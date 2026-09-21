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TV3 naujienos > Automanas > Bandymų trasa

Tikėjosi didesnio ir brangesnio automobilio: išbandę „Nissan Qashqai“ pakeitė nuomonę

2026-09-21 21:06 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-21 21:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nissan Qashqai“ Lietuvos vairuotojams pristatinėti beveik nereikia. Per daugelį metų šis modelis tapo įprastu vaizdu šalies gatvėse, tačiau „Gazas Dugnas“ laidos vedėjai pripažino, kad pastaruoju metu jį buvo kiek primiršę. Todėl šį kartą į Vilnių jie atvyko išsiaiškinti, ką šiandien gali pasiūlyti atnaujintas „Qashqai“.

Nissan Qashqai“ Lietuvos vairuotojams pristatinėti beveik nereikia. Per daugelį metų šis modelis tapo įprastu vaizdu šalies gatvėse, tačiau „Gazas Dugnas“ laidos vedėjai pripažino, kad pastaruoju metu jį buvo kiek primiršę. Todėl šį kartą į Vilnių jie atvyko išsiaiškinti, ką šiandien gali pasiūlyti atnaujintas „Qashqai“.

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Pirmoji staigmena laukė dar nepradėjus važiuoti. Vedėjai tikėjosi didesnio automobilio: „Aš maniau, kad „Qashqai“ yra didesnis“, – pirmuoju įspūdžiu dalijosi Paulius Garkauskas.

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Nors iš pirmo žvilgsnio automobilis atrodo gana stambus, jo matmenys, vedėjų vertinimu, artimesni „Cupra Formentor“ nei didesniems „Volkswagen Tiguan“ ar „Kia Sportage“. Tačiau kartu „Qashqai“ gali pasiūlyti ir mažesnę kainą.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Gazas Dugnas“ reportažas apie „Nissan Qashqai“

Kaina privertė pažvelgti dar kartą

Būtent kaina tapo vienu didžiausių bandymo netikėtumų. Laidoje išbandytas „Qashqai“ su 1,3 litro turbobenzininiu varikliu, išvystančiu beveik 160 AG, ir automatine pavarų dėže kainuoja apie 30 tūkst. eurų.

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„Žiūrėdamas į jo išvaizdą galvoju – jis atrodo netgi brangesnis“, – sakė vedėjas, išskirdamas aštresnes kėbulo linijas ir moderniau atrodančią priekinę dalį.

Daugiau diskusijų sukėlė automobilio galas. Vienam iš vedėjų jis pasirodė ne toks išraiškingas kaip priekis, o dėmesį patraukė matomas išmetimo vamzdis. Izidorius svarstė, ar jo apskritai nereikėjo paslėpti, tačiau kolega priminė, kad iš 1,3 litro variklį turinčio šeimyninio modelio sportiško išmetimo sistemos dizaino tikėtis taip pat nereikėtų.

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Bagažinė iš pradžių apgauna

Atidarius bagažinę pirmasis įspūdis taip pat nebuvo itin geras – ji pasirodė gana maža. Tačiau pakėlus dviejų lygių dugną nuomonė pasikeitė.

„Atvėrus bagažinę ji iš pirmo žvilgsnio pasirodo labai maža, bet turim dvigubą dangtį. Man patinka dviejų aukščių dugnas ir pamatai, kad bagažinės tūris visgi visai neblogas“, – pastebėjo I. Paukštys. 

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Vedėjų vertinimu, vietos čia daugiau nei „Cupra Formentor“, tačiau didesni „Volkswagen Tiguan“ ar „Kia Sportage“ šiuo požiūriu išlieka pranašesni.

O štai įsėdus į automobilį nuomonės kiek išsiskyrė. Moderni ir gana išraiškinga išorė leidžia tikėtis tokio pat įspūdžio viduje, tačiau „Qashqai“ salonas pasirodė gerokai konservatyvesnis.

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„Turėjome labai modernią ir labai gražią išorę, o įsėdęs į vidų to modernumo šiek tiek pasigedau“, – pripažino Paulius.

Vis dėlto vedėjai tai laikė ne tiek trūkumu, kiek kitokiu požiūriu į ergonomiką. Valdymas paprastas ir aiškus, o multimedijos sistemoje integruota navigacija, „Google“ paslaugos, belaidžiai „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“.

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„Aš nesijaučiu pigiame automobilyje“, – apibendrino P. Garkauskas.

1,3 litro variklis – nustebino

Kelyje viena didžiausių abejonių buvo nedidelio darbinio tūrio variklis. Tačiau beveik 160 AG išvystantis 1,3 litro agregatas vedėjams pasirodė visiškai pakankamas kasdieniam važiavimui.

„Aš visiškai nejaučiu skirtumo, ar važiuočiau su VAG 1,5 litro varikliu. Aišku, čia nebus kažkokia raketa, bet mieste su juo važinėti labai gerai“, – savo vertinimą skyrė „Gazas Dugnas“ vedėjai.

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Vedėjai gyrė ir važiavimo komfortą bei garso izoliaciją. Jų vertinimu, „Qashqai“ pastebimai tylesnis už „Cupra Formentor“, o pats automobilis nesistengia atrodyti sportiškesnis, nei yra iš tiesų.

Būtent važiuojant geriausiai išryškėjo modelio charakteris – tai automobilis, kuriame svarbiau komfortas, paprastas valdymas ir kasdienis praktiškumas nei sportiškos ambicijos.

Išsamesnę „Nissan Qashqai“ apžvalgą žiūrėkite „Gazas-Dugnas“ reportaže, o naujausius epizodus galite žiūrėti kiekvieną šeštadienį 10:30 per TV6.

VISĄ „Gazas-Dugnas“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

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