 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Istorinis finišas Saudo Arabijoje: Sebastienas Ogieris iškovojo 9-ąjį WRC titulą

2025-12-01 07:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 07:00

Pasaulio ralio čempionato (WRC) sezonas baigėsi dramatiška atomazga ir istorinių metraščių perrašymu. Saudo Arabijos ralyje finišavęs trečias, prancūzas Sebastienas Ogieris užsitikrino devintąjį pasaulio čempiono titulą.

Sebastienas Ogieris (nuotr. Twitter)

Pasaulio ralio čempionato (WRC) sezonas baigėsi dramatiška atomazga ir istorinių metraščių perrašymu. Saudo Arabijos ralyje finišavęs trečias, prancūzas Sebastienas Ogieris užsitikrino devintąjį pasaulio čempiono titulą.

REKLAMA
0

Šis pasiekimas leidžia jam stoti į vieną gretą su kita legenda ir tėvynainiu – Sebastienu Loebu, kuris iki šiol buvo laikomas vienvaldžiu WRC rekordų savininku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kova dėl nugalėtojo karūnos vyko iki paskutinių metrų. Galutinėje sezono įskaitoje 41-erių S. Ogieris savo komandos draugą Elfyną Evansą aplenkė vos keturiais taškais.

REKLAMA

Fenomenalus sezonas

Šis titulas ekspertų vertinamas kaip vienas įspūdingiausių S. Ogierio karjeroje dėl pasirinktos strategijos. Sportininkas, kuriam talkino šturmanas Vincentas Landais, dalyvavo ne visuose čempionato etapuose. 

Ekipažas praleido etapus Švedijoje, Kenijoje ir Estijoje, tačiau startavęs 11-oje ralių, laimėjo net šešis. Vienintelis grubus kluptelėjimas įvyko Centrinės Europos ralyje, kuriame įvykusi avarija neleido užlipti ant podiumo. 

REKLAMA
REKLAMA

Pats lenktynininkas pripažįsta, kad tai buvo, ko gero, stipriausi metai jo karjeroje, pranokstantys net dominuojantį 2013-ųjų sezoną su „Volkswagen“.

„Tai buvo neįtikėtini metai. Nors važiavau trimis raliais mažiau, rezultatai kalba patys už save. Tiesa, kai kur turėjau geresnę starto poziciją, tačiau dėl sėkmingos serijos čempionate dažnai tekdavo startuoti priekyje, pavyzdžiui, Graikijoje“, – savo pasirodymą analizavo S. Ogieris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Niekada nebuvo tikslas

Lyginamas su S. Loebu ilgą laiką atrodė kaip neįmanoma misija. S. Ogieris atviravo, kad 2008 metais pradėdamas karjerą apie tokius skaičius net nesvajojo.

„Daugelis, įskaitant mane, manė, kad S. Loebo ir Danielio Elenos rekordai niekada nebus pasiekti. Didžiuojuosi būdamas šalia jų.

Tačiau tai niekada nebuvo mano manija. Po paskutinio titulo 2021-aisiais aš šį tikslą jau buvau mintyse nurašęs“, – teigė devyniskart pasaulio čempionas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
WRC etapas Saudo Arabijoje (nuotr. Organizatorių)
Chaosas WRC etape Saudo Arabijoje: lyderiai krito vienas po kito, o kova dėl titulo pakrypo netikėta linkme
WRC etapas Saudo Arabijoje (nuotr. Organizatorių)
WRC sezono kulminacija Saudo Arabijoje: Ottas Tänakas siunčia žinutę varžovams

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų