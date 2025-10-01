Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Atliko eksperimentą: parodė, kad Vilniaus gyventojams dyzelinio automobilio nebereikia

2025-10-01 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 15:05

Vilniaus gatvėse surengtame ekonomiškumo teste hibridinis „Honda Civic e:HEV“ pademonstravo stulbinantį efektyvumą. Aštuonių žurnalistų ir automobilių entuziastų komanda, važinėdama intensyvaus eismo sąlygomis, sugebėjo pasiekti vos 2,8 l/100 km vidutines degalų sąnaudas. Šis rezultatas ne tik gerokai pranoko oficialius gamintojo duomenis, bet ir įrodė modernių hibridinių sistemų potencialą realiame miesto eisme.

Eksperimento dalyviai (nuotr. Organizatorių)

Vilniaus gatvėse surengtame ekonomiškumo teste hibridinis „Honda Civic e:HEV" pademonstravo stulbinantį efektyvumą. Aštuonių žurnalistų ir automobilių entuziastų komanda, važinėdama intensyvaus eismo sąlygomis, sugebėjo pasiekti vos 2,8 l/100 km vidutines degalų sąnaudas. Šis rezultatas ne tik gerokai pranoko oficialius gamintojo duomenis, bet ir įrodė modernių hibridinių sistemų potencialą realiame miesto eisme.

Eksperimentui, kurį organizavo automobilių žurnalistas Vitoldas Milius, sąlygos pasirinktos sąmoningai sudėtingos. Bandymai vyko rugsėjį, kai eismas sostinėje suintensyvėja, nebuvo sudarytas joks specialus „ekonomiškas“ maršrutas, o vairuotojai nebuvo prašomi išjungti oro kondicionieriaus ar imtis kitų dirbtinių taupymo priemonių.

Siekiant objektyvumo, aštuoni dalyviai buvo padalinti į dvi komandas. Viena jų, įveikusi 149 km, pasiekė 2,8 l/100 km vidurkį, o kita, nuvažiavusi 151 km – 2,9 l/100 km. Palyginimui, oficialiai gamintojas nurodo 4,1 l/100 km siekiančias vidutines sąnaudas.

„Važiavimas mieste, kur intensyvus eismas, sustojimai prie šviesoforų, eismo spūstys – puiki terpė atskleisti hibridinių automobilių ekonomiškumo savybes“, – rezultatus komentavo V. Milius.

Anot jo, būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra pražūtingos vidaus degimo varikliams, hibridinė sistema didžiąją laiko dalį naudoja elektros pavarą, o benzininis variklis įsijungia tik esant poreikiui.

„Honda Civic“ hibridinę pavarą sudaro 2,0 litrų benzininis variklis ir galingas, 184 AG pasiekiantis elektros motoras. Būtent pastarasis didžiąją laiko dalį suka ratus, o benzininė jėgainė veikia kaip elektros generatorius.

Pasak V. Miliaus, tokia sistema užtikrina ne tik mažas sąnaudas, bet ir puikią dinamiką. „Elektrinė pavara leidžia akimirksniu perduoti galią. Greita reakcija itin praverčia lenkiant ar įvažiuojant į žiedines sankryžas“, – teigia žurnalistas.

