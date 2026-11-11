Žinomas Lietuvos dainininkas nusimetė marškinėlius: nepatikėsite, kaip jis atrodė prieš 2 metus

Šiuo įrašu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sutiko pasidalyti Sasha Song.
Nusimetė marškinėlius
Socialiniame „Instagram“ vyras paviešino kadrus, kuriuose pozuoja be marškinėlių. Vienoje nuotraukoje jis įamžintas prieš dvejus metus, o kitoje – dabar.
Prie jo pokyčių prisidėjo treneris Daumantas Šarka.
„Pasirodo, įmanoma“, – rašė Sasha Song.
Panašu, kad per šį laikotarpį vyras sustiprėjo, o jo kūno formos tapo ryškesnės. Pasak jo, tai – didelio darbo rezultatas.
„Dveji metai prakaito, nuoseklumo ir kalorijų skaičiavimo“, – naujienų portalui tv3.lt sakė jis.
Primename, kad kiek anksčiau dainininkas apsilankė tinklalaidėje „Pasikalbėkim“.
„Aš jutau, kad mirsiu. Tikrai jutau tą mirties jausmą“, – be užuolankų tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ prisipažino dainininkas Dmitrijus Šavrovas, geriau žinomas kaip Sasha Song. Prieš ketverius metus jis laidos vedėjai Renatai Šakalytei pirmąsyk atsivėrė apie priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų. Pasirodo, tuomet į filmavimą vyras atvyko irgi pavartojęs.
„Aš žiūriu į save ten ir galvoju — Dieve mano, ką tu kalbi, ką tu sakai? Buvau pasimetęs, nors stengiausi būti kaip ir atviras, bet tuo pačiu negalėjau visko pasakyti. Šiandien jau pasakysiu viską“, – tikina Sasha Song.
Dvejus metus nevartoja nei alkoholio, nei narkotikų
Kas pasikeitė jo gyvenime per šį laikotarpį? Nuo kokio pragaro dugno Dimai teko atsispirti, kad žiūrėdamas tiesiai į kamerą pasakytų – dvejus metus esu visiškai švarus? Dainininkas atsivėrė ne tik apie sunkiausią etapą, sveikimą, bet ir atskleidė, kas vyksta ilgalaikėje reabilitacijoje.
Sasha Song neslepia, kad priklausomybėje gyveno daugiau negu dvidešimt metų. Kas nutiko, kad vyras nusprendė dėti paskutinį tašką ir ieškoti pagalbos?
„Visų pirma, tai pas mane baisios psichozės prasidėjo, vaidenosi. Aš tokius dalykus mačiau, realiai demonus su ragais ir net ne siluetus, o visas detales, akis, formas. Nežinau, ar verta į tai gilintis, bet man buvo labai baisu. Pagalvojau tada, apsivartojus tokios mintys buvo, kad turbūt jau manęs atėjo pasiimti“, – prisimena Dima.
Jis atvirai sako, kad kelionė į blaivybę buvo nelengva – slėgė atkryčio baimė, netrūko abejonių savimi ir net puikybės. Kur dainininkas vos nepaslydo vėl ir ką dėl visko labiausiai kaltino? Dabar Sasha Song įsitikinęs, kad tik ilgalaikis gydymas padėjo atversti naują švarų lapą.
Mamos mirties baimė
Taigi ką per vienerius metus reabilitacijos centre Dima išgyveno? Kaip jis jautėsi, kai reikėjo grįžti namo ir ką jaučia šiandien?
„Aš labai stipriai jaučiu, kad einu teisingu keliu, bet žinau, kad priklausomybė man visada kvėpuoja į nugarą. Tikrai negyvenu su mintimi, kad viskas, jau niekada man tai neįvyks. Ir aš turiu būti atsargus. <...> Žmonės atkrenta dėl įvairių priežasčių, mes net darbus apie tai rašėme reabilitacijoje.
Tarkim, mano mamos mirtis. Aš neįsivaizduoju, kaip su tuo gyvensiu, kai ji išeis. Turbūt nenustebčiau, jeigu atkrisčiau ir užgerčiau, nes mama yra žmogus, kuris... Man taip baisu apie tai kalbėti, nes mamos mirtis turbūt vienintelis dalykas, dėl kurio galėčiau palūžti. O tai reiškia, kad vis dar esu labai silpnas“, – atvirai sako dainininkas.
Laimė, jo mama sveika ir be galo džiaugiasi sūnaus blaivybe. Dima pripažįsta, kad mamą ne kartą stipriai įskaudino, todėl turi už ką jos atsiprašyti ir padėkoti. Visgi su broliu santykiai tebėra sudėtingi. Kodėl?
Laidoje taip pat išgirsite, kokių muzikinių naujienų Sasha Song ruošia savo gerbėjams, kodėl jam toks svarbus dainavimas bažnyčioje ir kuo čia dėta viena moteris. O kaip dainininko meilės reikalai? Ar jo širdis užimta?
Studijoje ant stalelio visą filmavimą gulėjo nuotrauka ir mikrofonas. Paaiškėjus, kam jis priklausė, laidos vedėja neslėpė nuostabos. Taigi kokia pasaulinė žvaigždė su šiuo mikrofonu dainavo?
Visą pokalbį su Dmitrijumi Šavrovu-Sasha Song žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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