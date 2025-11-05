200 000 eurų už itališką hečbeką? Atskleidė kodėl jis vertas tokios sumos

Speciali „Martini 5“ versija buvo parduota už 201 250 eurų. Tai suma, gerokai viršijusi net ir optimistiškiausias išankstines prognozes, kurios siekė 180 000 eurų.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Kas nulėmė tokią įspūdingą kainą? Atsakymas slypi unikaliame automobilio specifikacijos ir jo istorijos derinyje.
Visų pirma – pati automobilio išvaizda. Kiekvienas entuziastas žino, kad „Martini 5“ serija, išleista pažymėti penktąjį gamintojo titulą Pasaulio ralio čempionate, buvo gaminama išskirtinai tik baltos spalvos. Tuo tarpu šis aukciono egzempliorius gamykloje buvo nudažytas juoda spalva.
Tačiau dar svarbesnė priežastis, nulėmusi galutinę kainą – pirmojo savininko vardas. Paaiškėjo, kad šis unikalus automobilis buvo specialiai pagamintas pagal asmeninį Italijos roko žvaigždės Vasco Rossi užsakymą.
Autentiškumą patvirtina speciali lentelė ant centrinės konsolės su išgraviruotu užrašu „per Vasco Rossi“ (liet. „Vasco Rossiui“).
Šis automobilis vėliau buvo įsigytas kolekcininko, kuris pasirūpino profesionaliu restauravimu „Modena Motorsport“ dirbtuvėse. Nors rida siekia 68 535 km, automobilio būklė apibūdinama kaip nepriekaištinga.
„Lancia Delta Integrale“ jau savaime yra legenda dėl savo pasiekimų ralyje, tačiau būtent išskirtinės gamyklinės spalvos ir sąsajos su pasaulinio lygio muzikos žvaigžde derinys pakėlė šio konkretaus egzemplioriaus vertę į visiškai kitą lygį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!