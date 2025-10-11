Bilietą į Europos ralio čempionatą laimėjęs Markas Buteikis: „Norime kuo geriau pasiruošti ir nepadaryti gėdos mūsų šaliai.“

Devyniolikmetis lenktynininkas ką tik buvo laimėjęs „Lithuanian Rally4 Trophy“ ir istorinę 80 000 eurų stipendiją startui Europos ralio čempionate. O už šio triumfo slypi neįtikėtino atsidavimo metai, kuriuos pats sportininkas vadina darbu beveik pilnu etatu.
Pasirodo, per pastaruosius metus M. Buteikis kartu su šturmanu Titu Čapkausku sportui atidavė mažiausiai 250 dienų. Kadangi biudžetas neleido dažnai testuoti sportinio bolido, didžiausias dėmesys buvo skirtas „juodam darbui“ – stenogramos rašymo treniruotėms.
„Ėmėme senus greičio ruožų žemėlapius ir važinėjome įvairiuose regionuose, tobulinome susirašymą“, – pasakojo M. Buteikis. Jų treniruočių automobilis „Dacia Duster“ per šį sezoną įveikė net 17 000 kilometrų.
Šis pasirengimas buvo vainikuotas dramatiškame finale Zarasuose. Po pirmos dienos atsilikdamas nuo pagrindinio varžovo Irmanto Buivydo, šeštadienį M. Buteikis surengė tikrą šturmą – laimėjo tris greičio ruožus iš eilės, pelnė lemiamus papildomus taškus ir užsitikrino čempiono titulą.
„Buvo labai sunkus ralis psichologiškai. Po pirmos dienos mus išgelbėjo treneris Jonas Dereškevičius. Pakako susitvarkyti galvas, ir grįžo tempas“, – apie lemiamą lūžį pasakojo šturmanas T. Čapkauskas.
Tačiau pergalės šventė truko trumpai. Jau pirmadienį po ralio komanda kibo į darbus ruošdamasi 2026-ųjų sezonui Europoje. Nors stipendija įpareigoja startuoti keturiuose etapuose, ekipažo tikslas – surasti papildomą finansavimą ir įveikti visą šešių etapų „Junior ERC“ čempionatą.
Siekiant konkurencingumo Europoje, komanda jau ėmėsi ir strateginių sprendimų – pardavė čempionišką, bet pagal konstrukciją jau seniausią klasėje „Ford Fiesta Rally4“, planuodami persėsti į modernesnį bolidą.
„Svajonė, žinoma, yra pati aukščiausia: kažkada dalyvauti Pasaulio ralio čempionate“, – prisipažįsta M. Buteikis. – „Nenorime tiesiog pravažiuoti kelis etapus. Norime kuo geriau pasiruošti ir nepadaryti gėdos mūsų šaliai.“
