Istorinio „Opel“ bandymų centrų Vokietijoje pabaiga: šimtai darbuotojų neteks darbo

Rodgau-Dudenhofeno bandymų centras, veikęs nuo 1966 metų, buvo vienas didžiausių ir svarbiausių Europoje, jame buvo atliekami ne tik „Opel“, bet ir kitų gamintojų važiuoklių, pavarų bei kėbulų ištvermės bandymai.
Riuselsheimo centre taip pat buvo testuojami prototipai bei serijiniai modeliai. Didžiausią nerimą kelia tai, kad darbo neteks itin kvalifikuoti specialistai – technikai, bandytojai-vairuotojai ir matavimų ekspertai, kurių sukauptą patirtį pakeisti bus itin sunku.
„Opel“ ir „Segula“ partnerystė prasidėjo 2018 metais, kai „Opel“, jau priklausydama PSA koncernui (dabar „Stellantis“), perdavė dalį savo tyrimų ir vystymo veiklos bei darbuotojų į „Segula“ struktūrą.
Nors „Segula“ tapo šių centrų operatore, pats Dudenhofeno kompleksas liko „Opel“ nuosavybe. Dabar „Opel“ formaliai atsiims Dudenhofeno teritoriją (jos ateitis kol kas neaiški), o „Segula“ valdyta įranga Riuselsheime greičiausiai bus išparduota.
Nors šį uždarymą tiesiogiai lėmė partnerio problemos, jis atspindi ir platesnes tendencijas. Po PSA ir FCA susijungimo į „Stellantis“, visoje Europoje vyksta pajėgumų konsolidacija.
Nors koncernas deklaruoja norą toliau investuoti į tyrimus ir vystymą Vokietijoje, kol kas nepateikta jokių konkrečių planų, kaip bus organizuojami bandymai šiame regione ateityje.
