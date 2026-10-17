Archyviniame kadre – žinomas šalies dainininkas: ar atspėsite, kas jis?

Nuotrauka atlikėjas prieš kiek laiko pasidalijo savo socialiniuose tinkluose, ja buvo sutikęs pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ar atspėsite, kas jis?
Nuotraukoje matomas mažylis su mama. Šiandien šis berniukas yra žymus Lietuvos dainininkas.
Nuotraukoje matomas berniukas yra – Dmitry Shavrov arba dar geriau žinomas sceniniu vardu Sasha Song.
Šiuo metu Sasha Song toliau kuria muziką. Neseniai jis išleido dainą, pavadinimu „Su gimtadieniu“.
„Naujoji daina gimė spontaniškai. Parašiau muziką, pradinius žodžius ir jais pasidalinau su kolege Loreta Ažukiene, kuri rūpinasi mano veiklos strategija ir koordinavimu. Nieko jos neprašiau, tačiau jau po kelių dienų ji man atsiuntė savo parašytą tekstą ir pasakė, jog šios dainos žodžiais siunčiami linkėjimai yra skirti būtent man.
Tai buvo visiška staigmena ir labai graži gimtadienio dovana. Taip ir gimė „Su gimtadieniu“. Tikiu, jog naują kūrinį pamils ir klausytojai, nes jis spinduliuoja puikią nuotaiką, o ir tema aktuali kiekvienam“, – šypsojosi jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.