ir apie jų panaikinimą nekalbama“, – teigė Hamburgo SPD frakcijos transporto politikos atstovas Ole Thorbenas Buschhüteris.
Kliūva sportinių automobilių imitacijos
Situacija kitokia, kai gamintojai elektromobiliams suteikia papildomus garsus vien tam, kad šie skambėtų sportiškiau.
Kai kuriuose elektromobiliuose garsas keičiasi priklausomai nuo greičio, akceleratoriaus paspaudimo ar pasirinkto važiavimo režimo. Atskirais atvejais imituojamas vidaus degimo variklio darbas ar net pavarų perjungimas.
Hamburgo politikai pirmiausia nori riboti išorėje girdimus papildomus garsus. Jų teigimu, elektromobilio pavara leidžia sumažinti transporto keliamą triukšmą, todėl nėra prasmės jo dirbtinai grąžinti.
„Technologinė pažanga turėtų mažinti eismo triukšmą, o ne dirbtinai jį sugrąžinti“, – sakė O. T. Buschhüteris.
Žaliųjų frakcijos transporto politikos atstovė Rosa Domm taip pat argumentuoja, kad papildomas triukšmas mažina vieną iš elektromobilių privalumų tankiai apgyvendintuose miestuose. Hamburgo aplinkosaugos institucijos duomenimis, daugiau kaip 140 tūkst. miesto gyventojų kelių eismo triukšmas stipriai vargina arba trikdo jų miegą.
Vien Hamburgas tokio draudimo įvesti negali
Net jei Hamburgo iniciatyva sulauktų politinio palaikymo, tai dar nereikštų, kad nauja tvarka galėtų iš karto įsigalioti.
Automobilių techniniai reikalavimai ir tipo patvirtinimas Europos Sąjungoje yra iš esmės suderinti. Vienoje ES šalyje europinį tipo patvirtinimą gavęs automobilis gali būti parduodamas ir registruojamas kitose valstybėse be naujo sertifikavimo.
Todėl Vokietijai būtų sudėtinga vienašališkai uždrausti gamykloje sumontuotą įrangą automobiliuose, kurie atitinka bendrus ES reikalavimus.
Galėtų būti svarstomos nacionalinės automobilių naudojimo ar triukšmo taisyklės, tačiau platesniam ir vienodam techniniam reguliavimui greičiausiai reikėtų pakeitimų ES arba atitinkamose Jungtinių Tautų taisyklėse.
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