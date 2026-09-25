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TV3 naujienos > Automanas > Bandymų trasa

Išbandė tiesioginį „Tesla“ konkurentą iš Kinijos: vienoje srityje amerikiečiams teks slėptis

2026-09-25 21:26 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-25 21:26
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Kinijos automobilių gamintojai Europos rinkoje nebėra naujiena, tačiau ne visi modeliai sugeba mesti lygiavertį iššūkį rinkos lyderiams. „e-Gazas Dugnas“ laidos vedėjų teigimu, „Xpeng“ yra vienas pirmųjų kinų prekės ženklų, į kurį verta žiūrėti itin rimtai.

Kinijos automobilių gamintojai Europos rinkoje nebėra naujiena, tačiau ne visi modeliai sugeba mesti lygiavertį iššūkį rinkos lyderiams. „e-Gazas Dugnas“ laidos vedėjų teigimu, „Xpeng“ yra vienas pirmųjų kinų prekės ženklų, į kurį verta žiūrėti itin rimtai.

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Jų rankose atsidūręs „Xpeng G6“ elektromobilis – tiesioginis „Tesla Model Y“ konkurentas, todėl lyginimų su populiariu elektromobiliu išvengti buvo neįmanoma. Laidoje išbandyta „Long Range“ versija atskleidė, kur kinai jau pranoksta „Tesla“, o kur dar teks pasitempti.

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FOTOGALERIJA. „Gazas Dugnas“ reportažas apie „Xpeng G6“

Vertindami vien dizainą, laidos vedėjai pranašumą atidavė kiniškam visureigiui. Jų akimis, „Tesla“ išorė yra pernelyg paprasta ir griežtai paaukota aerodinamikai, o G6 atrodo įmantresnis bei prabangesnis. Tačiau čia pat vedėjai įžvelgė ir pirmąjį kompromisą:

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„Jeigu žiūrime iš grožio pusės – pliusas „Xpeng“. Jeigu iš efektyvumo – kol kas „Tesla“, – apibendrino jie.

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Be to, nors abiejų automobilių ratų bazė bei bendras ilgis beveik identiški, kiniškas modelis sveria keliais šimtais kilogramų daugiau. Laidos vedėjams taip pat nepatiko iš kėbulo išnyrančios durų rankenos, o atvėrus priekinį dangtį jų laukė nusivylimas – čia nėra papildomos bagažinės, kurią siūlo „Tesla“. 

Prabangesnis salonas su žaisliniu vairu

Salone simpatijos vėl pakrypo „Xpeng“ naudai. Laidos vedėjų teigimu, masyvi centrinė konsolė, didelė daiktadėžė, kokybiškos apdailos medžiagos bei geresnė garso izoliacija kuria solidesnio automobilio įspūdį.

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„Automobilis atrodo prabangiau, kai čia turime didelę konsolę. Viskas gražiai sujungta, viskas čia labai gerai“, – įspūdžiais dalijosi vedėjai, kartu pagyrę sėdynių masažo funkciją ir panoraminį stogą.

Tačiau viena interjero detalė sulaukė itin aštrios laidos autorių reakcijos: „Vairas yra kažkokia tragedija. Jis atrodo lyg žaislinis, iš kiniškos mašinėlės paimtas ir uždėtas“, – rėžė vienas iš laidos vedėjų. 

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Didžiausias pranašumas – efektyvumas

Didžiausiu „Xpeng G6“ koziriu laidos vedėjai vienbalsiai įvardijo 800 voltų elektros sistemą, teoriškai leidžiančią bateriją nuo 10 iki 80 proc. papildyti vos per 12 minučių. Tiesa, jie pabrėžė, kad Lietuvoje rasti stotelių, galinčių atiduoti tokią galią, vis dar sudėtinga.

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Pagal nuvažiuojamą atstumą pranašumą išlaiko „Tesla“. Vedėjų skaičiavimais, realiomis sąlygomis G6 viena įkrova įveiktų apie 430–440 km, o „Model Y“ – maždaug 470 km. Nors „Tesla“ baterija mažesnė, jos persvarą lemia mažesnė masė ir geresnė aerodinamika.

Išsamią elektrinio „Xpeng“ apžvalgą žiūrėkite vaizdo reportaže, o laidą „e-Gazas-Dugnas“ – kiekvieną sekmadienį, 10:30 val. per TV6.

VISĄ „Gazas-Dugnas“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

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