Butas ar naujas „BMW M5“? BMW paskelbė naujos kartos modelio kainą

Naujasis „BMW M5“ modelis savo išvaizda šiuo metu gaminamą 5 serijos sedaną, tačiau turi sportiškumą pabrėžiančių dizaino elementų – platesnes priekines ir galines ratų arkas (išplatintos atitinkamai 75 mm ir 48 mm), pūstesnį galinį buferį su vertikaliais šviesą atspindinčiais elementais ir dvigubais išmetimo vamzdžiais. Už papildomą mokestį galima užsisakyti „M Carbon“ paketą, kuriame – anglies pluoštu sustiprinto plastiko stogas bei veidrodėlių gaubtas.

Galės važiuoti elektra

Sportiškos M serijos pirkėjus visuomet labiausiai domina automobilio techniniai parametrai. Naujos kartos „M5“ pirmą kartą turės „M Hybrid“ pavarą, kurią sudaro aukštų apsukų 4,4 l darbinio tūrio V8 variklis su „M TwinPower Turbo“ technologija, išvystantis 430 kW (585 AG) galią, bei 145 kW (197 AG) galios elektros motoras. Elektros variklis užtikrina, kad į akseleratoriaus paspaudimą automobilis reaguotų itin greitai. Jis taip pat leis „M5“ modeliui važiuoti neteršiant aplinkos – tik elektriniu režimu.

„M5“ modelyje yra montuojama 18,6 kWh talpos baterija, su kuria vien elektra automobilis gali nuvažiuoti 67-69 kilometrus (pagal WLTP) ir važiuoti maksimaliu 140 km/val. greičiu. „M5“ gali būti įkraunamas per AC jungtį iki 7,4 kW galia.

Apskritai, vidaus degimo ir elektros motoro veikimo principas sukurtas taip, kaip ištvermės varžyboms skirto „BMW M Hybrid V8“ modelio. Variklių galia į ratus perduodama per automatinę 8 laipsnių „M Steptronic“ pavarų dėžę. Maksimalus naujojo automobilio greitis yra ribojamas iki 250 km/val., tačiau automobilį susikomplektavus su „M Driver“ paketu, maksimalaus greičio riba pasislenka ties 305 km/valandą. Automobilio degalų sąnaudos (važiuojant su išsikrovusia elektros baterija), sieks 10,2-10,3 l/100 kilometrų.

Prie galingo modelio jausmo prisideda ne tik jo techniniai parametrai, bet ir sodrus variklio garsas, kuriam išgauti naudojami elektroniniu būdu valdomos dujų išmetimo sistemos sklendės. Be to, elektros variklio galia perteikiama per „BMW IconicSounds Electric“ garsus, kurie yra skleidžiami automobiliui važiuojant tik elektra, taip pat papildo V8 variklio garsą.

Automobilis turi išmaniąją visų varančiųjų ratų sistemą „xDrive“, tačiau vairuotojas galės pasirinkti važiuoti 2WD režimu. Tokiu atveju variklių galia bus perduodama tik į galinę ašį, taip pat išjungiama dinaminė stabilumo kontrolė (DSC), tad šis režimas skirtas labiau patyrusiems vairuotojams.

Prie tikslaus automobilio valdymo ir stabilumo ekstremaliose sąlygose prisidės ir kiti inžinierių ištobulinti elementai – nuo važiuoklės konstrukcijos iki specialiai pritaikytų komponentų, kinematikos ir elastokinematikos sprendimų. Standartinėje įrangoje „M5“ turės ir adaptyvią M pakabą su elektroniniu būdu valdomais amortizatoriais bei „Integral Active Steering" sistema, kuri geba galinius ratus pasukti iki 1,5 laipsnio kampu, taip pagerindama valdymą. Automobilio stabilumą padidins ir galimybė atskirai susireguliuoti kiekvieno rato amortizatorius.

Standartinėje komplektacijoje „BMW M5“ turės „M Compound“ stabdžius (už papildomą mokestį galima įsigyti – „M Carbon“ keraminius stabdžius) taip pat ir M lengvojo lydinio ratlankius (ant priekinės ašies – 20 colių, gale – 21 colio) bei aukštos kokybės padangas.

It lenktyninio automobilio salone

Sportišką „M5“ prigimtį išduoda ne tik automobilio techniniai parametrai, bet ir jo salonas. Čia kūrėjai suderino komfortą kasdienėms kelionėms su sportinio vairavimo galimybėmis lenktynių trasose. Priekiniame valdymo skydelyje vairuotojas ras konkrečiai šiam modeliui skirtų jungiklių, skirtų greitai keisti įvairius automobilio nustatymus. Pavyzdžiui, mygtukas „Setup“ suteikia tiesioginę prieigą prie važiuoklės nustatymų, „Drivelogic" sistemos, vairo mechanizmo, stabdžių sistemos su „M xDrive" bei stabdžių energijos rekuperacijos intensyvumo. Vairuotojo patogumui jis gali iš anksto išsaugoti dvi nustatymų konfigūracijas, kurias vėliau greitai aktyvuos spustelėjus M jungiklius ant vairo.

Automobilyje taip pat galima pasirinkti skirtingus važiavimo režimus – kasdieniam naudojimui skirtą „Road“ arba sportiškąjį „Sport“, kuris apriboja pagalbines sistemas ir suteikia daugiau valdymo laisvės vairuotojui. Užsisakius „M Driver Professional“ paketą taip pat galima naudotis ir lenktynių trasai skirtu „Track“ režimu.

Vairuotojas visada po ranka ras ir specialų „M Hybrid“ mygtuką, kuris leis greitai pasirinkti tarp važiavimo vien elektra, arba hibridinio režimo.

Naujajame modelyje standartiškai montuojamas paplokštintą apačią turintis odinis M vairas, daugiafunkcinės ir elektra valdomos M sėdynės, projekcinis ekranas „BMW Head-Up Display“ bei išlenktas BMW monitorius, kuriame pateikiama M modeliams skirta informacija. „M5“ turės naujausią „BMW iDrive“ versiją ir 8.5 operacinę sistemą. Daug nustatymų bus galima reguliuoti per lietimui jautrų ekraną arba balsu. Pavyzdžiui, klimato kontrolė – temperatūros pasirinkimas, ventiliatoriaus darbo intensyvumas, sėdynių šildymas ir, jeigu užsisakoma, vairo šildymas, gali būti valdomi tiek per ekraną lietimu, tiek ir balsu.

Standartiškai „M5“ turės Merino odos salono apdailą, interaktyvią valdymo juostą „BMW Interactive Bar“, keturių zonų klimato kontrolę, šildomas priekines sėdynes, M modeliams būdingą salono apšvietimą su pasisveikinimo animacijomis, panoraminį stogą, „Bowers & Wilkins“ erdvinio garso sistemą, bevielio telefono įkrovimo funkciją ir kitą komforto įrangą.

Komfortą padidins pagalbinės sistemos

Septintos kartos „M5“ turės kur kas platesnį standartinių ir papildomų automatinio vairavimo ir parkavimo sistemų pasirinkimą, nei ankstesnis modelis. Bazinėje komplektacijoje diegiamos tokios sistemos, kaip perspėjimo apie priekinį susidūrimą, įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos (įskaitant grįžimo į savo eismo juostą asistentą), susidūrimo išvengimo asistentas („Evasion assistant“), budrumo asistentas ir informavimo apie greičio ribojimus sistema. Standartinėje įrangoje yra ir parkavimo asistentas su važiavimo atbuline eiga asistentu.

Papildomai galima užsisakyti „Driving Assistant Professional" su aktyviąja greičio palaikymo sistema ir „Stop & Go" funkcija, šviesoforų aptikimo sistemą, aktyviąją navigaciją, parkavimo asistentą „Parking Assistant Professional", kuris leidžia autonomiškai priparkuoti automobilį telefonu 200 metrų atstumu, bei kitas sistemas.

Naujojo „M5“ gamybą BMW planuoja pradėti nuo šių metų liepos Vokietijoje, o pasaulinė modelio premjera numatoma lapkritį. BMW įgaliotoji atstovė Lietuvoje „Krasta auto“, priklausanti tarptautinei „Inchcape“ grupei, skelbia, kad Lietuvoje „M5“ taip pat pasirodys lapkritį, o jo kaina mūsų šalyje prasidės nuo 147 850 eurų.