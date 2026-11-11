Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinomas Lietuvos dainininkas nusimetė marškinėlius: nepatikėsite, kaip jis atrodė prieš 2 metus

2026-11-11 20:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 20:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkas Dmitrijus Šavrovas, geriau žinomas kaip Sasha Song, socialiniame tinkle paviešino stulbinančius išvaizdos pokyčius – vyras parodė, kaip atrodė prieš dvejus metus ir kaip atrodo dabar.

Dmitrijus Šavrovas-Sasha Song (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (9)

Dainininkas Dmitrijus Šavrovas, geriau žinomas kaip Sasha Song, socialiniame tinkle paviešino stulbinančius išvaizdos pokyčius – vyras parodė, kaip atrodė prieš dvejus metus ir kaip atrodo dabar.

REKLAMA
0

Šiuo įrašu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sutiko pasidalyti Sasha Song.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – dainininkas Dmitrijus Šavrovas-Sasha Song

Nusimetė marškinėlius

Socialiniame „Instagram“ vyras paviešino kadrus, kuriuose pozuoja be marškinėlių. Vienoje nuotraukoje jis įamžintas prieš dvejus metus, o kitoje – dabar.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie jo pokyčių prisidėjo treneris Daumantas Šarka.

„Pasirodo, įmanoma“, – rašė Sasha Song.

Panašu, kad per šį laikotarpį vyras sustiprėjo, o jo kūno formos tapo ryškesnės. Pasak jo, tai – didelio darbo rezultatas.

REKLAMA
REKLAMA

„Dveji metai prakaito, nuoseklumo ir kalorijų skaičiavimo“, – naujienų portalui tv3.lt sakė jis.

REKLAMA

Primename, kad kiek anksčiau dainininkas apsilankė tinklalaidėje „Pasikalbėkim“.

„Aš jutau, kad mirsiu. Tikrai jutau tą mirties jausmą“, – be užuolankų tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ prisipažino dainininkas Dmitrijus Šavrovas, geriau žinomas kaip Sasha Song. Prieš ketverius metus jis laidos vedėjai Renatai Šakalytei pirmąsyk atsivėrė apie priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų. Pasirodo, tuomet į filmavimą vyras atvyko irgi pavartojęs.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš žiūriu į save ten ir galvoju — Dieve mano, ką tu kalbi, ką tu sakai? Buvau pasimetęs, nors stengiausi būti kaip ir atviras, bet tuo pačiu negalėjau visko pasakyti. Šiandien jau pasakysiu viską“, – tikina Sasha Song.

Dvejus metus nevartoja nei alkoholio, nei narkotikų

Kas pasikeitė jo gyvenime per šį laikotarpį? Nuo kokio pragaro dugno Dimai teko atsispirti, kad žiūrėdamas tiesiai į kamerą pasakytų – dvejus metus esu visiškai švarus? Dainininkas atsivėrė ne tik apie sunkiausią etapą, sveikimą, bet ir atskleidė, kas vyksta ilgalaikėje reabilitacijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sasha Song neslepia, kad priklausomybėje gyveno daugiau negu dvidešimt metų. Kas nutiko, kad vyras nusprendė dėti paskutinį tašką ir ieškoti pagalbos? 

Dmitrijus Šavrovas-Sasha Song (nuotr. asm. archyvo)

„Visų pirma, tai pas mane baisios psichozės prasidėjo, vaidenosi. Aš tokius dalykus mačiau, realiai demonus su ragais ir net ne siluetus, o visas detales, akis, formas. Nežinau, ar verta į tai gilintis, bet man buvo labai baisu. Pagalvojau tada, apsivartojus tokios mintys buvo, kad turbūt jau manęs atėjo pasiimti“, – prisimena Dima. 

REKLAMA

Jis atvirai sako, kad kelionė į blaivybę buvo nelengva – slėgė atkryčio baimė, netrūko abejonių savimi ir net puikybės. Kur dainininkas vos nepaslydo vėl ir ką dėl visko labiausiai kaltino? Dabar Sasha Song įsitikinęs, kad tik ilgalaikis gydymas padėjo atversti naują švarų lapą.

Mamos mirties baimė

Taigi ką per vienerius metus reabilitacijos centre Dima išgyveno? Kaip jis jautėsi, kai reikėjo grįžti namo ir ką jaučia šiandien? 

REKLAMA

„Aš labai stipriai jaučiu, kad einu teisingu keliu, bet žinau, kad priklausomybė man visada kvėpuoja į nugarą. Tikrai negyvenu su mintimi, kad viskas, jau niekada man tai neįvyks. Ir aš turiu būti atsargus. <...> Žmonės atkrenta dėl įvairių priežasčių, mes net darbus apie tai rašėme reabilitacijoje.

Tarkim, mano mamos mirtis. Aš neįsivaizduoju, kaip su tuo gyvensiu, kai ji išeis. Turbūt nenustebčiau, jeigu atkrisčiau ir užgerčiau, nes mama yra žmogus, kuris... Man taip baisu apie tai kalbėti, nes mamos mirtis turbūt vienintelis dalykas, dėl kurio galėčiau palūžti. O tai reiškia, kad vis dar esu labai silpnas“, – atvirai sako dainininkas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dmitrijus Šavrovas-Sasha Song (nuotr. asm. archyvo)

Laimė, jo mama sveika ir be galo džiaugiasi sūnaus blaivybe. Dima pripažįsta, kad mamą ne kartą stipriai įskaudino, todėl turi už ką jos atsiprašyti ir padėkoti. Visgi su broliu santykiai tebėra sudėtingi. Kodėl?

Laidoje taip pat išgirsite, kokių muzikinių naujienų Sasha Song ruošia savo gerbėjams, kodėl jam toks svarbus dainavimas bažnyčioje ir kuo čia dėta viena moteris. O kaip dainininko meilės reikalai? Ar jo širdis užimta?

REKLAMA

Studijoje ant stalelio visą filmavimą gulėjo nuotrauka ir mikrofonas. Paaiškėjus, kam jis priklausė, laidos vedėja neslėpė nuostabos. Taigi kokia pasaulinė žvaigždė su šiuo mikrofonu dainavo? 

Visą pokalbį su Dmitrijumi Šavrovu-Sasha Song žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų