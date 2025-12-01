Istorinis finišas Saudo Arabijoje: Sebastienas Ogieris iškovojo 9-ąjį WRC titulą

Šis pasiekimas leidžia jam stoti į vieną gretą su kita legenda ir tėvynainiu – Sebastienu Loebu, kuris iki šiol buvo laikomas vienvaldžiu WRC rekordų savininku.
Kova dėl nugalėtojo karūnos vyko iki paskutinių metrų. Galutinėje sezono įskaitoje 41-erių S. Ogieris savo komandos draugą Elfyną Evansą aplenkė vos keturiais taškais.
Fenomenalus sezonas
Šis titulas ekspertų vertinamas kaip vienas įspūdingiausių S. Ogierio karjeroje dėl pasirinktos strategijos. Sportininkas, kuriam talkino šturmanas Vincentas Landais, dalyvavo ne visuose čempionato etapuose.
Ekipažas praleido etapus Švedijoje, Kenijoje ir Estijoje, tačiau startavęs 11-oje ralių, laimėjo net šešis. Vienintelis grubus kluptelėjimas įvyko Centrinės Europos ralyje, kuriame įvykusi avarija neleido užlipti ant podiumo.
Pats lenktynininkas pripažįsta, kad tai buvo, ko gero, stipriausi metai jo karjeroje, pranokstantys net dominuojantį 2013-ųjų sezoną su „Volkswagen“.
„Tai buvo neįtikėtini metai. Nors važiavau trimis raliais mažiau, rezultatai kalba patys už save. Tiesa, kai kur turėjau geresnę starto poziciją, tačiau dėl sėkmingos serijos čempionate dažnai tekdavo startuoti priekyje, pavyzdžiui, Graikijoje“, – savo pasirodymą analizavo S. Ogieris.
Niekada nebuvo tikslas
Lyginamas su S. Loebu ilgą laiką atrodė kaip neįmanoma misija. S. Ogieris atviravo, kad 2008 metais pradėdamas karjerą apie tokius skaičius net nesvajojo.
„Daugelis, įskaitant mane, manė, kad S. Loebo ir Danielio Elenos rekordai niekada nebus pasiekti. Didžiuojuosi būdamas šalia jų.
Tačiau tai niekada nebuvo mano manija. Po paskutinio titulo 2021-aisiais aš šį tikslą jau buvau mintyse nurašęs“, – teigė devyniskart pasaulio čempionas.
