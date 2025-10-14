Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Audi“ plečia savo imperiją: planuojama sukurti prabangų visureigį bekelės karaliams

2025-10-14 11:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 11:03

Audi“ ruošiasi didžiausiai plėtrai savo istorijoje, žengdama į du naujus ir itin pelningus segmentus. Oficialiai patvirtintas ilgai lauktas didysis visureigis „Audi Q9“, tapsiantis tiesioginiu „BMW X7“ ir „Mercedes-Benz GLS“ konkurentu.

Audi Activesphere koncepcija (nuotr. gamintojo)

Tačiau dar didesnę intrigą kelia kitas, kol kas paslaptingesnis projektas – kuriamas prabangus visureigis, mesiantis pirštinę tokioms legendoms kaip „Mercedes-Benz G-Class“ ir „Land Rover Defender“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Jau patvirtinta, kad didžiausias „Audi“ visureigis „Q9“ rinkoje pasirodys 2026 metais. Tai bus septynvietis modelis, užimsiantis vietą virš Q7 ir Q8 bei siūlysiantis hibridines ir klasikines vidaus degimo variklių versijas.

Šiuo modeliu „Audi“ siekia užpildyti spragą savo gamoje ir atsiriekti dalį itin pelningos didelių prabangių visureigių rinkos, kurioje iki šiol karaliavo pagrindiniai Vokietijos konkurentai.

„Audi“ ruošia atsaką G klasei

Idėja sukurti tikrą, bekompromisį visureigį „Audi“ vadovų galvose sukasi jau nuo 2023-ųjų. Markės vadovybė pripažįsta, kad šis segmentas yra itin patrauklus ir jame vis dar yra vietos trečiam žaidėjui šalia „Mercedes-Benz“ ir „Land Rover“. Projektas išlieka aktyvus, o jo tikslas – sukurti automobilį, kuris suderintų klasikinio visureigio pravažumą su „Audi“ būdingu rafinuotumu.

Nors oficialių detalių kol kas nedaug, manoma, kad naujasis modelis galėtų būti konstruojamas ant „Volkswagen“ grupei priklausančios ir specialiai bekelei kuriamos „Scout“ markės platformos.

Tai leistų pasiūlyti tiek elektrinę, tiek hibridinę versijas. Dizainas, tikėtina, bus įkvėptas „Activesphere“ koncepcijos ir pasižymės griežtesnėmis, kampuotesnėmis formomis, pabrėžiančiomis tvirtumą ir pravažumą.

