„Ford“ vadovas ragina JAV nepakartoti Europos klaidos: perspėja dėl Kinijos automobilių gamintojų

„Europos šalims jau per vėlu“, – antradienį vykusioje „Automotive News“ konferencijoje pareiškė J. Farley. Jo teigimu, JAV dar turi galimybę kontroliuoti, kokiomis sąlygomis Kinijos automobilių gamintojai galėtų patekti į šalies rinką.
Spaudimas Vakarų automobilių pramonei sparčiai didėja. Skaičiuojama, kad šiemet Kinija gali eksportuoti apie 12 mln. automobilių – keturis kartus daugiau nei 2022 metais, kai į užsienio rinkas iškeliavo maždaug 3 mln. transporto priemonių. Kiniški automobiliai vis aktyviau parduodami Europoje, Lotynų Amerikoje ir kitose rinkose.
JAV rinka jiems kol kas praktiškai uždaryta. Kiniškiems elektromobiliams ir daliai kitų transporto priemonių taikomi didesni nei 100 proc. importo muitai, o Kinijoje sukurta programinė bei ryšio įranga automobiliuose taip pat smarkiai ribojama. JAV automobilių gamintojų, prekybininkų ir komponentų tiekėjų atstovai siekia, kad dabartiniai ribojimai būtų įtvirtinti ilgam.
Su kinais ne tik konkuruos
Griežta J. Farley pozicija dėl JAV rinkos nereiškia, kad „Ford“ ketina nutraukti ryšius su Kinijos bendrovėmis. Priešingai – koncernas su jomis bendradarbiauja technologijų srityse, kuriose mato galimybę sumažinti investicijas arba pasinaudoti trūkstama patirtimi.
Vienas tokių partnerių yra didžiausia pasaulyje elektromobilių baterijų gamintoja CATL. „Ford“ Mičigano valstijoje stato gamyklą, kurioje pagal Kinijos bendrovės technologiją bus gaminami pigesn4s ličio geležies fosfato (LFP) baterijos.
Projektas JAV sulaukė politikų kritikos dėl priklausomybės nuo Kinijos technologijų, tačiau „Ford“ pabrėžia, kad pačios baterijos bus gaminamos Jungtinėse Valstijose.
Liepos mėnesį „Ford“ taip pat paskelbė apie bendradarbiavimą su Kinijos koncernu „Geely“. Bendrovės ketina kartu kurti elektromobilius Europos rinkai.
J. Farley nemato prieštaravimo tarp tokio bendradarbiavimo ir tiesioginės konkurencijos su Kinijos gamintojais.
„Mes su jais ir tiesiogiai konkuruosime. Šie dalykai vienas kitam neprieštarauja“, – sakė „Ford“ vadovas.
Tačiau tokia strategija kelia vis daugiau klausimų Vašingtone. JAV transporto sekretorius Seanas Duffy šį mėnesį laiške J. Farley išreiškė susirūpinimą, kad „Ford“ partnerystės su Kinijos bendrovėmis gali pernelyg glaudžiai susieti koncerno ateitį su Kinijos valstybės remiamomis įmonėmis.
Panašų spaudimą jaučia ne vien „Ford“. Japonijos, Vokietijos ir kitų šalių gamintojai praranda pozicijas Kinijoje, o tokios bendrovės kaip BYD ir „Geely“ tuo pat metu plečiasi Europoje, Pietryčių Azijoje ir Lotynų Amerikoje.
Rugsėjį „Honda“ net pareikalavo iš savo tiekėjų smarkiai mažinti sąnaudas, siekdama per ketverius metus sutaupyti daugiau kaip 9 mlrd. JAV dolerių , kad galėtų šias lėšas skirti naujų modelių ir technologijų kūrimui.
JAV kol kas lieka viena iš nedaugelio didžiųjų rinkų, kurioje Kinijos gamintojų plėtra sustabdyta prekybos ir technologiniais ribojimais. J. Farley nuomone, būtent dabar sprendžiama, ar tokia padėtis išliks ir ateityje.
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