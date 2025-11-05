 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

200 000 eurų už itališką hečbeką? Atskleidė kodėl jis vertas tokios sumos

2025-11-05 13:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 13:03

Lancia Delta HF Integrale“ yra vienas geidžiamiausių 1990-ųjų automobilių, kurio vertė tarp kolekcininkų jau seniai pasiekė šešiaženkles sumas. Tačiau net ir atsižvelgus į tai, neseniai Belgijoje įvykęs „Zoute Concours Auction“ aukcionas nustebino

Lancia Delta Integrale (nuotr. Organizatorių)
Lancia Delta HF Integrale" yra vienas geidžiamiausių 1990-ųjų automobilių, kurio vertė tarp kolekcininkų jau seniai pasiekė šešiaženkles sumas. Tačiau net ir atsižvelgus į tai, neseniai Belgijoje įvykęs „Zoute Concours Auction" aukcionas nustebino

Speciali „Martini 5“ versija buvo parduota už 201 250 eurų. Tai suma, gerokai viršijusi net ir optimistiškiausias išankstines prognozes, kurios siekė 180 000 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

200 000 eurų už itališką hečbeką? Atskleidė kodėl jis vertas tokios sumos
Kas nulėmė tokią įspūdingą kainą? Atsakymas slypi unikaliame automobilio specifikacijos ir jo istorijos derinyje.

Visų pirma – pati automobilio išvaizda. Kiekvienas entuziastas žino, kad „Martini 5“ serija, išleista pažymėti penktąjį gamintojo titulą Pasaulio ralio čempionate, buvo gaminama išskirtinai tik baltos spalvos. Tuo tarpu šis aukciono egzempliorius gamykloje buvo nudažytas juoda spalva. 

Tačiau dar svarbesnė priežastis, nulėmusi galutinę kainą – pirmojo savininko vardas. Paaiškėjo, kad šis unikalus automobilis buvo specialiai pagamintas pagal asmeninį Italijos roko žvaigždės Vasco Rossi užsakymą.

Autentiškumą patvirtina speciali lentelė ant centrinės konsolės su išgraviruotu užrašu „per Vasco Rossi“ (liet. „Vasco Rossiui“).

Šis automobilis vėliau buvo įsigytas kolekcininko, kuris pasirūpino profesionaliu restauravimu „Modena Motorsport“ dirbtuvėse. Nors rida siekia 68 535 km, automobilio būklė apibūdinama kaip nepriekaištinga.

„Lancia Delta Integrale“ jau savaime yra legenda dėl savo pasiekimų ralyje, tačiau būtent išskirtinės gamyklinės spalvos ir sąsajos su pasaulinio lygio muzikos žvaigžde derinys pakėlė šio konkretaus egzemplioriaus vertę į visiškai kitą lygį.

