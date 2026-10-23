Išbandė 240 tūkst. kilometrų nuvažiavusią „Ford Kuga“: vienas dalykas nustebino net patyrusį apžvalgininką

Šį kartą „Autopiloto“ naudotų automobilių rubrikoje pristatyta 2021 metais pagaminta „Ford Kuga“, kurios rida siekia beveik 240 tūkst. kilometrų. Automobilis turi iš tinklo įkraunamą hibridinę pavarą ir aukščiausią „Vignale“ komplektaciją.
Trečiosios kartos „Kuga“ debiutavo 2019 metais, o 2024-aisiais buvo atnaujinta. Šiandien naudotų automobilių rinkoje jau netrūksta ankstyvųjų šios kartos egzempliorių, todėl galima įvertinti ne tik jų važiavimo savybes, bet ir tai, kaip automobiliai atlaiko intensyvią eksploataciją.
Būtent didelė išbandytos „Kuga“ rida leido susidaryti įspūdį apie salono medžiagų atsparumą nusidėvėjimui. Tačiau pirmiausia V. Kudarauskas norėjo išsiaiškinti, ką gali 225 AG išvystanti hibridinė pavara.
Galingas hibridas, kuriam trūksta dinamikos
Iki 2024 metų atnaujinimo trečiosios kartos „Ford Kuga“ buvo siūloma su benzininiais, dyzeliniais ir hibridiniais varikliais. Pirkėjai galėjo rinktis įprastą hibridą arba iš tinklo įkraunamą versiją, kurioje 2,5 litro benzininis variklis veikia kartu su elektros varikliu.
Būtent pastaroji versija buvo išbandyta laidoje. Jos bendra sistemos galia siekia 225 AG, tačiau, pasak V. Kudarausko, tokie parametrai sukuria didesnius lūkesčius, nei automobilis gali pateisinti.
Iš vietos „Kuga“ pajuda gana energingai, tačiau didėjant greičiui pradinio veržlumo ima trūkti. Stipriau paspaudus akceleratorių įsijungia benzininis variklis, kuris dėl hibridinei pavarai būdingo transmisijos veikimo ilgiau dirba aukštesniais sūkiais.
Dėl to salone padaugėja triukšmo, tačiau pats įsibėgėjimas neatrodo toks spartus, kokio galima tikėtis iš 225 AG siūlančio automobilio.
„Spausti akceleratoriaus pedalą iki dugno nėra prasmės, nes dinamikos mažai, įsibėgėjimas vyksta lėtai, o garso daugiau, nei norisi“, – pastebėjo V. Kudarauskas.
Ne ką daugiau entuziazmo sukėlė ir krosoverio valdymas. Nors „Kuga“ sukurta naudojant tą pačią platformą kaip ir „Ford Focus“, jų važiavimo savybės gerokai skiriasi.
„Sunku patikėti, jog „Kuga“ yra sukurta naudojant tą pačią platformą kaip ir „Focus“ hečbekas. Pastarasis yra stabilus, tiksliai valdomas ir įtraukiantis, o „Kuga“ – visiška priešingybė“, – palygino vedėjas.
Vis dėlto komforto požiūriu automobilis paliko geresnį įspūdį. Minkštoka pakaba neblogai sugeria kelio nelygumus, todėl ramiai važiuojant „Kuga“ atlieka tai, ko dažniausiai tikimasi iš šeimos krosoverio.
Kasdien galima apsieiti be benzino
Nors vairavimo savybėmis iš tinklo įkraunama „Kuga“ nesužavėjo, hibridinė pavara turi kitų privalumų. Automobilyje sumontuota 14,4 kWh talpos baterija. Gamintojas nurodo, kad visiškai ją įkrovus galima nuvažiuoti iki 56 kilometrų vien elektra.
Nors praktikoje šis atstumas priklauso nuo oro temperatūros, važiavimo greičio ir kitų sąlygų, turint galimybę reguliariai įkrauti automobilį namuose ar darbe, didelę dalį kasdienių kelionių galima įveikti nenaudojant benzino. O išsiruošus į ilgesnę kelionę nereikia planuoti sustojimų prie įkrovimo stotelių – išsekus baterijos energijos atsargoms automobilis toliau važiuoja kaip įprastas hibridas.
Tokia pavara labiausiai tinka vairuotojams, kurių kasdieniai maršrutai nėra ilgi ir kurie gali reguliariai įkrauti bateriją. Jei automobilis beveik niekada nekraunamas iš elektros tinklo, dalis įkraunamo hibrido privalumų prarandama.
Nustebino salonas
Išbandyta „Kuga“ turėjo aukščiausią „Vignale“ komplektaciją, todėl jos salone netrūksta komforto įrangos. Čia sumontuotos odinės šildomos sėdynės, šildomas vairas, skaitmeninis prietaisų skydelis ir didelis panoraminis stoglangis.
Tiesa, aukščiausia komplektacija nepaverčia „Kuga“ prabangiu automobiliu. Nors viršutinėje prietaisų skydelio dalyje naudojamos minkštos medžiagos, žemiau galima rasti nemažai kieto plastiko. Medieną imituojanti apdaila taip pat neatrodo itin solidžiai. Tačiau V. Kudarauską nustebino tai, kaip šios medžiagos išsilaikė po beveik 240 tūkst. kilometrų.
Nepaisant didelės ridos, vairas tebėra geros būklės, odinės sėdynės neturi ryškių įtrūkimų, o mygtukai ir kiti dažnai liečiami paviršiai nėra smarkiai nusidėvėję.
Taigi nors salono apdailos medžiagos ne visur atrodo brangios, jų atsparumas intensyviai eksploatacijai paliko gerą įspūdį.
Perkant hibridą būtina patikrinti bateriją
Nors išbandyto automobilio salonas išsilaikęs gerai, renkantis naudotą trečiosios kartos „Kuga“ reikėtų atkreipti dėmesį į keletą galimų problemų.
Viena jų – elektronikos gedimai. Savininkai susiduria su multimedijos sistemos veikimo sutrikimais, kai ekranas nebereaguoja į paspaudimus, persikrauna arba išsijungia. Pasitaiko ir beraktės atrakinimo sistemos trikdžių bei 12 V akumuliatoriaus išsikrovimo atvejų.
Skirtingų variklių versijos taip pat turi savitų silpnų vietų. Pavyzdžiui, kai kuriuose dyzeliniuose modeliuose su mechanine pavarų dėže pasitaiko ankstyvo sankabos nusidėvėjimo atvejų. Tačiau iš tinklo įkraunamo hibrido pirkėjams svarbiausia patikrinti aukštos įtampos bateriją.
Ankstyvosioms „Ford Kuga PHEV“ versijoms buvo taikytos kelios atšaukimo kampanijos dėl baterijos defektų, galėjusių sukelti perkaitimą, o tam tikrais atvejais – ir gaisro pavojų.
Todėl prieš perkant būtina pagal automobilio identifikavimo numerį (VIN) patikrinti, ar jam buvo taikytos atšaukimo kampanijos ir ar atlikti visi numatyti remonto darbai.
Taip pat verta atlikti hibridinės sistemos diagnostiką, įvertinti baterijos būklę ir patikrinti, ar automobilis tinkamai įkraunamas.
Daugiau įdomių įžvalgų apie naudotą „Ford Kuga“ išgirsite „Autopilotas“ reportaže, o laidą „Autopilotas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį, 10:00 val. per TV6.
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