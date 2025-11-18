Kurį hibridą rinktis? Tarp skirtingų modelių – įpročių matematika

Atrodė, kad technologiniai pokyčiai vyksta vangiai, o į hibridus dažnai buvo žvelgiama kaip į eksperimentą – gal pasiteisins, o gal visgi laimės konservatyvesni gamintojai. Ironiška, tačiau šiandien būtent konservatyvesni gamintojai neatsigina problemų dėl paklausos svyravimų, o vairuotojai tuo metu svarsto, kuris hibridas – tradicinis ar įkraunamasis – geriausiai atitinka jų poreikius. Pasvarstykime ir mes – kokio tipo automobilį ir kada verta rinktis?
Straipsnio autorius – Vitoldas Milius
Tradicinis hibridas (angl. Hybrid Electric Vehicle, HEV) galios sistemoje suderina vidaus degimo variklį su nedideliu elektriniu motoru ir maža, dažniausiai 1,5–2,5 kWh talpos baterija. Ši įkraunama automatiškai važiuojant – surenkant perteklinę energiją, o papildomai jos įkrauti iš išorės negalima.
Naudojant vien elektrą, tradicinis hibridas gali įveikti labai trumpus atstumus ir tik nedideliu greičiu. Tačiau, kai to prireikia, elektros motoras padeda vidaus degimo varikliui – automobilis juda gyviau, bet degalų sąnaudos lieka mažesnės.
Iš tinklo įkraunamas hibridas (angl. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) nuo tradicinio skiriasi tuo, kad turi gerokai talpesnį akumuliatorių, kurį galima įkrauti iš elektros tinklo. Priklausomai nuo modelio, baterijos talpa svyruoja nuo keliolikos iki keliasdešimties kilovatvalandžių. Tokiu automobiliu įprastai galima nuvažiuoti 50–70 km vien elektra, o važiuojant mieste – neretai ir daugiau.
Šiuolaikiniai vairuotojai gamintojų lepinami tokia gausia pasiūla, kad gali ne tik pasiskaičiuoti teoriškai, bet ir praktiškai išbandyti, kuri technologija jiems tinkamesnė. Ir netgi tai padaryti su tuo pačiu modeliu.
Mes pasiremkime labai populiaraus mūsų krašte kompaktinių SUV segmento pavyzdžiais, leidžiančiais palyginti skirtingas hibridines technologijas tame pačiame automobilyje. „Autoplius.lt“ ir „Regitros“ duomenimis, 2025 metų trečiąjį ketvirtį net šeši iš dešimties perkamiausių modelių buvo šio segmento atstovai – tai rodo, kad žmonės juos mėgsta ir noriai renkasi.
Įkraunamieji – planuojantiems
Prieš renkantis naują automobilį, tradiciškai patariu vairuotojams atsakyti sau į keletą klausimų – tai padeda susiaurinti paieškos lauką. Tad svarstant, ką rinktis – hibridą ar įkraunamąjį hibridą, pirmiausia verta įvertinti savo kasdienius maršrutus ir įkrovimo galimybes.
Pavyzdžiui, „Kia Sportage“ įkraunamoji hibridinė versija pagal mišrųjį WLTP metodą vien elektra gali įveikti apie 70 kilometrų. Panašų atstumą siūlo ir kiti gamintojai, o dauguma jų priduria, kad važinėjant mieste šis nuotolis gali būti dar didesnis, taigi, jį drąsiai galime laikyti atskaitos tašku.
Tad jeigu jūsų kasdienės kelionės neviršija 70 km, tikėtina, kad didžiąją dalį jų įveiksite nenaudodami degalų ir važinėsite itin taupiai. Pavyzdžiui, „Toyota RAV4“ įkraunamojo hibrido vidutinės degalų sąnaudos siekia vos 1 l/100 km, „Sportage“ – 1,1 l, „Ford Kuga“ – apie 2,8 l.
Jeigu turite galimybę per naktį namuose ar dieną darbe įkrauti automobilio bateriją, benzinas bake gali užsistovėti ilgai – iki tolimesnių išvykų. Vis dėlto patogaus įkrovimo klausimas itin svarbus, nes nuo jo priklauso tiek kaina už kilovatvalandę, tiek apskritai naudojimo patogumas. Išnaudojus elektros energiją, įkraunamieji hibridai praranda bet kokį pranašumą prieš kitas alternatyvas.
Europos alternatyviųjų degalų stebėsenos organizacijos (EAFO) vartotojų elgsenos duomenys rodo, kad europiečiai elektromobilius dažniausiai įkrauna namuose ar darbe – viešieji įkrovimo taškai naudojami gerokai rečiau. Tai tik patvirtina, kad tiek elektromobilių, tiek įkraunamųjų hibridų naudojimo komfortas maksimaliai atsiskleidžia būtent tada, kai galime įkrauti juos, kai automobiliu nesinaudojame, be prievolės gaišti papildomą laiką ir mokėti aukštesnę kainą.
Galite pasiskaičiuoti ir patys: jeigu jūsų elektros tarifas palankus, įkraunamasis hibridas – vertas dėmesio sprendimas, leidžiantis taupiai ir komfortiškai suderinti elektros bei benzino pasaulius.
Tradiciniai – spontaniškiems
Kitokia matematika galioja tiems, kuriems įkrovimas – varginantis, nepraktiškas ar tiesiog neapsimokantis procesas. Pasirinkus tradicinį hibridą vis dar galima važinėti pakankamai taupiai – ypač mieste, kur dažnas stabdymas leidžia rekuperacinei sistemai papildyti bateriją surenkama kinetine energija ir dažnai aktyvuoti elektros motorą.
Pavyzdžiui, hibridinis „Sportage“ vidutiniškai sunaudoja 5,5 l benzino 100 km. Automobilyje montuojama įprasta automatinė pavarų dėžė, tad vairavimo pojūtis nesiskiria nuo įprasto modelio – tik degalų sąnaudos mažesnės. Hibridinis „Kuga“ sunaudoja 5,7 l, o „RAV4“ – 5,8 l/100 km.
Tradiciniai hibridai taip pat tinkamesni tiems, kurie dažnai įveikia ilgesnius atstumus ir neturi patogios prieigos prie įkrovimo vietų. Be to, šiuolaikiniai hibridiniai modeliai jau nebestokoja galios: atnaujintas „Sportage“ generuoja 239 AG, „Kuga“ – 183 AG, „RAV4“ – 222 AG.
Apibendrinant – nėra vieno universalaus atsakymo, kuris hibridinis automobilis geriausias. Sprendimą turėtų lemti jūsų gyvenimo būdas, maršrutai ir kasdieniai įpročiai. Jeigu galite reguliariai įkrauti automobilį ir dažniausiai važinėjate mieste – įkraunamasis hibridas ilguoju laikotarpiu bus naudingiausias tiek piniginei, tiek aplinkai. Jei įkrovimo galimybės ribotos, o jums svarbiausia – patikimumas ir paprastumas, tuomet tradicinis hibridas – patikimas sprendimas.
