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TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Elektromobiliai gali būti nurašomi per anksti: ekspertai įvardijo pagrindinę priežastį

2026-09-29 13:12 / šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
2026-09-29 13:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Elektromobilis gali būti techniškai dar tinkamas eksploatuoti, tačiau vienas brangus baterijos gedimas gali nulemti tolimesnį jo likimą.

„Zeekr“ automobilių pristatymas Vilniuje (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (26)

Elektromobilis gali būti techniškai dar tinkamas eksploatuoti, tačiau vienas brangus baterijos gedimas gali nulemti tolimesnį jo likimą.

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„Bosch Mobility Aftermarket“ vadovas Rupertas Hoellbacheris kalbėdamas su leidinio „Automobilwoche“ žurnalistais teigė, kad elektromobilių naudojimo trukmę ateityje gali lemti ne vien pačių baterijų ilgaamžiškumas, bet ir tai, ar jas apskritai apsimokės remontuoti pasibaigus gamintojo garantijai.

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Automobilis dar geras, tačiau remontuoti neapsimoka

Elektromobiliai konstrukciškai turi mažiau judančių pavaros dalių nei automobiliai su vidaus degimo varikliais. Juose nėra sankabos, turbokompresoriaus ar sudėtingos išmetamųjų dujų sistemos, tačiau vienas brangiausių komponentų yra baterija.

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Naujam automobiliui tai paprastai nėra didelė problema, nes baterijai taikoma gamintojo garantija. Situacija keičiasi automobiliui senstant.

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Jeigu po garantinio laikotarpio sugenda dalis baterijos, savininkas turi vertinti ne tik tai, ar gedimą įmanoma pašalinti, bet ir kiek remontas kainuos, palyginti su viso automobilio verte.

Būtent čia, R. Hoellbacherio teigimu, elektromobiliams kyla pavojus tapti ekonomiškai neberemontuojamiems, nors važiuoklė, kėbulas, elektros varikliai ir kiti pagrindiniai komponentai dar galėtų tarnauti ne vienus metus.

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Tokios situacijos seniai pažįstamos ir vidaus degimo varikliais varomų automobilių savininkams. Tačiau jų atveju per kelis dešimtmečius susiformavo plati naudotų, restauruotų ir atnaujintų dalių rinka, todėl sugedus varikliui ar pavarų dėžei nebūtinai tenka pirkti visiškai naują agregatą.

Sugedusi baterija nebūtinai reiškia visos baterijos keitimą

Elektromobilio bateriją sudaro daugybė atskirų elementų, kurie, priklausomai nuo jos konstrukcijos, gali būti jungiami į modulius. Todėl kai kuriais atvejais gedimas nebūtinai reiškia, kad reikia keisti visą bateriją.

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„Bosch“ jau siūlo baterijų diagnostikai ir remontui skirtą įrangą, leidžiančią dirbti su atskirais baterijos moduliais. Bendrovė taip pat turi konkretiems hibridiniams modeliams skirtus remonto rinkinius, kuriuose keičiami baterijos moduliai, o tinkami toliau naudoti korpusai, elektronikos komponentai ir kitos dalys paliekamos.

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Tokio remonto esmė paprasta – nekeisti brangaus mazgo vien dėl to, kad sugedo ar pernelyg nusidėvėjo tik dalis jo komponentų.

Tiesa, tai nereiškia, kad kiekvieną šiuolaikinio elektromobilio bateriją jau galima lengvai išardyti ir pigiai sutaisyti. Konstrukcijos skiriasi, o prieiga prie atsarginių dalių, diagnostinių duomenų ir gamintojo numatytų remonto procedūrų nėra vienoda.

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Didžiausi iššūkiai dar tik priešakyje

Kol didelė dalis Europos keliuose važinėjančių elektromobilių dar yra palyginti nauji, baterijų remonto kaina daugeliui savininkų nėra kasdienė problema. Tačiau automobiliams senstant situacija keisis.

Naudoto elektromobilio rinkos vertė kasmet mažėja, o visiškai naujos baterijos ar didelės jos dalies kaina nebūtinai krinta tokiu pačiu tempu. Todėl dešimties ar senesnių elektromobilių savininkai gali atsidurti situacijoje, kai pats automobilis dar tinkamas naudoti, tačiau brangus remontas neatrodys racionaliai.

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R. Hoellbacheris būtent tai įvardija kaip grėsmę visai antrinei rinkai. Jeigu baterijų remontas ir keitimas netaps finansiškai patrauklesni, automobilių naudojimo trukmė gali mažėti, nors nemaža dalis jų komponentų suprojektuoti tarnauti ilgiau.

Tai tiesiogiai paliestų ir naudotų elektromobilių kainas. Pirkėjui svarbi taptų ne tik likusi baterijos talpa, bet ir atsakymas į kur kas praktiškesnį klausimą – ką bus galima padaryti sugedus vienam jos komponentui ir kiek toks remontas kainuos.

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Brangaus remonto problema nėra vien finansinė

Automobiliui pagaminti sunaudojama daug žaliavų ir energijos, todėl kuo ilgiau jis eksploatuojamas, tuo ilgiau išnaudojami jau pagaminti komponentai. Jeigu techniškai tinkamas automobilis būtų išardomas vien todėl, kad vienos brangios jo dalies neapsimoka remontuoti, dalis ilgos eksploatacijos privalumų būtų prarasta.

Tą patį akcentuoja ir nepriklausomos automobilių dalių prekybos sektoriaus atstovai Vokietijoje. Jų teigimu, elektromobilių remonto rinkai reikalinga prieiga prie diagnostinių duomenų, atsarginių komponentų ir techniškai pagrįstų baterijų remonto metodų – priešingu atveju net remontuotinas gedimas gali tapti ekonominio automobilio nurašymo priežastimi.

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