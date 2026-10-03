„Ką tu čia sliekų ieškai?“: „Peugeot 308“ ir „Volkswagen Golf“ palyginimas privedė prie netikėtos išvados

Tačiau laidos „Autopilotas“ vedėjams pradėjus juos lyginti paaiškėjo, kad keli milimetrai, nepatogus ekranas ar keistai suprojektuota galinė sėdynė gali pakeisti nuomonę gerokai labiau nei skaičiai techninių duomenų lentelėje.
O ginčas prasidėjo dar automobiliams nepajudėjus iš vietos. Kol vienas iš apžvalgininkų provokavo kolegą girdamas išraiškingą „Peugeot“ dizainą ir pašiepdamas aštuntos kartos „Golf“ nuobodumą, vokiško universalo gynėjas mėgino ieškoti bent menkiausių įdomesnių vokiečio dizaino akcentų. Tačiau greitai sulaukė atsako: „Ką tu čia sliekų ieškai? Va kur geras dizainas.“
Milimetrai staiga tapo labai svarbūs
Kad ginčas neliktų vien asmeninio skonio reikalu, vedėjai nusprendė pasiremti faktais. Sulyginus techninius parametrus, „Peugeot“ išsiveržė į priekį. Jis vos trimis milimetrais ilgesnis už „Golf“ (4636 mm prieš 4633 mm), tačiau gerokai platesnis (1852 mm prieš 1789 mm) ir turi ilgesnę, 2732 mm siekiančią ratų bazę.
„Volkswagen“ į tai atsakė aukščiu ir 611 litrų bagažine, kuri prancūziškąjį varžovą lenkia vos 3 litrais. Nulenkus galines sėdynes situacija apsiverčia: tuomet „Peugeot“ talpa padidėja iki 1634 litrų, o „Golf“ – iki 1624 litrų. Vedėjų vertinimu, toks skirtumas realybėje reiškia ne ką daugiau, nei „kibiru mažiau“ erdvės.
Kur kas ryškesnis skirtumas išryškėjo atidarius variklių gaubtus. „Golf“ priekyje slepia klasikinį 2,0 litrų TDI dyzelį, išvystantį 150 AG ir 360 Nm, o „Peugeot“ tenkinasi 1,5 litro 130 AG dyzeliu su 300 Nm sukimo momentu. Vokiškas universalas šį galios pranašumą nesunkiai paverčia greičiu ir iki 100 km/val. įsibėgėja per 8,7 sek., kai „Peugeot“ tam prireikia 10,9 sekundės.
Nors prancūziško automobilio pusę palaikantis vedėjas dar bandė iškaulyti papildomą tašką už didesnį degalų baką ir teoriškai ilgesnį nuvažiuojamą atstumą (1081 km prieš „Golf“ 1063 km), jo kolega šį argumentą greitai nurašė kaip beviltišką kabinėjimąsi prie smulkmenų.
Atrodė, kad dviejų universalų dvikovą galiausiai nulems būtent tokios minimalios detalės, tačiau atsisėdus ant galinių sėdynių, kruopštūs skaičiavimai staiga prarado bet kokią prasmę.
Nors ilgesnis, platesnis ir ilgesnę ratų bazę turintis „Peugeot“ teoriškai turėjo būti erdvesnis, realybė pasirodė visiškai kitokia. Vos įsitaisęs prancūziško universalo gale, vedėjas net pradėjo tikrinti, ar priekinė sėdynė nėra pastumta pernelyg toli atgal.
Įsitikinus, kad viskas sureguliuota teisingai, pasipylė nusivylimas: „O Jėzau... Tai kur čia ta ratų bazė? Kur čia tas ilgis? Aš vos telpu. Mažesnės klasės automobiliuose turiu daugiau vietos negu čia.“
Persėdus į priekį, „Golf“ vėl pademonstravo tai, už ką šis modelis vertinamas daugelį metų – puikią sėdėseną ir itin racionaliai suplanuotą saloną. Tačiau aštuntos kartos modelis turi vieną sprendimą, kuris ilgai erzino ne tik žurnalistus, bet ir pačius vairuotojus.
Beveik visi fiziniai mygtukai čia buvo pašalinti, o funkcijų valdymas perkeltas į centrinį ekraną. Apžvalgininkai prisiminė, kaip iš pradžių gamintojas gynė šį sprendimą vadindamas jį modernumu, tačiau po kelerių metų kritikos galiausiai pripažino, kad tai buvo klaida. Laidos vedėjams užteko kelių minučių su šia multimedija, kad vėl pajustų susierzinimą – norint pasiekti net ir mažiausią funkciją, tenka naršyti po sudėtingus meniu labirintus.
„Peugeot“ salonas geresnis už vokišką? Laikai pasikeitė
Tuo tarpu persėdus į „Peugeot“, atmosfera pasikeičia kardinaliai. Čia pasitinka kitokios formos, drąsesnis dizainas, daugiau kontrastų ir akivaizdžiai malonesnės apdailos medžiagos.
„Jeigu kažkas prieš 15 metų būtų pasakęs, kad „Peugeot“ salonas yra geresnis ir kokybiškesnis už „Volkswagen“, visi būtų tik pasijuokę. Bet laikai pasikeitė – dabar prancūziškas salonas atrodo solidesnis“, – pastebėjo apžvalgininkai.
Visgi, drąsi prancūziška ergonomika reikalauja kompromiso. Mažas, žemiau prietaisų skydelio montuojamas vairas reiškia, kad toli gražu ne kiekvienam pavyks patogiai susireguliuoti darbo vietą. Jei vairą pasikelsite šiek tiek aukščiau, jis tiesiog užstos prietaisų skydelį. Todėl „Peugeot“ negalima pirkti prieš tai jame nepasėdėjus – vienam toks sprendimas atrodys tobulas, o kitam kels nuolatinį diskomfortą.
Daugiau įdomių įžvalgų apie naudotos universalus išgirsite „Autopilotas“ reportaže, o laidą „Autopilotas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį, 10:00 val. per TV6.
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