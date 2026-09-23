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TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Nei hečbekas, nei krosoveris: ką už 15 tūkst. eurų siūlo naudotas „Mercedes-Benz“?

2026-09-23 21:30 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-23 21:30
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Pirmosios kartos „Mercedes-Benz GLA“ yra vienas tų automobilių, kurį itin sunku įsprausti į vieną konkrečią klasę. Žvelgiant į kėbulo proporcijas, jis primena standartinį kompaktinį hečbeką, tačiau didesnė prošvaisa ir kai kuriose modifikacijose montuojama visų varančiųjų ratų pavara priartina šį modelį prie krosoverių segmento. Būtent šio kompromisinio modelio privalumus ir trūkumus naudotų automobilių rubrikoje įvertino laidos „Autopilotas“ vedėjas Vytenis Kudarauskas.

Pirmosios kartos „Mercedes-Benz GLA“ yra vienas tų automobilių, kurį itin sunku įsprausti į vieną konkrečią klasę. Žvelgiant į kėbulo proporcijas, jis primena standartinį kompaktinį hečbeką, tačiau didesnė prošvaisa ir kai kuriose modifikacijose montuojama visų varančiųjų ratų pavara priartina šį modelį prie krosoverių segmento. Būtent šio kompromisinio modelio privalumus ir trūkumus naudotų automobilių rubrikoje įvertino laidos „Autopilotas“ vedėjas Vytenis Kudarauskas.

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Nuo 2013 iki 2019 metų gamintas pirmosios kartos GLA dalijasi trečios kartos A klasės platforma, todėl tiek išvaizda, tiek technine baze šie modeliai yra labai artimi: „Tik nežinau, kaip tiksliai pristatyti šį automobilį – ar kaip hečbeką, ar kaip krosoverį“, – reportažo pradžioje pastebėjo V. Kudarauskas, ir ši dilema jį lydėjo viso bandymo metu.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Autopilotas“ reportažas apie „Mercedes-Benz GLA“

Tarp dinamiškumo ir triukšmo

Pirmosios kartos modelis pirkėjams siūlė plačią pasirinkimo laisvę: nuo įvairių benzininių ir dyzelinių variklių, mechaninių ar automatinių pavarų dėžių iki priekinių arba visų varančiųjų ratų sistemų. Galingiausių AMG versijų pajėgumas siekė net iki 380 AG.

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Laidoje išbandytas 2015 metų „GLA 220d“ modelis turėjo 2,1 litro turbodyzelinį variklį, generuojantį 170 AG, ir septynių laipsnių dvigubos sankabos automatinę transmisiją, perduodančią galią visiems keturiems ratams.

Nors tokios galios, pasak apžvalgininko, pilnai pakanka tiek ramiam, tiek dinamiškesniam važiavimui, o visų varančiųjų ratų sistema suteikia stabilumo prastesniuose keliuose, pasivažinėjimas išryškino ir kelis trūkumus.

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Automatinė pavarų dėžė veikia nepriekaištingai tik važiuojant ramiai, o bandant akceleruoti agresyviau – jos darbas tampa mažiau užtikrintas. Tačiau didžiausią kontrastą su „premium“ klasės lūkesčiais kėlė dyzelinio variklio triukšmas.

„Net ir veikiant laisvomis apsukomis jis kelia daug triukšmo, o apsukoms pakilus – dar daugiau“, – pabrėžė V. Kudarauskas. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad automobilio važiuoklė ir vairo mechanizmas neskatina dinamiško vairavimo – standartinis A klasės ar CLA modelis kelyje elgiasi tiksliau, o GLA labiau primena tradicinį krosoverį.

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Salonas solidus, bet erdvė – ribota

Persikėlus į saloną, automobilio „tapatybės krizė“ tęsiasi. Interjero dizainas ir erdvės pojūtis primena kompaktinį hečbeką, tačiau kiek aukštesnė sėdėsena primena krosoverių filosofiją. Nors erdvės čia nėra daug, priekyje sėdintiems rasti patogią poziciją nesunku.

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Vienintelis aspektas, dėl kurio nekilo jokių abejonių – tai apdailos kokybė. Bandytas automobilis buvo įveikęs per 160 tūkst. kilometrų, tačiau salonas atrodė puikiai. Odinis vairas išlaikęs pradinę formą, siūlės neiširusios, o naudotos odos ir metalo imitacijos detalės net po dešimtmečio išsaugojo solidų „Mercedes-Benz“ įvaizdį.

Labiausiai automobilio amžių išdavė technologijos: nedidelis centrinis ekranas nereaguoja į lietimus, o sistemos valdymas ratuku centrinėje konsolėje modernių automobilių kontekste atrodo archajiškai.

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Tačiau erdvės trūkumas gali tapti didesniu iššūkiu – galinėse sėdynėse vietos mažai, o 421 litro bagažinė yra labiau vidutinė. Šeimai šis automobilis gali būti per ankštas, bet kompaktiški matmenys tampa privalumu laviruojant miesto gatvėse.

Į ką atkreipti dėmesį perkant naudotą?

Kaip ir visi dešimtmetį skaičiuojantys automobiliai, pirmosios kartos GLA turi silpnųjų vietų. Pasak specialistų, 2,1 litro dyzeliniuose agregatuose pasitaiko aukšto slėgio degalų tiekimo vamzdelių įtrūkimų, dėl kurių degalai gali pratekėti ant variklio bloko.

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Tuo tarpu 1,5 litro „Renault“ kilmės dyzeliniuose varikliuose, ypač prie didesnių ridų, galimos EGR vožtuvų, purkštukų bei turbokompresorių problemos.

Benzininiuose varikliuose rekomenduojama įsiklausyti į paskirstymo grandinės darbą – pašaliniai garsai dažnai signalizuoja apie hidraulinių tempiklių susidėvėjimą.

Jei automatinė transmisija pradeda veikti grubiai, kartais užtenka atnaujinti valdymo bloko programinę įrangą, tačiau rimtesniais atvejais gali prireikti sankabos keitimo. Susidūrus su elektronikos gedimais, meistrai pirmiausia pataria tikrinti jungtis ir laidus.

Daugiau įdomių įžvalgų apie naudotą „Mercedes-Benz GLA“ šgirsite „Autopilotas“ reportaže, o laidą „Autopilotas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį, 10:00 val. per TV6.

VISĄ „AUTOPILOTAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

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