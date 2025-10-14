„Audi“ plečia savo imperiją: planuojama sukurti prabangų visureigį bekelės karaliams

Tačiau dar didesnę intrigą kelia kitas, kol kas paslaptingesnis projektas – kuriamas prabangus visureigis, mesiantis pirštinę tokioms legendoms kaip „Mercedes-Benz G-Class“ ir „Land Rover Defender“.
Jau patvirtinta, kad didžiausias „Audi“ visureigis „Q9“ rinkoje pasirodys 2026 metais. Tai bus septynvietis modelis, užimsiantis vietą virš Q7 ir Q8 bei siūlysiantis hibridines ir klasikines vidaus degimo variklių versijas.
Šiuo modeliu „Audi“ siekia užpildyti spragą savo gamoje ir atsiriekti dalį itin pelningos didelių prabangių visureigių rinkos, kurioje iki šiol karaliavo pagrindiniai Vokietijos konkurentai.
„Audi“ ruošia atsaką G klasei
Idėja sukurti tikrą, bekompromisį visureigį „Audi“ vadovų galvose sukasi jau nuo 2023-ųjų. Markės vadovybė pripažįsta, kad šis segmentas yra itin patrauklus ir jame vis dar yra vietos trečiam žaidėjui šalia „Mercedes-Benz“ ir „Land Rover“. Projektas išlieka aktyvus, o jo tikslas – sukurti automobilį, kuris suderintų klasikinio visureigio pravažumą su „Audi“ būdingu rafinuotumu.
Nors oficialių detalių kol kas nedaug, manoma, kad naujasis modelis galėtų būti konstruojamas ant „Volkswagen“ grupei priklausančios ir specialiai bekelei kuriamos „Scout“ markės platformos.
Tai leistų pasiūlyti tiek elektrinę, tiek hibridinę versijas. Dizainas, tikėtina, bus įkvėptas „Activesphere“ koncepcijos ir pasižymės griežtesnėmis, kampuotesnėmis formomis, pabrėžiančiomis tvirtumą ir pravažumą.
