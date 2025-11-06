„1000 pasaulio stebuklų“ Kosove: draugiški žmonės, juokingos kainos ir netikėtai užklupusi žiema

„Kosove žmonės kur kas šiltesni, domisi keliautojais, klausia, ar reikia pagalbos. Čia net penkiasdešimtmečiai kalba angliškai, daugelis yra gyvenę emigracijoje JAV ar Šveicarijoje“, – pasakoja A. Sutkus.
Jis pastebėjo, kad turistų šalyje beveik nėra – su savo „Defender“ visureigiu senamiestyje jie jautėsi lyg „baltos varnos“. Būtent dėl turistų trūkumo čia itin pigu – vaisiai ir daržovės kelis kartus pigesni nei Juodkalnijoje.
Viena šalis – dvi realybės
Nors gamta Kosove ir neprilygsta Juodkalnijos grožiui, keliautojus sužavėjo sudėtingas šalies identitetas. Čia itin juntama įtampa tarp Serbijos ir Albanijos įtakos.
„Vienoje upės pusėje – serbiška miesto dalis, kitoje – albaniška. Vaikštant albaniškoje dalyje jautiesi kaip Frankfurte, o perėjus į serbišką – pasijauti lyg Kaliningrade. Sunku suprasti, kodėl toks skirtumas“, – stebisi A. Sutkus.
Pasak jo, šis pasidalinimas akivaizdus: serbų pusėje – ortodoksų bažnyčios ir sovietmetį primenanti vienos partijos propaganda, o musulmoniškoje albanų pusėje – mečetės ir europietiškesnis požiūris.
Keliautojai vienoje gimnazijoje net nufilmavo, kaip moksleiviai atsiskaitymų metu dainavo „Katiušą“. „Kosovas labai kovoja už buvimą europietišku, bet Serbijos jėga, ateinanti su dideliais pinigais, bando perplėšti šalį“, – dalijasi įspūdžiais Audrius.
Nuo vasaros iki žiemos – per vieną dieną
Nors šalis nedidelė, nuotykių netrūko. Didžiausiu netikėtumu tapo oras. „Balkanuose tikiesi šilto rudens, arbūzų ir kriaušių, o čia per vieną dieną atsidūrėme žiemoje“, – juokiasi A. Sutkus. Keliautojams teko įveikti pirmuosius kilometrus apsnigtais kalnų keliais, kur juos gelbėjo „Defender“ visureigio padangos ir autonominis šildymas.
Kalbėdamas apie eismą, keliautojas pastebėjo vieną vietinių ypatumą – net ir geruose keliuose bei greitkeliuose jie važiuoja lėčiau, nei leidžiama, tikėtina, taupydami degalus. Miestuose juntamas lengvas chaosas, tačiau vairuotojai itin disciplinuotai praleidžia pėsčiuosius perėjose. „Niekas nerodė vieno piršto, žmonės pakankamai kultūringi ir beveik nesigirdi pypsėjimų“, – apibendrino A. Sutkus.
Ištyrinėję Kosovą, „1000 pasaulio stebuklų“ kūrėjai kelionę tęsia Makedonijos ir Albanijos link.
