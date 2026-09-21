Iš Sasha Song – stulbinanti žinia: „Būsiu...“

„Naujoji daina gimė spontaniškai. Parašiau muziką, pradinius žodžius ir jais pasidalinau su kolege Loreta Ažukiene, kuri rūpinasi mano veiklos strategija ir koordinavimu. Nieko jos neprašiau, tačiau jau po kelių dienų ji man atsiuntė savo parašytą tekstą ir pasakė, jog šios dainos žodžiais siunčiami linkėjimai yra skirti būtent man.
Tai buvo visiška staigmena ir labai graži gimtadienio dovana. Taip ir gimė „Su gimtadieniu“. Tikiu, jog naują kūrinį pamils ir klausytojai, nes jis spinduliuoja puikią nuotaiką, o ir tema aktuali kiekvienam”, – šypsojosi Sasha Song.
„Labai tavimi, kaip žmogumi, didžiuojuosi ir iš širdies linkiu, kaip ir šioje dainoje, gyvenimą semti pilnomis saujomis“, – atlikėjui linki Loreta Ažukienė.
Šis gimtadienis Sashai Song ypatingas ir tuo, kad tai jau antrasis jo gimtadienis gyvenant blaiviai. Dainininkas jau daugiau nei dvejus metus eina blaivybės keliu.
Didelės šventės atlikėjas neplanuoja – vakarą praleis jaukiai su artimiausiais žmonėmis.
„Būsiu trijų man labai svarbių moterų draugijoje – mamos, Loretos, kuri yra ne tik mano vadybininkė ir dainų bendraautorė, bet ir ilgametė artima draugė bei Lauros – taip pat labai artimo man žmogaus. Tiesiog skaniai pavakarieniausime, pasikalbėsime, pasijuoksime. Merginos dar ruošia kažkokią staigmeną, bet jos kol kas neišduoda“, –prieš gimtadienį sakė Sasha Song.
Vos prieš kelias dienas gimtadienį minėjo ir atlikėjo brolis Glebas. „Mama sako, kad rugsėjis jai – tikras iššūkis: vos sugalvoja dovaną vienam sūnui, jau reikia mąstyti, kuo nustebinti kitą“, – juokavo atlikėjas.
Naująją Sashos Song dainą „Su gimtadieniu“ jau šiandien galima išgirsti visose muzikos platformose.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.