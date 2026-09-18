Sasha Song gyvenime – ypatinga diena

Savo muzikinį kelią pradėjęs dar vaikystėje, atlikėjas pavergė klausytojų širdis itin jausmingu vokalu ir išskirtiniu muzikalumu. Būdamas vos 12 metų, jis išleido legendiniu tapusį kūrinį „Mamai“, kurį iki šiol prisimena kelios klausytojų kartos.
Per savo turtingą karjerą Sasha Song pasiekė ne vieną svarbią viršūnę:
- 2009 metais atlikėjas atstovavo Lietuvai „Eurovizijos“ dainų konkurse Maskvoje su daina „Love“, kur sėkmingai pateko į finalą.
- Dainininkas daug kartų spindėjo įvairiuose televizijos projektuose, koncertinėse programose bei bendradarbiavo su žinomais Lietuvos ir užsienio prodiuseriais.
- Jo repertuare gausu tiek popmuzikos, tiek džiazo ar R&B stiliaus kūrinių.
Meilės norisi, bet jos ir bijoma
Kiek anksčiau tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ pokalbis pasisuko apie asmeninį gyvenimą, jis neslėpė, kad meilės jam norisi.
„Aš pripažinsiu, norisi tos meilės“, – sakė jis.
Tačiau kartu atsiranda baimė.
Vyras atskleidė, kad praeityje būtent dėl santykių ir stiprių emocijų jis krito į priklausomybių liūną. Konfliktas ar įskaudinimas galėdavo sukelti reakciją, kai jis sąmoningai pasirinkdavo vartoti kaip tam tikrą kerštą kitam žmogui.
„Aš labai bijau tos meilės, nes aš atkrisdavau dėl jos“, – prisipažino jis.
Todėl šiandien jis neskuba. Reabilitacijoje jam net buvo pateiktas savotiškas humoristinis, bet kartu rimtas „testas“: pirmiausia pasirūpinti gėlyte, vėliau – gyvūnu, o tik tada galvoti apie rimtesnį ryšį su žmogumi.
Psichoterapeutai jam aiškino, kad blaivybėje jausmai iš naujo „atgimsta“. Žmogus pradeda jausti tai, ką anksčiau buvo nustūmęs ar užslopinęs. Todėl D. Šavrovas šiandien pirmiausia mokosi būti su savo jausmais – ne nuo jų bėgti.
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