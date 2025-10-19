Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vytaro Radzevičiaus fermoje – svarbūs pokyčiai: „Į mane žiūrėjo kaip priekaištas į sąžinę“

2025-10-19 09:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 09:43

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ šį sekmadienį žiūrovų laukia dar viena įdomi ir nuoširdžiausių emocijų kupina kelionė į kaimo gyvenimo ritmą. Šįkart Vytaro Radzevičiaus laukia ne tik įprasti ūkio darbai, bet ir kūrybiški, netikėtumų pilni išbandymai. O kokie svarbūs darbai pagaliau įsibėgės? Tą sužinosime jau šiandien.

Vytaro Radzevičiaus fermoje – svarbūs pokyčiai: „Į mane žiūrėjo kaip priekaištas į sąžinę“
7

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Vytaro ferma“ šį sekmadienį žiūrovų laukia dar viena įdomi ir nuoširdžiausių emocijų kupina kelionė į kaimo gyvenimo ritmą. Šįkart Vytaro Radzevičiaus laukia ne tik įprasti ūkio darbai, bet ir kūrybiški, netikėtumų pilni išbandymai. O kokie svarbūs darbai pagaliau įsibėgės? Tą sužinosime jau šiandien.

REKLAMA
0

Sekmadienio rytą Vytaras tradiciškai pradės nuo savo mažos „meditacijos“ – kavos puodelio rankoje ir raminančio pasivaikščiojimo prie vištidės. Čia jis, kaip visada, leis mintims klajoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vytaro Radzevičiaus fermoje – svarbūs pokyčiai: „Į mane žiūrėjo kaip priekaištas į sąžinę“
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytaro Radzevičiaus fermoje – svarbūs pokyčiai: „Į mane žiūrėjo kaip priekaištas į sąžinę“

„Vis galvoju, kas yra miestietis kaime. Jei gaidys būtų aprengtas smokingu, tai atrodyt maždaug panašiai“, – juoksis jis.

REKLAMA
REKLAMA

Po rytinių apmąstymų – laikas darbams. Vytaras pasirūpins naujaisiais fermos gyventojais – triušiais. Jis džiaugsis, kad šie greitai pritapo prie ūkio ritmo, o ir rūpintis triušiais nėra sudėtinga, kadangi jie, kaip ir vištos, turi beveik tokį pat mitybos racioną.

REKLAMA

Tiesa, šįkart į fermą atvyks ypatinga viešnia – etnologė Dalia, kuri Vytarui padės prisiliesti prie tradicinės lietuvių kultūros. Kartu jie imsis vieno seniausių liaudies meno uždavinių – puošti kuparą. Vytaras neslėps, kad liaudies menas iš pirmo žvilgsnio atrodo paprastas, bet iš tiesų reikalauja susikaupimo ir tikslumo.

„Kai pasižiūri į tą lietuvių liaudies meną – skrynias, ornamentus, tapybą – iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo labai paprasta... Bet kai pradedi piešti pats, tai čia yra iššūkis. Galvojau, bus žymiai paprasčiau“, – pripažins jis.

REKLAMA
REKLAMA

Savo kūrybos pagrindu Vytaras pasirinks autentišką Merkinės apylinkių ornamentą, atkurtą pagal etnografinius tyrimus. Šis motyvas ne tik papuoš jo kuparą, bet ir taps simboliniu ryšiu su istorija, kurią verta išsaugoti. Tiesa, procesas ne tik pareikalaus kantrybės, bet privers ir nusišypsoti.

„Kantrybės reikia, kaip ir žvejyboje – nežmoniškos“, – sakys Vytaras, braukdamas dažų linijas ant medžio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, laidoje žiūrovai sužinos dar vieną svarbią naujieną – ilgai lauktos sodybos statybos pagaliau įsibėgės. Vytaras neslėps palengvėjimo: „Man smagiausia, kad statybos galiausiai prasidėjo, nes šis namas savo tuščiais langais į mane žiūrėjo kaip priekaištas į sąžinę. Baigsiu šias statybas ir daugiau viskas. Net remontų nedarysiu. Taškas“.

Tiesa, jau vėliau V. Radzevičius ir pats nusijuoks – ar tai tikrai įmanoma?

Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų