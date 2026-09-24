Ekspertas įspėja nedaryti šios klaidos: troškimas nusipirkti kuo didesnį elektromobilį gali tapti brangia klaida

Ilgą laiką sąžiningai atsakyti buvo sunku, nes pati rinka vertė rinktis kraštutinumus. Rinktis dažniausiai teko tarp kompaktiškų, bet netoli nuvažiuojančių miesto elektromobilių ir įspūdingų flagmanų, o daugumos šeimų poreikius atitinkanti vidurinė grandis ilgai liko apytuštė.
Šiemet ši spraga pagaliau užsipildė, todėl verta ramiai aptarti tinkamą dydį.
Straipsnio autorius – Dainius Jakas
Didesnis – nebūtinai geresnis
Pirma – apie fizikos ir aritmetikos dėsnius, apie kuriuos automobilių salonuose dažnai nutylima. Kiekvienas papildomas automobilio ilgio ir aukščio centimetras didina masę, o ši – energijos sąnaudas, baterijos talpą ir galiausiai – kainą. Už dydį mokama tris kartus: perkant, įkraunant ir keičiant padangas.
Prisimenu ir savo pamoką: kuo didesnis automobilis, tuo daugiau manevrų prireikia daugiaaukštėje aikštelėje, o senamiesčio kieme stovėjimo vietos ieškau ilgiau, nei truko pati kelionė.
Yra ir paprasta tiesa, kurią patvirtins ne viena šeima. Jei trečia sėdynių eilė naudojama du kartus per metus, tie kartai tampa labai brangūs – likusį metų laiką tenka vežioti tuščią erdvę ir papildomą svorį.
Todėl klausimą „ar imti didesnį“ verta kelti kitaip: koks automobilio dydis iš tiesų atitinka šeimos gyvenimo būdą?
Elektrinis „Sportage“ dydžio atitikmuo
Būtent čia įdomiausiai atrodo naujasis „Kia EV5“, šiemet pasiekęs Baltijos šalis. Ne mažiau įdomu, kad į šią rinkos nišą beveik vienu metu įžengė ir daugiau gamintojų – per porą metų vidutinio dydžio elektrinių visureigių pasiūla tapo bene gausiausia rinkoje. „EV5“ yra įprastų proporcijų, 4,61 m ilgio šeimos visureigis – elektrinis „Sportage“ klasės atitikmuo. Ne eksperimentas ar manifestas. Po dugnu įrengta 81,4 kWh baterija, o bazine versija viena įkrova pagal WLTP galima nuvažiuoti iki 530 km.
Svarbiausi šio automobilio skaičiai slypi ne variklio skyriuje, o salone. Bagažinės tūris siekia 566 litrus, o nulenkus galines sėdynes – 1 650 litrų. Pagal bagažinės erdvę jis prilygsta šioje klasėje erdvumo etalonu laikomai „Škoda Enyaq“. Ilgalaikį šio modelio bandymą atlikęs portalas „Electrive“ antrosios eilės erdvę vadina išskirtine: net sėdint už 1,90 m ūgio vairuotojo lieka daug vietos keliams. Žurnalistų vertinimu, tai aiškus pranašumas prieš daugelį konkurentų.
Matmenys parinkti pragmatiškai: 1,88 m plotis ir 2,75 m ratų bazė, „Electrive“ vertinimu, aiškiai rodo, kad pirmenybė teikta salono erdvei, o ne sportiškumui. Po priekiniu dangčiu įrengta ir 44 litrų dėtuvė įkrovimo kabeliams – smulkmena, kurią įvertins kiekvienas, bent kartą jų ieškojęs daiktų prikrautos bagažinės dugne.
Šeimos kelionėse pravers ir dvikryptė V2L funkcija, nuo vidurinio įrangos lygio leidžianti iš automobilio tiekti energiją išoriniams prietaisams – nuo dviračio pompos iki arbatinuko ar šviesos šaltinio kempinge.
Vieta gamoje – tarp dviejų kraštutinumų
„EV5“ vietą geriausiai parodo kiti „Kia“ modeliai. Miesto šeimai, kuri į užmiestį išsiruošia nebent savaitgaliais, pakaks kompaktiškesnio „Kia EV3“, kainuojančio nuo 36 990 eurų. Jei septynios vietos reikalingos kasdien, tenka rinktis kitame gamos gale esantį „Kia EV9“ nuo 80 990 eurų.
Nuo 47 990 eurų kainuojantis naujokas „EV5“ užima vidurinę poziciją, o kainų skirtumai čia iškalbingi. Žingsnis nuo jo iki „EV9“ kainuoja 33 tūkst. eurų, tad prieš jį žengiant verta atvirai atsakyti sau, kiek kartų per metus prireiks trečios eilės. Kita vertus, bent jau garantijos požiūriu skirtumo nėra: visiems „Kia“ modeliams galioja ta pati 7 metų gamyklinė garantija.
Mano akimis, tinkama modelių gama turi leisti rinktis pagal poreikius, o ne skatinti kaskart žengti prie vis didesnio automobilio.
Ne greičiausias – ir tuo geriau
Konkurentų šiame segmente netrūksta – nuo Europos senbuvių iki sparčiai augančių Kinijos prekės ženklų, tokių kaip „BYD“. „Electrive“ pažymi, kad „Kia EV5“ žengia į rinką, kurioje etalonais laikomi „Volkswagen ID.4“ ir „Tesla Model Y“.
Pastarasis ne vienus metus daugeliui Europos šeimų buvo tapęs vienu populiariausių šeimyninio elektromobilio pasirinkimų. Palyginti su sportiškiausiomis konkurentų versijomis, „EV5“ įsibėgėja pastebimai santūriau. Tai atsispindi ir apžvalgos pavadinime: modelis apibūdinamas kaip „ne greičiausias, bet vienas įtikinamiausių“.
Pats daugelį metų važinėju „Tesla Model S“, tad gerai žinau, kaip greitai priprantama prie elektromobilio spurto. Visgi, vežant vaikus į būrelius jis yra viena rečiausiai praverčiančių automobilio savybių. Šeimos automobilyje kur kas svarbesni tyla, komfortas ir nuspėjamumas – sritys, kuriose „EV5“, žurnalistų vertinimu, stipriausias.
Praktiniai rodikliai irgi iškalbingi: bandytojai mieste ir užmiestyje fiksavo apie 17 kWh/100 km sąnaudas, o bateriją nuo 10 iki 80 proc. greitojo įkrovimo stotelėje galima įkrauti per maždaug 30 minučių. Na, o maršrute iš anksto pažymėjus stotelę, automobilis paruošia bateriją įkrovimui.
Greitkelyje atšiauriomis sąlygomis bandytojai fiksavo ir 22,5 kWh/100 km sąnaudas – priminimą, kad fizikos dėsniai galioja bet kokio dydžio visureigiui. Šeimoms, vasarą tempiančioms priekabą ar valtį, svarbus dar vienas rodiklis: priklausomai nuo versijos „EV5“ gali vilkti nuo 1,2 iki 1,8 tonos. Rekordų čia nėra, tačiau šeimos kelionėse jie retai svarbiausi.
Dydis pagal gyvenimą
Prieš dešimtmetį automobilio dydis dažnai buvo statuso klausimas, o elektromobilių pasaulyje jis tampa aritmetikos klausimu.
Kiekvienas nereikalingas centimetras kainuoja eurus ir kilovatvalandes, todėl tinkamo dydžio pasirinkimas – ne kompromisas, o brandos ženklas. Statusą vis dažniau rodo apgalvotas sprendimas, o ne dydis.
Mano patarimas paprastas: pradėkite ne nuo katalogo, o nuo įprastos savaitės. Suskaičiuokite, kiek žmonių ir daiktų iš tiesų vežate, nepaisydami retų išskirtinių progų.
Tikėtina, kad tiks ne didžiausias, o vidutinio dydžio automobilis, o 2026-aisiais rinkoje yra išties gausus būtent tokio dydžio elektromobilių pasirinkimas.
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